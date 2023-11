Sparta - Betis: typy, kursy, zapowiedź. Betis Sevilla jest już o krok od awansu do kolejnej rundy Ligi Europy. Znacznie bardziej skomplikowana jest sytuacja Sparty Praga, która w czwartkowym meczu nie może pozwolić sobie na porażkę. Początek widowiska o godzinie 18:45.

IMAGO / NurPhoto Na zdjęciu: Piłkarze Realu Betis

Sparta Praga Real Betis Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 29 listopada 2023 17:27 .

Sparta Praga – Betis Sevilla, typy i przewidywania

Trudno przewidzieć losy tego pojedynku. Obie drużyny znajdują się w dobrej dyspozycji. Sparta Praga musi zagrać o pełną pulę, jeśli chce zachować szanse na awans do fazy pucharowej. W bardziej komfortowej sytuacji jest Betis, któremu wystarczy remis. Hiszpanie z uwagi na to mogą zagrać bardziej zachowawczo. Raczej nie powinniśmy spodziewać się gradu bramek w tym pojedynku. Mój typ: bramki poniżej 2,5 – TAK.

Sparta Praga – Betis Sevilla, sytuacja kadrowa

Sparta Praga Zawodnik Powrót Nie ma znanych urazów ani zawieszeń.

Real Betis Zawodnik Powrót Marc Bartra Uraz ścięgna Achillesa Koniec grudnia 2023 Rui Silva Fizyczny dyskomfort Początek grudnia 2023 Youssouf Sabaly Kontuzja kolana Koniec grudnia 2023 Claudio Bravo Uraz ścięgna udowego Połowa stycznia 2024

Sparta Praga – Betis Sevilla, ostatnie wyniki

Sparta wygrała aż cztery z ostatnich pięciu spotkań. Jedyną porażkę ponieśli na arenie międzynarodowej przegrywając z Glasgow Rangers. Na krajowym podwórku pokonali w tym czasie Zlin, Banik i Bohemians w rozgrywkach ligowych, a także ograli Bohemians w Pucharze Czech. W doskonałej formie znajduje się natomiast Betis, który ostatni raz przegrał 21 września z Rangersami. Od tego czasu zanotował serię trzynastu meczów bez porażki, z których wygrał aż osiem.

Sparta Praga – Betis Sevilla, historia

Pierwszy mecz Sparty z Betisem w tej edycji Ligi Europy zakończył się wygraną Hiszpanów 2:1. Było to również jedyne bezpośrednie spotkanie tych zespołów w historii.

Sparta Praga – Betis Sevilla, kursy bukmacherskie

Kursy na zwycięstwo obu drużyn są dość przybliżone. W przypadku Sparty Praga wynoszą one około 2,45, natomiast w przypadku Betisu oscylują wokół 2,65. Dlatego zachęcam do skorzystania z oferty Superbet. Zarejestruj konto z kodem promocyjnym GOAL i odbierz bonus do 3755+600 zł, w tym cashback w wysokości 3500 zł, bonus od depozytu 200 zł, freebet 35 zł, a także 20 zł bonusu w aplikacji.

Sparta Praga – Betis Sevilla, kto wygra

Sparta Praga – Betis Sevilla, przewidywane składy

Sparta Praga Brian Priske 3-4-3 Przewidywany skład 4-2-3-1 Przewidywany skład Real Betis Manuel Pellegrini Rezerwowi ▼ 8 David Pavelka 10 Adam Karabec 19 Jan Mejdr 20 Qazim Laci 22 Lukas Haraslin 24 Vojtech Vorel 26 Patrik Vydra 28 Tomas Wiesner 29 Michal Sevcik 39 Vaclav Sejk 44 Jakub Surovcik 7 Abde Ezzalzouli 8 Nabil Fekir 9 Borja Iglesias 11 Luiz Henrique 18 Andres Guardado 24 Aitor Ruibal García 30 Fran Vieites 39 Ginés Sorroche 40 Quique Fernández

Sparta Praga – Betis Sevilla, transmisja meczu

Czwartkowy mecz 5. kolejki fazy grupowej Ligi Europy pomiędzy Spartą i Betisem nie będzie transmitowany w polskiej telewizji. Mecz na żywo będzie można obejrzeć jedynie online na Viaplay.pl. Aby uzyskać dostęp do tego spotkania należy wykupić miesięczną subskrypcję. Początek o godzinie 18:45.

