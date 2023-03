Pressfocus Na zdjęciu: Sebastian Haller

Schalke 04 – Borussia Dortmund, typy i przewidywania

Forma obu drużyn sugeruje nam, że w Gelsenkirchen zobaczymy interesujące widowisko. Faworytem będzie Borussia, która ma szansę na mistrzostwo Niemiec. Ponadto ma zamiar wrócić na zwycięską ścieżkę. Z niej nie chce schodzić zaś Schalke. Sądzimy, że po komplet punktów sięgnie BVB, aczkolwiek losy spotkania mogą być otwarte niemal do samego końca.

Schalke 04 – Borussia Dortmund, sytuacja kadrowa

Thomas Reis nie będzie mógł skorzystać z pięciu zawodników. Kontuzjowani są: Dominick Drexler, Justin Heekeren, Thomas Ouwejan, Sebastian Polter, a także Tim Skarke.

Edin Terzic w składzie ma trzech zawodników, którzy leczą urazy. W derbach nie wystąpią: Julian Brandt, Karim Adeyemi, Youssoufa Moukoko.

Schalke 04 – Borussia Dortmund, ostatnie wyniki

W tabeli Bundesligi Schalke znajduje się na przedostatniej pozycji. Dorobek tego zespołu jest jednak taki sam, jak będącego na bezpiecznej lokacie Stuttgartu. Piłkarze z Gelsenkirchen prezentują bowiem dobrą formę. Z pięciu ostatnich spotkań nie przegrali żadnego. Ponadto pokonali oni Bochum i Stutgart, czyli bezpośrednich rywali w walce o utrzymanie.

Borussia Dortmund zachwyca po zakończeniu mistrzostw świata. BVB potrafiła wygrać dziesięć meczów z rzędu, licząc aż trzy fronty. Dzięki temu ma taki sam dorobek punktowy, jak liderujący Bayern. Rewelacyjną passę dziesięciu kolejnych triumfów przerwała Chelsea, która zrewanżowała się za porażkę w Dortmundzie. Angielski klub wyeliminował Borussię z Ligi Mistrzów na etapie 1/8 finału.

Schalke 04 – Borussia Dortmund, historia

Pierwsze w tym sezonie Derby Zagłębia Ruhry odbyły się we wrześniu na obiekcie w Dortmundzie. Wówczas Borussia Dortmund pokonała 1:0 Schalke 04. Bramkę na wagę zwycięstwa zdobyła jednak dopiero w końcowej fazie spotkania.

Schalke 04 – Borussia Dortmund, kursy bukmacherów

Schalke 04 – Borussia Dortmund, przewidywane składy

Schalke 04 – Borussia Dortmund, kto wygra mecz?

Schalke 04 – Borussia Dortmund, transmisja meczu

Starcie to odbędzie się w sobotę 11 marca. Jako arbiter główny zawody poprowadzi Marco Fritz. Pierwszy gwizdek niemieckiego sędziego przewidziany jest na godzinę 18:30. Mecz transmitowany będzie tylko w Internecie – na platformie streamingowej Viaplay.

