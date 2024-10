Śląsk Wrocław – Raków Częstochowa: typy, kursy, zapowiedź (26.10.2024)

PressFocus Na zdjęciu: Ivi Lopez

Śląsk – Raków: typy bukmacherskie

Faworytem bukmacherów będzie Raków Częstochowa. Nie ma powodów, aby myśleć inaczej, bowiem Medaliki wygrały wszystkie pięć ostatnich spotkań w PKO BP Ekstraklasie. Z kolei Śląsk Wrocław dopiero w ostatniej kolejce odniósł pierwszy triumf w lidze. Biorąc pod uwagę ostatnie wyniki, a także mecze bezpośrednie proponuje typ, że goście strzelą minimum dwie bramki. Raków w trzech z pięciu ostatnich starć za każdym razem pokrywał tę linię. Na dodatek obrona gospodarzy należy do najsłabszych w lidze. Mój typ: Raków powyżej 1.5 goli.

Śląsk – Raków: ostatnie wyniki

W końcu Śląsk Wrocław doczekał się przełamania i po dziesięciu meczach z rzędu bez zwycięstwa sięgnął po komplet punktów. Podopieczni Jacka Magiery wygrali przed własną publicznością ze Stalą Mielec (2:1). Wcześniej bezbramkowo zremisowali w delegacji z GKS-em Katowice. Na swoim koncie mają również trzy porażki z rzędu z takimi zespołami jak Cracovia (2:4), Motor Lublin (1:2) i Lech Poznań (0:1).

Zdecydowanie lepiej wiedzie się drużynie spod Jasnej Góry. Raków Częstochowa w ostatnich pięciu meczach w lidze zdobył 15 na 15 możliwych punktów. Medaliki były górą w konfrontacji m.in. z Pogonią Szczecin (1:0), Radomiakiem Radom (2:0) i Puszczą Niepołomice (2:0). Sensacyjnie ekipa Marka Papszuna odpadła z Pucharu Polski, przegrywając po karnych z Miedzią Legnica.

Śląsk – Raków: historia

W poprzednim sezonie bilans bezpośrednich spotkań wypada na korzyść Śląska Wrocław. Wojskowi przed własną publicznością zremisowali z Rakowem (1:1). Z kolei na wyjeździe po bramkach Erika Exposito i Nahuela Leivy wygrali z Medalikami (2:1). Z kolei w kampanii 2022/2023 w obu starciach górą był Raków, wygrywając dwukrotnie (4:1).

Śląsk – Raków: kursy bukmacherskie

Przed meczem Śląsk – Raków bukmacherzy nie mają wątpliwości, że to drużyna z Częstochowy będzie faworytem. Odzwierciedla to różnica w kursach oferowanych na zwycięstwo. Wygraną Medalików można postawić po kursie 1.90, zaś triumf Śląska z kursem 4.40.

Śląsk – Raków: kto wygra?

Śląsk – Raków: przewidywane składy

Jacek Magiera na mecz z Rakowem na pewno nie może uwzględnić w kadrze dwóch zawodników. Z powodu kontuzji niedostępni są Konrad Poprawa i Bartosz Głogowski. Z kolei Marek Papszun nie będzie mógł skorzystać z zawieszonego Mateja Rodina i kontuzjowanego Szymona Czyża.

Śląsk – Raków: transmisja meczu

Mecz w ramach 13. kolejki PKO BP Ekstraklasy pomiędzy Śląskiem Wrocław a Rakowem Częstochowa odbędzie się w sobotę (26 października) o godzinie 17:30. Transmisja będzie dostępna w telewizji na kanałach Canal+ 4K Ultra, Canal+ Poland, Canal+ Sport 3 i Canal+ Sport. Ponadto rywalizację można śledzić w internecie dzięki usłudze Canal+ Online. Wystarczy zakupić pakiet Super Sport w cenie 65 zł miesięcznie w ofercie rocznej.

