Southampton – Everton: typy, kursy, zapowiedź (01.10.2022)

Pressfocus Na zdjęciu: Anthony Gordon

W 9. kolejce Premier League dojdzie do starcia sąsiadów w dolnej połowie tabeli. Southampton podejmie na własnym stadionie Everton.

St. Mary’s Stadium Premier League Southampton Everton 2.20 3.40 3.50 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 30 września 2022 15:00 .

Southampton – Everton, typy i przewidywania

Mimo tego, że lepszą formę prezentuje Everton, to Southampton jest uznawane za faworyta przez bukmacherów. Zgadzamy się z tym i większe szanse na zwycięstwo dajemy Świętym. To uzasadnione, ponieważ The Toffees przegrali cztery z pięciu ostatnich meczów bezpośrednich.

Southampton – Everton, sytuacja kadrowa

Ralph Hasenhuttl przy ustalaniu składu musi pominąć dwa nazwiska. Do dyspozycji Austriaka nie są kontuzjowani Romeo Lavia i Valentino Livramento. Więcej problemów kadrowych jest w ekipie Franka Lamparda. Przez urazy nie mogą zagrać: Dominic Calvert-Lewin, Ben Godfrey, Mason Holgate, Yerry Mina, Nathan Patterson, a także Andros Townsend.

Southampton – Everton, ostatnie wyniki

Wrzesień nie był intensywnym miesiącem dla Southampton. To jednak dobrze dla tego zespołu. Rozegrał on dwa mecze i w żadnym z nich nie potrafił zdobyć nawet punktu. Święci ulegli 0:1 Wolverhampton i Aston Villi.

Everton mógł zaś żałować, że nadeszła wrześniowa przerwa reprezentacyjna. The Toffees tuż przed jej startem ograli West Ham na swoim stadionie. Wcześniej przed własną publicznością podejmowali Liverpool, z którym udało im się zremisować bezbramkowo.

Southampton – Everton, historia

W minionym sezonie mieliśmy okazję śledzić dwie konfrontacje tych drużyn. W obu kluczowy okazał się atut własnego boiska. Southampton zwyciężyło u siebie 2:0. Bardziej efektownie, bo 3:1, przed swoimi kibicami triumfował Everton.

Southampton – Everton, kursy bukmacherów

Southampton – Everton, przewidywane składy

Southampton: Bazunu; Walker-Peters, Bella-Kotchap, Salisu, Perraud; Ward-Prowse, Diallo; Djenepo, Aribo, Edozie; Adams

Everton: Pickford; Coleman, Coady, Tarkowski, Mykolenko; Gueye, Onana, Iwobi; Gray, Maupay, Gordon

Southampton – Everton, transmisja meczu

Starcie to odbędzie się w sobotę 1 października. Jako arbiter główny zawody poprowadzi 51-letni Andre Marriner. Pierwszy gwizdek angielskiego sędziego przewidziany jest na godzinę 16:00. Transmisja na żywo będzie dostępna w Viaplay.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.