Southampton – Liverpool: typy, kursy, zapowiedź (17.05.2022)

Southampton – Liverpool: typy i kursy na mecz Premier League. Punkty w przedostatniej kolejce zgubił Manchester City, ale to wciąż za mało, żeby piłkarze Liverpoolu mogli na poważnie myśleć o tytule mistrzowskim. Przybliży ich do tego na pewno potencjalne zwycięstwo w meczu z Southamptonem, który rozgrywa dość słabą rundę wiosenną i zajmuje dopiero 15 miejsce w tabeli ligowej.

Southampton – Liverpool, typy i przewidywania

Od ostatniego zwycięstwa ligowego Świętych minął już ponad miesiąc. Wówczas w 33 kolejce dość nieoczekiwania pokonali oni 1:0 Arsenal. Nie udało się jednak uczynić z tego passy zwycięstw, gdyż w kolejnych meczach nie prezentowali się oni już tak dobrze. Punktów wystarczyło na spokojne utrzymanie w lidze, co na starcie sezonu było planem minimum. Udało się go wykonać i jedyne co jeszcze pozostaje to godne zaprezentowanie się w ostatnich spotkaniach. Liverpool przyjedzie na Stadion St. Mary’s z ogromnymi ambicjami, których utemperowanie na pewno do zadań prostych nie będzie należało.

Podczas ostatniego wywiadu Juergen Klopp wydawał się już pogodzony z “jedynie” wicemistrzostwem Anglii. Niemiec jest świadomy, że Manchester City musiałby zgubić punkty w meczu z Aston Villą, co biorąc pod uwagę wagę tego starcia jest mało prawdopodobne. Mimo to The Reds na pewno zagrają z Southamptonem na 110% i postarają się zgarnąć trzy punkty. W zeszłym sezonie sztuka ta im się nie udała, dlatego Klopp będzie musiał uczulić zawodników na ryzyko utraty koncentracji w trakcie spotkania. Chcąc zachować nadzieje na tytuł, żaden inny rezultat niż zwycięstwo nie wchodzi przecież w grę. Nasz typ: Wygrana Liverpoolu i Powyżej 1.5 gola. 1.52

Southampton – Liverpool, sytuacja kadrowa

Trener Ralph Hassenhutl nie będzie mógł w spotkaniu z Liverpoolem na pewno skorzystać z kontuzjowanego Valentino Livramento. Niepewny jest także stan zdrowia zmagających się z urazami Forstera i Armstronga.

Dla fanów Liverpoolu fatalną wiadomością była kontuzja Mohameda Salaha, który w finale pucharu Anglii boisko opuścił już w 33 minucie. Egipcjanin doznał urazu mięśniowego i nie wiadomo, czy zdąży wykurować się przed finałem Ligi Mistrzów. Na pewno zabraknie go w meczu z Southamptonem. Podobny los może czekać Virgila van Dijka, który również w starciu z Chelsea narzekał na problemy zdrowotne. Juergen Klopp prawdopodobnie będzie chciał go oszczędzać i nie wystawi w składzie na najbliższe spotkanie. Zabraknąć może również Fabinho, który nie wystąpił w finale pucharu Anglii.

Southampton – Liverpool, ostatnie wyniki

Statystyki Southamptonu wyglądają dość mizernie. Jedno zwycięstwo w ostatnich dziewięciu ligowych meczach wygląda wyjątkowo biednie, biorąc pod uwagę jak prezentował się on w rundzie jesiennej. Poza tym dwa remisy i aż sześć porażek licząc od 5 marca. Całe szczęście, że w lidze są jeszcze gorsi, bo z takimi wynikami mogłoby być ciężko utrzymać się w Premier League.

Liverpool pod tym względem prezentuje się o niebo lepiej. The Reds pozostają niepokonani od 8 marca, kiedy to lepszy w rewanżu ⅛ Ligi Mistrzów okazał się Inter. Patrząc tylko po wynikach w lidze, to podopieczni Kloppa wygrali osiem z dziesięciu ostatnich meczów, pozostałe dwa remisując. Tylko Tottenhamowi i Manchesterowi City udało się urwać im punkty. Oprócz tego Liverpool po dogrywce zwyciężył w finale pucharu Anglii z Chelsea.

Southampton – Liverpool, historia

Na przestrzeni ostatnich lat, Southamptonowi parę razy na własnym stadionie udało się postawić Liverpoolowi. W zeszłym sezonie Święci wygrali u siebie 1:0. W latach wcześniejszych przegrywali, ale niemal za każdym razem udawało im się strzelić gola i toczyć wyrównany bój. Czysto statystycznie, na ostatnie pięć meczów w lidze wygrali tylko raz, a pozostałe cztery przegrali.

Southampton – Liverpool, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy nie mają wątpliwości, kto wygra ten mecz, Na Liverpool oferują oni kursy nie większe niż 1.45. Święci nie mają zbyt wielu argumentów, które przemawiałyby za tym, że stać ich na sprawienie niespodzianki. Typ na remis wyceniany jest na ok. 5.20, a wygrana Southamptonu na między 6.71, a nawet 7.50. Jeśli macie w planach obstawianie tego meczu, skorzystajcie z bonusu oferowanego przez bukmachera STS. W ramach tego możecie zyskać bonus bez depozytu nawet do 30 zł. Wystarczy, że skorzystacie z naszego kodu promocyjnego STS GOAL.

Southampton – Liverpool, przewidywane składy

Southampton: McCarthy – Walker-Peters, Salisu, Bednarek, Perraud – Redmond, Oriol Romeu, Ward-Prowse, Elyounoussi – Broja, Adams

Liverpool: Alisson – Gomez, Matip, Konate, Tsimikas – Keita, Milner, Curtis Jones – Diaz, Firmino, Diogo Jota

Southampton – Liverpool, transmisja

Spotkanie transmitowane będzie na antenie CANAL+Sport. Początek 17 maja o godzinie 21:00.

