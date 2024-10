Śląsk Wrocław – Cracovia: typy, kursy, zapowiedź (06.10.2024)

PressFocus Na zdjęciu: Jakub Świerczok

Śląsk Wrocław Cracovia Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 4 października 2024 15:46 .

Śląsk – Cracovia: typy bukmacherskie

Choć obecnie Śląsk Wrocław zajmuje ostatnie miejsce w lidze, to bukmacherzy uważają, że to gospodarze będą faworytem tego meczu. Natomiast zadanie przed podopiecznymi Jacka Magiery wcale nie jest łatwe, gdyż zmierzą się z rewelacją ligi, czyli Cracovią. Pasy świetnie spisują się w tym sezonie, a od trzech spotkań nie przegrali w lidze żadnego meczu. Uważam, że ekipa Dawida Kroczka w niedzielę raz jeszcze udowodni dobrą dyspozycję i nie przegra starcia ze Śląskim. Mój typ: Cracovia wygra bądź zremisuje.

STS 1.54 Cracovia wygra lub zremisuje Zagraj!

Kurs 150 na zwycięstwo Śląska lub Cracovii z kodem GOAL300

Bukmacher STS przygotował dla nowych klientów ciekawą promocję. W ramach 11. kolejki PKO BP Ekstraklasy można zgarnąć dodatkowy bonus w postaci 300 zł. Wystarczy wytypować dowolnego zwycięzcę meczu Śląsk – Cracovia. Poniżej wyjaśniamy, jak wziąć udział w promocji.

Zarejestruj konto w STS z kodem promocyjnym GOAL300. Zaakceptuj zgody marketingowe Dokonał pierwszej wpłaty w wysokości min. 50 zł Postaw pierwszy po założeniu konta zakład SOLO lub AKO obejmujący wytypowanie zwycięzcy meczu Śląsk – Cracovia Minimalna stawka zakładu to 2 zł Jeśli Twój kupon okaże się wygrany, otrzymasz dodatkowy bonus o wartości 300 zł

Śląsk – Cracovia: ostatnie wyniki

Nie tak początek sezonu wyobrażali sobie kibice Śląska Wrocław. Ich ulubieńcy wciąż nie odnieśli żadnego zwycięstwa w lidze, mimo że rozegrali już w Ekstraklasie osiem spotkań. Jacek Magiera znajduje się pod olbrzymią presją, a kiepskie wyniki mogą zakończyć się zwolnieniem. W ostatnich trzech meczach w lidze Śląsk za każdym razem musiał uznać wyższość rywala, przegrywając z Motorem (1:2), Lechem (0:1) i Pogonią (3:5). Ostatni raz punkty zdobyli w starciu z Legią, gdy zremisowali (1:1).

Zdecydowanie lepsze nastroje w pierwszej fazie sezonu ma Cracovia. Podopieczni Dawida Kroczka są jedną z rewelacji ligi i zajmują 4. miejsce z dorobkiem 20 punktów. Z ostatnich czterech spotkań w lidze udało im się zgromadzić 7 z 12 możliwych punktów. Krakowianie zremisowali przed własną publicznością ze Stalą Mielec (1:1) oraz wygrali z Pogonią (2:1). Triumf odnieśli również w delegacji podczas rywalizacji z Puszczą (2:1). Ostatnia porażka w lidze to mecz z Radomiakiem, gdzie niespodziewanie przegrali (1:2).

Śląsk – Cracovia: historia

W poprzednim sezonie dwukrotnie górą w rywalizacji Śląsk – Cracovia była drużyna z Wrocławia. Wojskowi najpierw pokonali Pasy na wyjeździe (1:0), a następnie rozbili ich przed własną publicznością, wygrywając aż (4:0). Warto zaznaczyć, że krakowski zespół od czterech spotkań nie ani razu nie wygrał ze Śląskiem. Rywalizacja bezpośrednia w sezonie 2022/2023 w obu przypadkach kończyła się remisem (1:1).

Śląsk – Cracovia: kursy bukmacherskie

Bukmacherzy mimo fatalnej passy Śląska Wrocław uważają, że podopieczni Jacka Magiery będą faworytem niedzielnego starcia. Odzwierciedla to nieco niższy kurs oferowany na zwycięstwo gospodarzy. Wygraną Wojskowych można postawić na kupnie z kursem ok. 2.50, zaś triumf Cracovii oszacowano ze współczynnikiem ok. 2.90. Zdarzenie, że mecz zakończy się remisem, oscyluje w granicach 3.25.

To spotkanie można postawić u bukmachera STS. Jeśli nie zdążyłeś jeszcze założyć tam konta, to zachęcam do rejestracji z naszym kodem bonusowym GOAL. Otrzymasz wtedy możliwość zakładu bez ryzyka do 100 zł na spotkanie Śląsk – Cracovia.

Śląsk – Cracovia: kto wygra?

Kto wygra mecz? Śląsk Wrocław 0% Remis 0% Cracovia 0% 0 Głosy Oddaj swój głos: Śląsk Wrocław

Remis

Cracovia

Śląsk – Cracovia: przewidywane składy

Śląsk Wrocław Jacek Magiera Cracovia Dawid Kroczek Śląsk Wrocław Jacek Magiera 4-1-4-1 Przewidywany skład 11 Benjamin Šeško 7.4 Portugal 9.52 x Euro 2024 stats GOALS 5 ASSISTS 13 MINUTES PLAYED 1490′ 4-1-4-1 Przewidywany skład Przewidywany skład 3-4-2-1 3-4-2-1 Przewidywany skład Cracovia Dawid Kroczek Rezerwowi 1 Tomasz Loska 2 Aleksander Paluszek 4 Lukasz Bejger 9 Junior Eyamba 11 Sebastian Musiolik 19 Arnau Ortiz 21 Tudor Baluta 26 Burak Ince 78 Tommaso Guercio 87 Simeon Petrov 3 Andreas Skovgaard 6 Amir Al-Ammari 8 Jani Atanasov 10 Michal Rakoczy 17 Mateusz Bochnak 18 Filip Rozga 23 Fabian Bzdyl 25 Otar Kakabadze 77 Patryk Janasik 92 Jakub Burek

Śląsk – Cracovia: transmisja meczu

Spotkanie na Tarczyński Arena pomiędzy Śląskiem Wrocław a Cracovią odbędzie się w niedzielę (6 października). Transmisja meczu będzie dostępna w telewizji na kanale Canal+ Sport 3 oraz w internecie dzięki usłudze Canal+ Online. Żeby oglądać mecz online, wystarczy wykupić pakiet Super Sport. Cena abonamentu to 65 zł miesięcznie w ofercie rocznej. W pakiecie znajdą się również spotkania m.in. Ligi Mistrzów, La Ligi czy Premier League.

Reklama

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.