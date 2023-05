Southampton – Fulham: typy, kursy, zapowiedź (13.05.2023)

PressFocus Na zdjęciu: Southampton

Southampton – Fulham: przewidywania na mecz

Szanse na utrzymanie Southampton w Premier League są już tylko iluzoryczne. Sytuacja “Świętych” jest bowiem więcej niż dramatyczna. Osiem punktów straty do bezpiecznej pozycji w lidze pozwala raptem matematycznie marzyć o pozostaniu w elicie. Pozytywów nie pozwala szukać także seria dziewięciu spotkań bez zwycięstwa tej drużyny. Wszystko dobija fakt, że na trzy kolejki do końca sezonu potrzebny jest komplet punktów i bardzo dużo szczęścia w meczach rywali.

Wszystko to składa się na sytuację, że Southampton w najbliższą sobotę może pożegnać się z Premier League. Każdy inny wyniki niż zwycięstwo będzie oznaczać degradację do Championship. A o trzy punkty nie będzie łatwo, bo zespół Fulham walczy o jak najwyższe miejsce na koniec sezonu, a w ostatniej kolejce po serii trzech porażek w końcu się przełamał. Niezależnie jednak od końcowego wyniku nasz typ na to spotkanie: powyżej 1,5 bramki w meczu.

Southampton – Fulham: ostatnie spotkania

Tak ja wyżej wspomnieliśmy. Ekipa Southampton czeka na zwycięstwo od dziewięciu spotkań. Ostatnie zainkasowane trzy punkty miały bowiem miejsce na początku marca w starciu z Leicester. Wtedy “Święci” zwyciężyli na własnym obiekcie 1:0. W ostatnich pięciu spotkaniach drużyna Jana Bednarka zgromadziła raptem jeden punkt. Tracą w tych spotkaniach aż 13 bramek.

Z kolei Fulham w ostatni weekend wygrało z Leicester. Drużyna z Craven Cottage ograła rywali aż 5:3 i przełamała tym samym serię trzech spotkań bez wygranej. W analogicznym okresie czasu, co sobotni rywale, drużyna z Londynu zdobyła sześć punktów.

Southampton – Fulham: sytuacja kadrowa

W obu ekipach są pewne problemy zdrowotne. Ruben Selles nie będzie mógł skorzystać z usług takich piłkarzy jak: Romain Perraud, Mohamed Salisu, Valentino Livramento i Juan Larios. Z kolei w Fulham nie zobaczymy kontuzjowanych Layvina Kurzawy, Andreasa Pereiry Tima Reama.

Southampton – Fulham: historia

Historia spotkań pomiędzy obiema ekipami sięga wielu lat wstecz. Jednak w ostatnich pięciu spotkaniach, to ekipa Southampton była nieco lepsza od swoich sobotnich rywali. “Święci” wygrywali bowiem trzykrotnie, raz padał też remis, a tylko raz zwycięsko z tego starcia wyszło Fulham. Było to właśnie pierwsze starcie obu ekip w tym sezonie. Wtedy na Craven Cottage padał wynik 2:1 dla gospodarzy.

Southampton – Fulham: kursy bukmacherskie

Różnica w kursach na obie drużyny jest stosunkowo niewielka. Niemniej bukmacherzy upatrują większe faworyta w ekipie Fulham, co jest jak najbardziej zrozumiałe. Kurs na zwycięstwo Southampton wynosi około 2.90, zaś na wygraną gości mniej więcej 2.55. Remis wyceniany jest w okolicach 3.40.

Southampton – Fulham: kto wygra mecz?

Southampton – Fulham: przewidywane jedenastki

Southampton – Fulham: transmisja

Spotkanie Southampton – Fulham będzie można oglądać na platformie Viaplay. Pierwszy gwizdek sędziego przewidziano na godzinę 16:00 w sobotę 13 maja 2023 roku.

