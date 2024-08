fot. PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze SKRY Częstochowa

Skra Częstochowa Pogon Grodzisk Mazowiecki Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 15 sierpnia 2024 12:11 .

SKRA – Pogoń Grodzisk, typy bukmacherskie

Rywalizacja lidera Betclic 2. Ligi z czerwoną latarnią rozgrywek zapowiada się ciekawie. Mimo że na obiekcie SKRY Częstochowa zabraknie kibiców. W ligowej tabeli zespół Dariusza Rolaka i Pogoń Grodzisk Mazowiecki dzieli różnica 16 oczek. Na dzisiaj bilans częstochowian jest na poziomie minusowym, co jest następstwem kary za zaległości finansowe. Drużyna Marcina Sasala kroczy z kolei od zwycięstwa do zwycięstwa, mając na swoim koncie 12 punktów, dając jednocześnie do zrozumienia, że walczy o awans do Betclic 1. Ligi. Pogoń wygrała cztery z ostatnich czterech starć na trzecim poziomie rozgrywkowym w Polsce, co daje do myślenia. Mój typ: wygrana Pogoni.

SKRA – Pogoń Grodzisk, typ kibiców

Jak zakończy się spotkanie? wygraną SKRY 0% wygraną Pogoni 0% remisem 0% 0 Głosy Oddaj swój głos: wygraną SKRY

wygraną Pogoni

remisem

SKRA – Pogoń Grodzisk, ostatnie wyniki

Drużyna Dariusza Rolaka przystąpi do piątkowej potyczki w dobrych w umiarkowanie niezłych nastrojach. SKRA w ostatniej serii gier pokonała w roli gościa Olimpię Elbląg (1:0). Tym samym częstochowianie przerwali serię pięciu z rzędu porażek, licząc wszystkie oficjalne rozgrywki. W roli gospodarza SKRA ostatnie zwycięstwo zaliczyła w maju, gdy pokonała drugi zespół ŁKS-u (3:0).

Tymczasem ekipa Marcina Sasala ostatnio uporała się ze Świtem Szczecin (3:0). Była to jednocześnie czwarte z rzędu wygrana Pogoni. Wcześniej drużyna z Grodziska Mazowieckiego w pokonanym polu zostawiła GKS Jastrzębie (1:0) czy Podbeskidzie (3:1). Na wyjeździe Pogoń jest bez porażki od czterech meczów, notując w nich trzy zwycięstwa i remis.

SKRA – Pogoń Grodzisk, na tych graczy warto zwrócić uwagę

Częstochowska ekipa w tym sezonie straciła już osiem bramek i ma czego obawiać się przed piątkową potyczką. Między innymi dlatego, że w tej kampanii skutecznością błyszczą tacy gracze jak Kamil Odolak czy Nikodem Niski. Każdy z 22-latków ma już na swoim koncie po dwa trafienia. SKRA może natomiast liczyć na Maksymliana Stangreta, mającego coś do udowodnienia po nieudanym pobycie w GKS-ie Tychy. 19-latem strzelił gola w wygranym starciu przeciwko Olimpii Elbląg.

SKRA – Pogoń Grodzisk, kursy bukmacherskie

Analitycy bukmacherscy w roli faworyta rywalizacji widzą gości. Typ na wygraną Pogoni Grodzisk oszacowano na 2.12. Remis kształtuje się na poziomie 3.15. Z kolei ewentualne zwycięstwo SKRY Częstochowa wyceniono na 3.33 i to najmniej prawdopodobny scenariusz według bukmacherów. Przy okazji jednego z dwóch meczów warto przyjrzeć się ofercie Betclic. Kod promocyjny GOALPL pozwala odebrać cashback 50 zł w Betclic. U tego bukmachera można teraz grać bez podatku.

Skra Częstochowa Pogon Grodzisk Mazowiecki 3.33 3.15 2.12 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 15 sierpnia 2024 12:11 .

SKRA – Pogoń Grodzisk, transmisja meczu

Piątkowe spotkanie z udziałem SKRY Częstochowa i Pogoni Grodzisk Mazowiecki nie będzie można obejrzeć w tradycyjnej telewizji i w internecie. W każdym razie do dyspozycji kibiców będą inne mecze w ramach piątej kolejki Betclic 2. Ligi. Będzie można je śledzić na TVP Sport czy stronie internetowej TVPSport.pl, a także w usłudze Betclic TV. Dostęp uzyskasz, zakładając konto w Betclic z kodem promocyjnym GOALPL i posiadając dowolne środki na koncie.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.