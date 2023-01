Salernitana – Napoli: typy, kursy, zapowiedź (21.01.2023)

PressFocus Na zdjęciu: Piotr Zieliński

Salernitana – Napoli: typy i kursy na mecz Serie A. W jednym z sobotnich spotkań 19. kolejki włoskiej ekstraklasy o umocnienie się na prowadzeni w tabeli powalczy Napoli, które będzie chciało zmazać również plamę po niespodziewanym odpadnięciu z rozgrywek o Puchar Włoch.

Serie A Salernitana SSC Napoli

Salernitana – Napoli, typy i przewidywania

Napoli w sobotę będzie chciało za wszelką cenę zmazać plamę po odpadnięciu z Pucharu Włoch. Gości interesować będzie tylko zwycięstwo i spodziewamy się z ich strony ofensywnej postawy. U gospodarzy po ostatniej porażce 2:8 z Atalantą trudno o optymizm i wiarę w sprawienie niespodzianki. Kursy na zwycięstwo Napoli nie są zbyt atrakcyjne, dlatego stawiamy na to, że zespół Luciano Spallettiego będzie na prowadzeniu już po pierwszej połowie. Nasz typ: 1. połowa – Napoli

Salernitana – Napoli, sytuacja kadrowa

W zespole Salernitany prowadzonej przez Davida Nicolę zabraknie kilku kontuzjowanych zawodników. Na murawie zabraknie Maggiore, Sepe, Mazzocchiego, Brrona i Fazio. Od pierwszej minucie w składzie gospodarzy powinniśmy obejrzeć Krzysztofa Piątka.

Napoli będzie musiało sobie poradzić bez dwóch zawodników zmagających się z problemami zdrowotnymi – Sirigu i Kvaratskhelii. Z reprezentantów Polski w wyjściowej jedenastce powinien pojawić się Piotr Zieliński.

Salernitana – Napoli, ostatnie wyniki

Salernitana ostatnich tygodni nie może zaliczyć do udanych. W sześciu ostatnich ligowych spotkaniach zdobyła tylko dwa punkty i aktualnie zajmuje dopiero 16. miejsce w ligowej tabeli, choć ma bezpieczną dziewięciopunktową przewagę nad strefą spadkową. Przed tygodniem drużyna została rozbita 2:8 przez Atalantę Bergamo. Władze klubu po tym meczu podjęły nawet decyzję o rozstaniu z trenerem Nicolą, by następnie zmienić zdaniem i utrzymać go na stanowisku.

Napoli choć prowadzi w ligowej tabeli z dziewięcioma punktami przewagi nad drugim Milanem, nastroje w klubie znacznie się pogorszyły w tym tygodniu. To oczywiście efekt niespodziewanego pożegnania się z rozgrywkami o Puchar Włoch. W 1/8 finału zespół Luciano Spallettiego został wyeliminowany po rzutach karnych przez Cremonese. W lidze zespół z Neapolu wygrał dwa ostatnie mecze ogrywając Sampdorię (2:0 na wyjeździe) i Juventus (5:1 u siebie).

Salernitana – Napoli, historia

W poprzednim sezonie obie konfrontacje tych zespołów zakończyły się wygranymi Napoli. W pierwszym wyjazdowym meczu skromne zwycięstwo 1:0 ekipie z Neapolu zapewnił Piotr Zieliński. Na Stadio Diego Armando Maradona gospodarze nie mieli już żadnych problemów z odniesieniem zwycięstwa i pokonali przeciwnika aż 4:1.

Salernitana – Napoli, kursy bukmacherskie

Napoli jest zdecydowanym faworytem sobotniego spotkania, także zdaniem bukmacherów. Kursy na wygraną gości nie przekraczają 1.32. Rejestrując w STS konto z kodem promocyjnym GOAL możesz odebrać zakład bez ryzyka 100 zł, który możesz wykorzystać także na ten mecz.

Salernitana – Napoli, przewidywane składy

Salernitana – Napoli, kto wygra?

Salernitana – Napoli, transmisja meczu

Sobotnie spotkanie Salernitana – Napoli będzie można “na żywo” obejrzeć na kanale Eleven Sports 1. Mecz rozpocznie się o godzinie 18:00 i skomentują go Piotr Dumanowski i Dominik Guziak.

Mecz zupełnie za darmo można obejrzeć także na platformie STS TV. Ta jest udostępniona wszystkim klientom bukmachera. Jeżeli nie masz jeszcze konta to nic straconego. Darmowy dostęp do transmisji uzyskasz rejestrując konto w STS z kodem promocyjnym GOAL oraz grając dowolny zakład (w ciągu 24 godzin przed meczem lub live).

