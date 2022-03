Sevilla – West Ham: typy, kursy, zapowiedź (10.03.2022)

Pressfocus Na zdjęciu: Piłkarze Sevilli

Sevilla – West Ham: typy i kursy na mecz ⅛ Ligi Europy. Królowie Ligi Europy w ⅛ finału zmierzą się z naprawdę silnym rywalem. Młoty w tym sezonie prezentują się solidnie w Lidze, a w europejskich pucharach pewnie awansowali z pierwszego miejsca do finałów. Hit tej fazy naznaczony jest niestety kontuzjami wieloma zawodników, co może wpłynąć na jakość widowiska.

Sevilla FC West Ham 2.15 3.50 4.30 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 9 marca 2022 23:36 .

Sevilla – West Ham, typy i przewidywania

Gdyby Sevilla grała z West Hamem kilka tygodni wcześniej, wówczas nie mielibyśmy problemu ze wskazaniem faworyta tego starcia. Ostatnio w grę Andaluzyjczyków wkrada się coraz więcej błędów, co w lidze chociażby pozwoliło FC Barcelonie odrobić część strat. Gorsze wyniki są poza zmęczeniem sezonem, pokłosiem plagi kontuzji, która zdziesiątkowała drużynę. W starciu z Młotami trener Lopetegui będzie musiał poradzić sobie bez dziewięciu zawodników.

West Ham nie zachwyca już tak swoją grą i skutecznością, jak robił to w rundzie jesiennej. Piłkarze z Londynu mają w tym roku problemy z regularnością, co kosztowało ich spadek na szóste miejsce w tabeli Premier League. Ambicją drużyny jest awans do przyszłej edycji Ligi Mistrzów, a jedną z dróg do jego osiągnięcia jest oczywiście zwycięstwo w rozgrywkach Ligi Europy. Zapowiada się wyrównane starcie, w którym spodziewamy się groźnych ataków z obu stron. Nasz typ: Obie drużyny strzelą gola.

Sevilla – West Ham, sytuacja kadrowa

W ekipie Lopeteguiego szpital. Kontuzjowani są: Diego Carlos, Lamela, Martial, Montiel, Papu Gomez, Reges, Rekik i Suso. Jakby tego było mało zawieszony za otrzymanie czerwonej kartki w starciu z Dinamem Zagrzeb jest Thomas Delaney. Niełatwo będzie zatem skomponować silną wyjściową jedenastkę.

Po stronie gości również kilka braków. Trener będzie musiał poradzić sobie bez Bowena, Coufala i Ogbonny. Niepewny jest także stan zdrowia Declana Rice. Z powodu sytuacji na Ukrainie w meczu na pewno nie zagra również Andrij Yarmolenko.

Sevilla – West Ham, ostatnie wyniki

Sevilla wygrała zaledwie dwa z ostatnich pięciu meczów. Remisy ze słabymi Espanyolem i Deportivo Alaves poważnie rzutują na ocenę formy zespołu, która nie jest najwyższa. Brakuje przede wszystkim jakości w ataku – najlepszym strzelcem zespołu jest Rafa Mir, który na koncie ma tylko 11 bramek w 36 meczach. Ukazuje to, że w drużynie nie ma na ten moment wyraźnego lidera formacji ataku.

Porażka 1:3 z Southamptonem w pucharze i przegrana 0:1 w lidze z Liverpoolem to nienajlepszy prognostyk przed trudnym meczem wyjazdowym w Sevilli. Patrząc szerzej, w ostatnich pięciu meczach udało się wygrać tylko z Wolverhamptonem. Oprócz tego dwa remisy w meczach z Newcastle i Leicester.

Sevilla – West Ham, kursy bukmacherskie

Sevilla w pierwszym meczu ⅛ będzie mogła liczyć na głośny doping fanów. Na własnym stadionie przegrywać w tym sezonie zdarza się jej bardzo rzadko. Ostatni raz miało to miejsce w meczu grupowym Ligi Mistrzów przeciwko Lille. Było to 2 października.

Sevilla – West Ham, przewidywane składy

Sevilla: Bounou – Navas, Kounde, Carlos, Acuna – Jordan, Fernando, Rakitić – Corona, En-Nesyri, Ocampos

West Ham: Areola – Fredericks, Dawson, Zouma, Cresswell – Rice, Soucek – Vlasic, Lanzini, Fornals – Antonio

Sevilla – West Ham, transmisja

Mecz rozpocznie się 10 marca o godzinie 18:45. Obejrzeć będziecie go mogli na antenie Viaplay. Spotkanie skomentują Dawid Król i Dominik Piechota.