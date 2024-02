IMAGO / Cesare Purini Na zdjęciu: Victor Osimhen

Sassuolo – Napoli, typy i przewidywania

Napoli rozczarowuje w obecnej kampanii. Świadczy o tym miejsce zajmowane w ligowej tabeli. Optymizmem nie napawa również obecna forma: cztery mecze bez wygranej. Jednak wydaje się, że starcie z Sassuolo to idealna okazja na przełamanie. Neroverdi na zwycięstwo czekają od 6 stycznia, znajdują się tuż nad strefą spadkową i nic nie wskazuje na to, by zdołali poprawić swoją sytuację w zaległym meczu 21. kolejki, nawet wobec przeciętnej dyspozycji Napoli. Mój typ: zwycięstwo Napoli – TAK.

Sassuolo – Napoli, sytuacja kadrowa

Sassuolo Zawodnik Powrót Domenico Berardi Kontuzja kolana Połowa marca 2024 Martin Erlic Uraz mięśnia Niepewny

SSC Napoli Zawodnik Powrót Cyril Ngonge Fizyczny dyskomfort Niepewny

Sassuolo – Napoli, ostatnie wyniki

Sassuolo ostatni mecz ligowy wygrało 6 stycznia, gdy pokonało Fiorentinę 1:0. Od tego czasu Neroverdi rozegrali sześć spotkań, spośród których aż pięć przegrali. Obecnie znajdują się na siedemnastej pozycji w tabeli z taką samą ilością punktów, co będące w strefie spadkowej Cagliari i Hellas Werona. Napoli również nie zachwyca. Azzurri są na dziewiątej lokacie ze stratą jedenastu oczek do czwartej Bolonii. Zespół spod Wezuwiusza notuje serię czterech meczów bez zwycięstwa: porażka z Milanem i trzy kolejne remisy 1:1 z Genoą, Barceloną i Cagliari.

Sassuolo – Napoli, historia

Napoli notuje serię czterech wygranych z rzędu w pojedynkach z Sassuolo, a trzy ostatnie kończyły się zwycięstwami Azzurrich bez straty gola. Ostatni remis padł w grudniu 2021, natomiast Neroverdi na zwycięstwo czekają od listopada 2020 roku.

Sassuolo – Napoli, kursy bukmacherskie

Faworytem spotkania jest Napoli, jednak kursy na zwycięstwo Azzurrich są dość wysokie. Ma to związek z kiepską dyspozycją mistrzów Włoch, którzy raz po raz zawodzą w obecnych rozgrywkach. Dlatego to dobry moment, aby wykorzystać kod do Superbet GOAL na darmowy zakład w wysokości 35 zł.

Sassuolo – Napoli, kto wygra

Sassuolo – Napoli, przewidywane składy

Sassuolo Alessio Dionisi 4-2-3-1 Przewidywany skład 4-3-3 Przewidywany skład SSC Napoli Francesco Calzona Sassuolo Alessio Dionisi 4-2-3-1 Przewidywany skład 4-3-3 Przewidywany skład SSC Napoli Francesco Calzona Rezerwowi ▼ 2 Filippo Missori 6 Uros Racic 8 Samuele Mulattieri 11 Nedim Bajrami 14 Pedro Mba Obiang 15 Emil Konradsen Ceide 19 Marash Kumbulla 20 Samu Castillejo 21 Mattia Viti 22 Jeremy Toljan 25 Gianluca Pegolo 28 Alessio Cragno 35 Luca Lipani 92 Gregoire Defrel 3 Natan Souza 6 Mario Rui 8 Hamed Junior Traorè 14 Nikita Contini 18 Giovanni Pablo Simeone 20 Piotr Zielinski 29 Jesper Lindstrøm 30 Pasquale Mazzocchi 32 Leander Dendoncker 55 Leo Østigard 81 Giacomo Raspadori 95 Pierluigi Gollini

Sassuolo – Napoli, transmisja meczu

Mecz Sassuolo z Napoli będzie transmitowany na żywo na antenie Eleven Sports 1. To spotkanie możesz śledzić również w usłudze CANAL+ Online. Zachęcam do skorzystania z promocji, którą przygotował CANAL+, dzięki której możesz oszczędzić 240 zł. Jeśli zdecydujesz się wykupić roczny abonament z góry to za dostęp do kanałów CANAL+, Eleven Sports oraz Polsat Sport Premium łącznie zapłacisz 648 zł. Miesięczny koszt w takim przypadku wynosi 54 zł, natomiast w standardowej ofercie 74 zł.

