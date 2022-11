Pressfocus Na zdjęciu: Leon Goretzka

Schalke – Bayern Monachium: typy i kursy na mecz Bundesligi. W teorii, w ostatnim meczu przed przerwą mundialową, Bayern Monachium zmierzy się z najłatwiejszym rywalem w Bundeslidze. Schalke jest czerwoną latarnią ligi, a w poprzedniej kolejce odniosło dopiero swoje pierwsze ligowe zwycięstwo.

Schalke – Bayern Monachium, typy i przewidywania

Zdecydowanie nie tak powrót do Bundesligi wyobrażali sobie fani Schalke. Znów odzywają się demony sezonu 2020/21, kiedy to Czeladnicy byli najgorszą drużyną ligi. Niestety podobnie wygląda to po 14 kolejkach rozgrywek 2022/23. Bundesliga brutalnie zweryfikowała piłkarzy beniaminka, którzy nie są w stanie nawiązać nawet rywalizacji z wyżej notowanymi zespołami. Zwycięstwo w poprzedniej kolejce z Mainz było ogromną niespodzianką.

Na przeciwległym biegu znajduje się Bayern Monachium, który wrócił już na szczyt ligowej tabeli. Można powiedzieć, że w Niemczech wszystko po staremu. Wyraźnie spuchł już Union Berlin, który nie odniósł zwycięstwa w dwóch ostatnich spotkaniach i dał się Bawarczykom wyprzedzić. Drużyna gra zachwycająco i z łatwością pokonuje kolejnych rywali na swojej drodze. Nie przewidujemy, żeby Die Roten mieli jakiekolwiek problemy ze zwycięstwem w Gelsenkirchen. Zwłaszcza że wygrali wszystkie dziesięć ostatnich pojedynków z tym zespołem. Nasz typ: Powyżej 3.5 gola.

Schalke – Bayern Monachium, ostatnie wyniki

Dopiero w 14. kolejce Bundesligi Schalke odnotowało pierwsze zwycięstwo. Wygrać udało się 1:0 z Mainz dzięki bramce Simona Terodde z początku meczu. Wcześniej beniaminek przegrał aż siedem spotkań z rzędu.

Bilans ostatnich meczów Bayernu Monachium jest wręcz niewiarygodny. Bawarczycy wygrali dziewięć kolejnych spotkań, a jedyną w tym sezonie porażkę zanotowali 17 września w starciu z Augsburgiem. Osiągnęli już czteropunktową przewagę w tabeli nad Unionem i pewnie zmierzają po kolejny tytuł mistrzowski.

Schalke – Bayern Monachium, sytuacja kadrowa

Kadra Schalke na mecz z Bayernem będzie uboższa o kilka nazwisk. Nie zagrają na pewno zawodnicy kontuzjowani: Kamiński, Fahrmann, Zalazar, Ouwejan, van den Berg, Cisse i Greiml. Niepweność pojawia się także przy nazwisku Terodde, który doznał podczas ostatniego meczu z Mainz mocnego stłuczenia.

Bayern również będzie musiał poradzić sobie bez kilku zawodników kontuzjowanych. Wśród nich są m.in. Alphonso Davies, Sadio Mane, Thomas Mueller i Bouna Sarr. Do kadry wracają natomiast Matthijs de Ligt i Josip Stanisic.

Schalke – Bayern Monachium, historia

Bilans bezpośrednich meczów między tymi drużynami jest dla Schalke fatalny. Ostatnie 10 meczów to same zwycięstwa Bawarczyków, którzy w niektórych z nich urządzili sobie prawdziwe festiwale strzeleckie, jak choćby w sezonie 2020/21. Wygrali wówczas aż 8:0. Ostatni raz ekipa z Gelsenkirchen była w stanie urwać Bawarczykom punkty w 2017 roku.

Schalke – Bayern Monachium, kursy bukmacherskie

Goście to murowany faworyt do zwycięstwa w sobotnim meczu w Gelsenkirchen. Bayern zmierzy się z ostatnią drużyną w lidze, która nie zanotowała w starciu z Die Roten żadnych punktów od 2017 roku. Kurs na zwycięstwo Bawarczyków to jedynie 1.20, podczas gdy typ na Schalke wynosi nawet 16.59. Przy okazji obstawiania tego meczu warto skorzystać z kodu promocyjnego oferowanego przez STS. Dzięki niemu możecie liczyć na bonus bez depozytu w wysokości 30 zł. Aby uzyskać do niego dostęp, skorzystajcie z naszego kodu promocyjnego STS GOAL.

Schalke – Bayern Monachium, przewidywane składy

Schalke: Schwolow – Brunner, Matriciani, Yoshida, Mohr – Kral, Krauss, Drexler, Mollet, Bulter – Terodde

Bayern: Neuer – Mazraoui, Upamecano, Pavard, Hernandez – Goretzka, Kimmich, Sane, Musiala, Gnabry – Choupo-Moting

Schalke – Bayern Monachium, transmisja

Mecz Schalke z Bayernem Monachium obejrzycie na antenie Viaplay. Konieczne jest zarejestrowanie konta w Viaplay oraz wykupienie subskrypcji. Miesięczny dostęp kosztuje 34 zł.

