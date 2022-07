Śląsk – Pogoń: typy, kursy, zapowiedź (24.07.2022)

fot. PressFocus Na zdjęciu: Ivan Djurdjevic

2. kolejka Ekstraklasy przyniesie nam w niedzielę zaledwie jedno starcie. Jest to spowodowane przeniesieniem terminów meczów przez zespoły, które w środku tygodnia będą rywalizować w eliminacjach do europejskich pucharów. Wyjątek stanowi Pogoń Szczecin, która o godzinie 17:30 zmierzy się na wyjeździe ze Śląskiem Wrocław. Przedstawiamy zapowiedź oraz typy na niedzielną rywalizację.

Śląsk Wrocław Pogoń Szczecin 3.60 3.45 2.19 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 23 lipca 2022 19:29 .

Śląsk – Pogoń, typy i przewidywania

Śląsk Wrocław zaliczył przeciętny start sezonu i bezbramkowo zremisował na wyjeździe z Zagłębiem Lubin. Na boisku wyglądał nieźle, ale nie potrafił przekuć swojej przewagi w zdobycz bramkową. Na inaugurację Ekstraklasy zdecydowanie lepiej poradziła sobie Pogoń Szczecin, która 2-1 pokonała beniaminka z Łodzi. Pomimo świadomości, że trzecia ekipa minionej kampanii dysponuje zdecydowanie silniejszą kadrą i przejawia wiele większe ambicje, niedzielne starcie nie musi wcale przebiec po jej myśli. W tygodniu Pogoń rozegra rewanżowe spotkanie II rundy eliminacji do Ligi Konferencji Europy z Brondby, przez co w weekend może wprowadzić na boisko kilku zawodników rezerwowych. To może oznaczać dobrą okazję dla Śląska, aby przeciwstawić się silniejszemu rywalowi na własnym obiekcie. Nasz typ – 1X.

Śląsk – Pogoń, sytuacja kadrowa

Sytuacja kadrowa obu zespołów jest stabilna. W trakcie niedzielnego spotkania z powodu zawieszenia nie będzie musiał pauzować żaden zawodnik. Śląsk Wrocław będzie miał do dyspozycji każdego swojego piłkarza, natomiast Pogoń nie będzie mogła skorzystać z usług Alexandera Gorgona, Rafała Kurzawy, Kostasa Triandafilopulosa i Bartłomieja Mruka. Cała czwórka leczy urazy.

Śląsk – Pogoń, ostatnie wyniki

Śląsk Wrocław rozegrał dotychczas jedno ligowe spotkanie. Wyjazdowa rywalizacja w pierwszej kolejce z Zagłębiem Lubin zakończyła się bezbramkowym remisem.

Pogoń Szczecin swój sezon zaczęła zdecydowanie wcześniej. Wszystko z uwagi na eliminacje do Ligi Konferencji Europy, które trzecia drużyna poprzedniej kampanii rozpoczęła od pierwszej rundy. Dotychczas Pogoń rozprawiła się 4-2 w dwumeczu z KR Reykjavik, a pierwsze spotkanie drugiej rundy przeciwko duńskiemu Brondby zakończyło się wynikiem 1-1. W międzyczasie szczecinianie ograli 2-1 Widzew Łódź na inaugurację sezonu Ekstraklasy.

Śląsk – Pogoń, historia

Dotychczasowa rywalizacja Śląska Wrocław z Pogonią Szczecin nie ma wyraźnego faworyta. W minionym sezonie jesienią Pogoń 2-1 ograła rywala na własnym stadionie, natomiast w rundzie wiosennej we Wrocławiu padł remis 1-1. Po raz ostatni Śląsk triumfował nad Pogonią w drugiej połowie sezonu 2020/2021.

Śląsk – Pogoń, kursy bukmacherskie

Według bukmacherów zdecydowanym faworytem spotkania jest Pogoń Szczecin, a kurs na jej zwycięstwo, pomimo gry na wyjeździe, wynosi około 2,15.

Śląsk – Pogoń, przewidywane składy

Śląsk: Szromnik, Janasik, Poprawa, Gretarsson, Garcia, Schwarz, Olsen, Hyjek, Yeboah, Exposito, Jastrzembski

Pogoń: Stipica, Stolarski, Zech, Malec, Mata, Dąbrowski, Biczahczjan, Drygas, Fornalczyk, Almqvist, Zahović

Śląsk – Pogoń, transmisja meczu

Niedzielne spotkanie Ekstraklasy będzie można obejrzeć w polskiej telewizji, bowiem transmisja odbędzie się na CANAL+ Sport i CANAL+ Sport 3. Mecz będzie można zobaczyć również w usłudze CANAL+ online. Półroczny dostęp do platformy kosztuje 270 złotych, natomiast istnieje opcja zaoszczędzenia. Wystarczy zarejestrować się za pośrednictwem linku Goal.pl, płacąc wówczas za sześciomiesięczny pakiet jedynie 192 złote.

