Śląsk – Jagiellonia: typy, kursy, zapowiedź (23.10.2022)

Śląsk – Jagiellonia to mecz 14. kolejki PKO BP Ekstraklasy (początek w niedzielę, o godzinie 15:00). W tym starciu nie ma wyraźnego faworyta. Zapraszamy do przeczytania naszej zapowiedzi, by dowiedzieć się więcej na temat obu klubów. Poniżej można znaleźć między innymi kursy wystawione przez bukmacherów online, czy przewidywane składy Śląska i Jagiellonii.

Stadion Miejski, Wroclaw Ekstraklasa Śląsk Wrocław Jagiellonia Białystok 2.60 3.55 2.60 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 22 października 2022 16:37 .

Śląsk – Jagiellonia, typy i przewidywania

Stawiamy na to, że ten niedzielny mecz we Wrocławiu zakończy się rezultatem remisowym. Piłkarze Śląska oraz zawodnicy Dumy Podlasia przystąpią do tej potyczki po przegranych. Uważamy, że zarówno gospodarzom, jak i gościom będzie szczególnie zależało na tym, aby tym razem zdobyć chociaż jeden punkt. Obie drużyny są w porównywalnej formie. Remis jest zatem prawdopodobny. Warto dodać, że Jagiellonia Białystok ma natomiast (wraz z Zagłębiem Lubin) najwięcej podziałów oczek w całej Ekstraklasie (po pięć).

Śląsk – Jagiellonia, sytuacja kadrowa

Gospodarze muszą poradzić sobie bez kontuzjowanego Martina Konczkowskiego. W drużynie z Podlasia kłopoty z urazami mają natomiast Ivan Runje i Mateusz Skrzypczak.

Śląsk – Jagiellonia, ostatnie wyniki

Gospodarze po 13. kolejkach zgromadzili tylko 16 punktów. W tym momencie piłkarze Śląska Wrocław zajmują 13. miejsce i mają tylko oczko przewagi nad strefą spadkową. W ostatnim ligowym spotkaniu gospodarze rywalizowali na wyjeździe z Radomiakiem Radom. Śląsk Wrocław przegrał z rywalami 0:2. Kiepskie humory po ostatniej kolejce mają także podopieczni Macieja Stolarczyka. Jagiellonia Białystok rywalizowała w delegacji z Wartą Poznań. Ekipa z Wielkopolski była lepsza i zanotowała zwycięstwo 2:0. Aktualnie Duma Podlasia jest na 9. miejscu w ligowej tabeli. W całym sezonie goście zdobyli dokładnie 17 punktów. Gospodarze i gracze Jagi mają tylko po cztery zwycięstwa na swoim koncie.

Śląsk – Jagiellonia, historia

W minionym sezonie obie te drużyny rywalizowały przeciwko sobie dwukrotnie. Oba spotkania zakończyły się rezultatami remisowymi. Pierwszy mecz odbył się na początku listopada minionego roku. Wtedy to ekipa z Wrocławia zremisowała z drużyną z Podlasia 2:2. Z kolei spotkanie rewanżowe zakończyło się remisem 1:1.

Śląsk – Jagiellonia, typy bukmacherskie

Według bukmacherów faworytem niedzielnego spotkania jest Śląsk Wrocław.

Śląsk – Jagiellonia, przewidywane składy

Śląsk: Leszczyński – Garcia, Gretarsson, Verdasca, Poprawa, Janasik, Olsen, Leiva, Schwarz, Yeboah, Exposito

Jagiellonia: Alomerovic – Tiru, Puerto, Wdowik, Nastić, Nene, Romanczuk, Lewicki, Cernych, Imaz, Gual

Śląsk – Jagiellonia, transmisja meczu

Starcie w ramach 14. kolejki PKO Ekstraklasy będzie można obejrzeć w polskiej telewizji (na antenie CANAL+ Sport oraz CANAL+ Sport 3). To spotkanie możesz obejrzeć też w usłudze CANAL+ Online. Dzięki naszej promocji masz okazję zaoszczędzić zaś 96 zł. Zarejestruj konto za pośrednictwem naszej strony i wykup abonament na sześć miesięcy z góry – wtedy zapłacisz jedynie 198 zł zamiast 294 zł. Miesięczny abonament w standardowej ofercie to koszt 49 zł.

