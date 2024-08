Świt Szczecin - Polonia Bytom, typy na mecz 7. kolejki Betclic 2. Ligi. Goście liczą, że uda im się przedłużyć serię zwycięstw. Zapraszamy do przeczytania zapowiedzi oraz zapoznania się z aktualnymi kursami bukmacherskimi.

fot. Pressfocus Na zdjęciu: Piłkarze Polonii Bytom

Świt Szczecin Polonia Bytom Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 30 sierpnia 2024 18:55 .

Świt – Polonia, typy i przewidywania

Polonia Bytom liczy się w walce o awans do pierwszej ligi. Po sześciu ligowych kolejkach zajmuje trzecie miejsce w tabeli, a przed sobą ma tylko Pogoń Grodzisk Mazowiecki i Wieczystą Kraków. W sobotę ekipa z Bytomia zagra na wyjeździe ze Świtem Szczecin, który wpadł w wyraźny dołek i nie wygrał żadnego z trzech ostatnich spotkań. Polonia to obecnie druga najskuteczniejsza drużyna w stawce, zaś jej problemem jest gra w defensywie, bowiem straciła do tej pory średnio jednego gola na mecz. Mój typ – powyżej 2,5 gola.

Betclic 1.78 Powyżej 2,5 gola Zagraj!

Świt – Polonia, ostatnie wyniki

Świt Szczecin po imponującym starcie sezonu zaliczył kryzys, nie wygrywając ani jednego z ostatnich trzech ligowych spotkań. W minionej kolejce poległ w rywalizacji z GKS-em Jastrzębie (0-1), a wcześniej również podzielił się punktami z Podbeskidziem (3-3) i przegrał z faworyzowaną Pogonią Grodzisk Mazowiecki (1-4).

Polonia Bytom notuje świetną serię pięciu kolejnych ligowych zwycięstw. W minionej kolejce Polonia ograła 3-1 Resovię Rzeszów, a wcześniej pokonała także GKS Jastrzębie (4-2), Rekord Bielsko-Biała (5-1), Podbeskidzie (1-0) oraz Olimpię Grudziądz (2-0). W międzyczasie Polonia zameldowała się także w kolejnej rundzie Pucharu Polski, ponownie wygrywając z GKS-em Jastrzębie (2-0).

Świt – Polonia, historia

Świt Szczecin oraz Polonia Bytom zmierzyły się ze sobą zaledwie razy. Miało to miejsce w lipcu 2017 roku podczas meczu o 1/64 finału Pucharu Polski. Wówczas lepsza okazała się Polonia Bytom, która wygrała po konkursie jedenastek.

Świt – Polonia, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy sugerują, że w roli faworyta do sobotniego meczu powinna przystąpić Polonia Bytom. Kurs na jej zwycięstwo wynosi 2.25. W przypadku ewentualnej wygranej Świtu Szczecin jest to natomiast 3.00. Kurs na remis wynosi z kolei 3.20. Przy okazji tego starcia zachęcamy do skorzystania z oferty bukmachera Betclic. Rejestrując się w Betclic z naszym kodem promocyjnym GOALPL możesz skorzystać z zakładu bez ryzyka.

Świt Szczecin Remis Polonia Bytom 3.00 3.20 2.25 3.00 3.20 2.25 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 26 sierpnia 2024 17:19 .

Świt – Polonia, kto wygra?

Jakim wynikiem zakończy się mecz? Wygraną Świtu 0% Remisem 0% Wygraną Polonii 0% 0 Głosy Oddaj swój głos: Wygraną Świtu

Remisem

Wygraną Polonii

Świt – Polonia, transmisja meczu

Sobotni mecz Świt Szczecin – Polonia Bytom rozpocznie się o godzinie 12:00. Transmisja będzie dostępna w internecie na stronie sport.tvp.pl oraz w aplikacji TVP Sport. Istnieje możliwość śledzenia spotkania także za pośrednictwem usługi Betclic TV. Uzyskanie dostępu do transmisji jest bardzo łatwe. Wystarczy założyć konto z kodem promocyjnym GOALPL i posiadać dowolne środki na koncie. Początek rywalizacji na

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.