SSC Napoli – Udinese: typy, kursy, zapowiedź (27.09.2023)

SSC Napoli – Udinese: przewidywania

Przed nami wieczorne spotkanie tygodniowej serii gier w Serie A. Napoli na własnym obiekcie podejmie Udinese. Mistrz Włoch ma za sobą serię trzech spotkań bez wygranej w lidze. Ekipa spod Wezuwiusza najpierw przegrała z Lazio, a ostatnio zaledwie zremisowała z Genoą 2:2 i Bologną 0:0. Z kolei zespół z Udine w tym sezonie jeszcze nie wygrał w lidze. Do tego w pięciu spotkaniach zdobył tylko jedną bramkę. To sprawia, że ciężko wskazać ich jako faworyta tego starcia. Nasz typ na to spotkanie: poniżej 3,5 bramki.

SSC Napoli – Udinese: sytuacja kadrowa

W ekipie Napoli zabraknie Amira Rrahmani’ego oraz Juana Jesusa. Lista nieobecności po stronie gości jest znaczenie dłuższa. W środowym meczu nie będziemy oglądać: Brennera, Deulofelu, Davis’a, Adama Masiny i Christiana Kabasele.

SSC Napoli – Udinese: ostatnie wyniki

Tak, jak już wspominaliśmy Napoli w ostatnich spotkaniach jest bardzo dalekie od swojej optymalnej formy z poprzedniego sezonu. Zespół Rudiego Garcii zajmuje po pięciu kolejkach siódmą lokatę z dorobkiem ośmiu punktów. W pięciu rozegranych meczach dwukrotnie Neapolitańczycy wygrywali, raz przegrali, a ostatnio dwukrotnie remisowali.

Z kolei Udinese w tym sezonie nie może pochwalić się nawet średnimi wynikami. W dotychczasowych spotkaniach w Serie A zespół środowych gości zainkasował tylko trzy punkty, a to poprzez trzy remisy. Dwa po 0:0 i jeden 1:1. W sumie w pięciu spotkaniach środowi goście zdobyli jedną bramkę, a stracili sześć.

SSC Napoli – Udinese: historia

Ostatnie pięć spotkań pomiędzy tymi ekipami to absolutna dominacja zespołu z Neapolu. Zespół spod Wezuwiusza wygrał czterokrotnie, a raz zremisował 1:1 w ostatnim meczu. Ogólnie w tych spotkaniach padały średnio cztery bramki. Aby znaleźć ostatnie zwycięstwo zespołu Udinese trzeba cofnąć się aż do 2016 roku. Wtedy padł wynik 3:1.

SSC Napoli – Udinese: kursy bukmacherskie

Typy bukmacherów na to spotkanie są dość jednoznaczne. Faworytem jest zespół z Neapolu. Kurs na zwycięstwo ekipy mistrzów Włoch oscyluje w graniach 1.40. Z kolei remis wyceniany jest na mniej więcej 4.90 – 5.20. Grając na zwycięstwo gości stawiamy po kursie około 7.70.

Przewidywane składy na mecz

SSC Napoli (Przewidywany skład) 4-3-3 Udinese (Przewidywany skład) 3-5-2 SSC Napoli (Przewidywany skład) 4-3-3 Udinese (Przewidywany skład) 3-5-2 Trenerzy ▼ Rudi García Andrea Sottil Rezerwowi ▼ 4 Diego Demme

7 Elif Elmas

14 Nikita Contini

16 Hubert Idasiak

17 Mathí­as Olivera

18 Giovanni Pablo Simeone

23 Alessio Zerbin

24 Jens Cajuste

29 Jesper Lindstrøm

59 Alessandro Zanoli

70 Gianluca Gaetano

81 Giacomo Raspadori Axel Guessand 5

Oier Zarraga 6

Isaac Success 7

Domingos Quina 8

João Ferreira 13

Marley Aké 15

Antonio Tikvic 16

Etienne Camara 21

Martín Payero 30

Jordan Zemura 33

Roberto Pereyra 37

Maduka Okoye 40

Joel Malusa 72

Bologna - SSC Napoli: transmisja

Początek tego spotkania już w środę 27 września o godzinie 20:45. Mecz będzie można śledzić na kanale Eleven Sports 1. Spotkanie będzie również dostępne online w usłudze CANAL+ Online. My przy tej okazji zachęcamy do skorzystania z promocji, którą przygotował CANAL+. Jeśli zdecydujesz się wykupić 12-miesięczny abonament z góry to za dostęp do kanałów CANAL+, Eleven Sports oraz Polsat Sport Premium łącznie zapłacisz 648 zł jednocześnie oszczędzając 240 zł. Miesięczny koszt w takim przypadku wynosi 54 zł, natomiast w standardowej ofercie 74 zł.

