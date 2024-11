Stal Mielec – Legia Warszawa: typy, kursy, zapowiedź (01.12.2024)

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Bartosz Kapustka

Stal Mielec – Legia Warszawa: typy bukmacherskie

W niedzielnym meczu 17. kolejki PKO Ekstraklasy Stal Mielec zmierzy się z Legią Warszawa. Zespół prowadzony przez Janusza Niedźwiedzia zanotował dwa kolejne zwycięstwa, co pozwoliło oddalić się od strefy spadkowej. Świetną formę strzelecką zaprezentował Ilja Szkurin, który w tych dwóch spotkaniach zdobył aż trzy bramki, przełamując wcześniejszy impas. Wojskowi fenomenalnie spisują się w Lidze Konferencji, w której z kompletem punktów zajmują drugą pozycję w fazie ligowej. W miniony czwartek podopieczni Goncalo Feio pokonała na wyjeździe Omonię Nikozję (3:0). Legioniści, walczący o mistrzostwo Polski, nie mogą sobie pozwolić na potknięcie w tym starciu. Z tego względu uważam, że warto rozważyć zakład na ich zwycięstwo. Mój typ: wygrana Legii Warszawa.

Stal Mielec – Legia Warszawa: ostatnie wyniki

Piłkarze Stali Mielec po trudnym okresie, na który złożyły się porażki ze Śląskiem Wrocław (1:2) i Rakowem Częstochowa (0:1) oraz remis z Zagłębiem Lubin (2:2), w końcu przełamali się. W dwóch ostatnich spotkaniach odnieśli komplet zwycięstw, pokonując Puszczę Niepołomice (2:0) oraz Radomiaka Radom (2:1). Triumfy pozwoliły zespołowi złapać oddech i zwiększyć przewagę nad strefą spadkową.

Legia Warszawa w tym tygodniu pewnie pokonała Omonię Nikozja (3:0) w Lidze Konferencji. Wcześniej w ligowym starciu odniosła zwycięstwo nad Cracovią (3:2) na własnym stadionie. Przed tymi triumfami Wojskowi doznali bolesnej porażki z Lechem Poznań (2:5) przy Bułgarskiej. Drużyna Goncalo Feio utrzymuje się na piątym miejscu w tabeli PKO Ekstraklasy.

Stal Mielec – Legia Warszawa: historia

W kwietniom meczu w ramach rozgrywek PKO Ekstraklasy w Mielcu wygrała Legia Warszawa (3:1). Wówczas zwycięstwo stołecznemu zespołowi zapewnili Josue Bartosz Kapustka oraz Maciej Rosołek. Z kolei w poprzednim sezonie, podczas rywalizacji przy Łazienkowskiej, to Stal Mielec triumfowała (3:1).

Stal Mielec – Legia Warszawa: kursy bukmacherskie

Kursy bukmacherskie wskazują, że Legia Warszawa będzie w roli faworyta w Mielcu. Jeśli twierdzisz, że pełna pula powędruje do gości, to taki kurs u bukmachera STS wynosi około 1.88. Tymczasem kurs na triumf Stali Mielec wynosi mniej więcej 4.00. Kod promocyjny do STS to GOAL. Gwarantuje on najwyższy bonus powitalny na rynku oraz zakład bez ryzyka do 100 zł.

Stal Mielec – Legia Warszawa: przewidywane składy

Stal Mielec – Legia Warszawa: sonda

Stal Mielec – Legia Warszawa: transmisja meczu

Spotkanie pomiędzy Stalą a Legią odbędzie się w niedzielę (1 grudnia) o godzinie 17:30. Transmisja z tego starcia będzie dostępna na antenach TVP Sport, Canal+ Premium oraz Canal+ Sport 3. Mecz obejrzysz również w usłudze CANAL+ Online. Dostęp do niej można wykupić za pośrednictwem naszej strony. Wariant Super Sport gwarantuje dostęp nie tylko do wszystkich meczów PKO Ekstraklasy, ale także do spotkań między innymi Ligi Mistrzów. Cena pakietu wynosi 59 zł miesięcznie z okazji Black Week.

