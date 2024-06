Szwajcaria – Austria: typy, kursy, zapowiedź (08.06.2024)

Szwajcaria - Austria, typy na mecz towarzyski. To dla obu drużyn ostatni sprawdzian przed mistrzostwami Europy. Zapraszamy do przeczytania zapowiedzi oraz zapoznania się z aktualnymi kursami bukmacherskimi.

Szwajcaria – Austria, typy i przewidywania

Reprezentacja Austrii to jeden z grupowych rywali Polaków podczas mistrzostw Europy. Eksperci traktują ją jako faworyta tego bezpośredniego starcia, uważając, że to Biało-Czerwoni mają najmniejsze szanse na awans do 1/8 finału. Podobną narrację głosi sam Ralf Rangnick, według którego to jego podopieczni mają większy potencjał od polskiej kadry, natomiast mniejszy od Francuzów i Holendrów. Słowa selekcjonera Austriaków będzie można zweryfikować już w drugiej kolejce fazy grupowej nadchodzącego EURO 2024.

Przed startem turnieju Austriaków czeka jeszcze jeden sprawdzian. Zmierzą się ze Szwajcarią w meczu dwóch solidnych europejskich ekip. Dla obu będzie to ostatnie spotkanie kontrolne przed mistrzostwami Europy. Można więc się spodziewać, że selekcjonerzy jednych i drugich wystawią do gry swoich najlepszych zawodników, tak aby zweryfikować ich dyspozycję. Kto w lepszych nastrojach wyjedzie do Niemiec? Mój typ – obie drużyny strzelą.

Szwajcaria – Austria, ostatnie wyniki

Reprezentacja Szwajcarii dostała się na mistrzostwa Europy bezpośrednio po eliminacjach. Nie był to dla niej jednak idealny występ, bowiem w fazie grupowej okazała się słabsza od Rumunii, która zajęła pierwsze miejsce. Szwajcarska drużyna nie wygrała ani jednego z czterech ostatnich meczów eliminacyjnych, co może sugerować pewne problemy. Podczas czerwcowe zgrupowania ograła natomiast wyraźnie niżej notowaną Estonię 4-0.

Reprezentacja Austrii pozostaje niepokonana od października 2023 roku, kiedy to poległa w meczu z Belgią. Eliminacje przebrnęła bez większych problemów, wygrywając sześć z ośmiu meczów i uznając wyższość w grupie właśnie wcześniej wspomnianym Belgom. Kilka dni temu Austriacy ograli Serbię 2-1, a wcześniej wygrywali mecze towarzyskie również z Turcją (6-1) oraz Niemcami (2-0). Wydają się być dobrze przygotowani do mistrzostw Europy.

Szwajcaria – Austria, historia

Będzie to pierwszy mecz między Szwajcarią a Austrią od 2015 roku, kiedy to zmierzyły się towarzysko. Wówczas Szwajcarzy wygrali 2-1, a obie bramki strzelił Haris Seferović, którego teraz na boisku na pewno nie zobaczymy. Po raz ostatni w meczu o stawkę te drużyny zagrały w 1954 roku. Od tego czasu raptem siedem spotkań, spośród których Szwajcarzy wygrali pięciokrotnie.

Szwajcaria – Austria, kursy bukmacherskie

Faworytem sobotniego meczu według bukmacherów jest reprezentacja Szwajcarii. Kurs na jej zwycięstwo wynosi około 2.22, zaś w przypadku ewentualnej wygranej Austriaków jest to nawet 3.35. Kurs na remis waha się natomiast między 3.15 a 3.35. Przy okazji tego starcia zachęcamy do skorzystania z oferty bukmachera STS. Rejestrując konto w STS podaj kod promocyjny GOAL, a będziesz mógł odebrać zakład bez ryzyka do 100 zł oraz bonus od wpłat do 600 zł.

Szwajcaria – Austria, przewidywane składy

Szwajcaria:

Austria:

Szwajcaria – Austria, kto wygra?

Szwajcaria – Austria, transmisja meczu

Sobotni mecz towarzyski między Szwajcarią a Austrią rozpocznie się o godzinie 18:00. Transmisja tego starcia będzie dostępna w polskiej telewizji na antenie Polsat Sport 3.

