Śląsk Wrocław – Widzew Łódź: typy, kursy, zapowiedź (02.03.2024)

IMAGO / JAKUB PIASECKI / CYFRASPORT / NEWSPIX.PL Na zdjęciu: Erik Exposito

Śląsk Wrocław Widzew Łódź Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 1 marca 2024 19:23 .

Śląsk Wrocław – Widzew Łódź: przewidywania

W sobotni wieczór jednym z ciekawszych spotkań tej kolejki PKO Ekstraklasy będzie starcie Śląska Wrocław z Widzewem Łódź. Gospodarze przystępowali do tej rundy jako lider tabeli, ale tylko jeden punkt w trzech meczach w tym roku spowodował, że walka o mistrzostwo w wykonaniu drużyny Jacka Magiery oddala się. Z kolei Widzew w tym roku gra zupełnie przeciwnie niż jego najbliżsi rywale. Sześć punktów w trzech meczach może zadowalać fanów. Stąd też trudno wskazać tutaj zdecydowanego faworyta. Mój typ na to spotkanie: Remis.

Śląsk Wrocław – Widzew Łódź: nieobecni piłkarze

Śląsk Wrocław Zawodnik Powrót Petr Schwarz Disciplinary points (accumulated yellow cards) Po 1 meczu Peter Pokorny Disciplinary points (accumulated yellow cards) Po 1 meczu

Widzew Łódź Zawodnik Powrót Juljan Shehu Uraz więzadła krzyżowego Do końca sezonu Sebastian Kerk Uraz kostki Niepewny

Śląsk Wrocław – Widzew Łódź: ostatnie mecze

W weekend Śląsk Wrocław mierzył się w hicie kolejki z Lechem Poznań. Na stadionie “Kolejorza” padł jednak bezbramkowy remis. Z kolei we wcześniejszych dwóch meczach w tym roku, zespół prowadzony przez Jacka Magierę przegrał dwukrotnie. Najpierw z Pogonią Szczecin, a później ze Stalą Mielec. Z kolei łodzianie w tygodniu rozegrali potwornie długi mecz w Pucharze Polski z Wisłą Kraków, gdzie finalnie ulegli 2:1 po dogrywce. W poprzedniej kolejce pokonali jednak ekipę Górnika Zabrze 3:1. Dodatkowo jeszcze tydzień wcześniej zwyciężyli w meczu z ŁKS-em.

Śląsk Wrocław – Widzew Łódź: historia

W pierwszym meczu tego sezonu ekipa z Wrocławia pokonała łodzian 2:0 na ich stadionie. Z kolei w poprzedniej kampanii raz lepszy okazywał się Widzew, a jednokrotnie padł wynik remisowy. Wcześniejsze spotkania tych ekip to rok 2019 i mecz w Pucharze Polski. Jednak ostatnie wyjazdowe zwycięstwo ekipy z Łodzi nad Śląskiem miało miejsce 13 lat temu.

Śląsk Wrocław – Widzew Łódź: kursy bukmacherskie

Przy okazji tego meczu zachęcam do skorzystania z oferty czołowego bukmachera w kraju, czyli STS. Jeśli nie masz jeszcze konta w STS to podczas jego zakładania podaj kod bonusowy GOAL – będziesz mógł postawić na ten mecz zakład bez ryzyka do 100 zł.

Śląsk Wrocław – Widzew Łódź: kto wygra?

Kto wygra mecz? Śląsk 0% Remis 0% Widzew 0% 0 Głosy Oddaj swój głos: Śląsk

Remis

Widzew

Śląsk Wrocław – Widzew Łódź: przewidywane składy

Śląsk Wrocław Jacek Magiera 4-1-4-1 Przewidywany skład 4-3-3 Przewidywany skład Widzew Łódź Janusz Niedźwiedź Śląsk Wrocław Jacek Magiera 4-1-4-1 Przewidywany skład 4-3-3 Przewidywany skład Widzew Łódź Janusz Niedźwiedź Rezerwowi ▼ 2 Aleksander Paluszek 11 Patryk Klimala 20 Alen Mustafic 21 Patryk Szwedzik 22 Mateusz Zukowski 23 Daniel Lukasik 27 Martin Konczkowski 35 Kacper Trelowski 87 Simeon Petrov 5 Serafin Szota 8 Dawid Tkacz 14 Andrejs Ciganiks 21 Pawel Kwiatkowski 25 Marek Hanousek 35 Ivan Krajcirik 44 Noah Diliberto 62 Lirim Kastrati 78 Kamil Cybulski 88 Ignacy Dawid 99 Imad Rondic

Śląsk Wrocław – Widzew Łódź: transmisja

Mecz będzie transmitowany na żywo na antenie CANAL+ Sport, CANAL+ Sport 3 oraz CANAL+ 4K Ultra. Spotkanie będzie dostępne na żywo również w usłudze CANAL+ Online. Zachęcam do skorzystania z promocji, którą przygotował CANAL+, dzięki której możesz oszczędzić 45 zł. Dostęp do kanałów CANAL+ przez pierwsze trzy miesiące kosztuje teraz 39zł/mies., a po tym okresie 54zł/mies. Cena uwzględnia także rabat 5 zł/mies. za zgody marketingowe.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.