Ruch Chorzów – SKRA Częstochowa: typy, kursy, zapowiedź (15.07.2022)

Ruch Chorzów – SKRA Częstochowa to jeden z dwóch pierwszych piątkowych meczów w ramach pierwszej kolejki Fortuna 1 Ligi. W roli faworyta do tej potyczki podejdą chorzowianie. Niemniej goście chcą sprawić niespodziankę w boju z Niebieskimi, co może zwiastować ciekawe widowisko. W naszej zapowiedzi znajdziecie między innymi nasze typy, przewidywania i kursy oferowane przez bukmacherów.

1. liga Ruch Chorzów Skra Częstochowa 2.00 3.50 4.20 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 14 lipca 2022 12:11 .

Ruch Chorzów – SKRA Częstochowa, typy na mecz i przewidywania

Ruch Chorzów w trakcie okresu przygotowawczego rozegrał pięć meczów kontrolnych, notując w nich trzy zwycięstwa i dwie porażki. W roli gospodarza w oficjalnych spotkaniach Niebiescy nie przegrali natomiast od czterech spotkań, co daje jasno do zrozumienia, że 14-krotny mistrz Polski na swoim obiekcie czuje się mocny. Dla porównania SKRA w dwóch ostatnich bojach ligowych na wyjazdach nie tylko przegrywała, ale w każdym z tych meczów traciła po trzy bramki. Spodziewamy się zatem spokojnej wiktorii Niebieskich. Nasz typ: wygrana Ruchu.

Ruch Chorzów – SKRA Częstochowa, sytuacja kadrowa

Trener Jarosław Skrobacz nie będzie mógł skorzystać w piątkowym boju z Macieja Sadloka. Doświadczony defensor będzie wyłączony z gry przez cztery tygodnie. Z kolei w ekipie z Częstochowy nie będzie mógł wystąpić leczący kontuzję kapitan Piotr Nocoń.

Ruch Chorzów – SKRA Częstochowa, ostatnie wyniki

Ruch Chorzów w próbie generalnej przed startem nowego sezonu pokonał Puszczę Niepołomice. Niebiescy wygrali 1:0 dzięki bramce zdobytej przez Daniela Szczepana. Napastnik 14-krotnych mistrzów Polski był zresztą najskuteczniejszym zawodnikiem Ruchu w trakcie letnich sparingów.

Niebiescy w roli gospodarza w 12 ostatnich spotkaniach przegrali tylko raz, uznając wyższość Raduni Stężyca. Chorzowianie w boju z 23 kwietnia tego roku przegrali 0:1. W pozostałych 11 bojach zanotowali osiem zwycięstw i dwa remisy.

SKRA Częstochowa ma natomiast za sobą przegrane boje kolejno z GieKSą Katowice (0:3) oraz Arką Gdynia (2:3). Z kolei w ostatnim meczu kontrolnym zespół Jakuba Dziółki przegrał z GKS-em Jastrzębie (1:2), który zresztą znalazł też receptę na chorzowian, notując także zwycięstwo (3:0).

Ruch Chorzów – SKRA Częstochowa, historia

Obie ekipy po raz ostatni grały ze sobą w lutym tego roku w sparingu i w lepszych nastrojach po spotkaniu mogli być zawodnicy SKRY, którzy wygrali wówczas 2:0. Tymczasem ostatnie oficjalne spotkanie między oboma zespołami miało miejsce w 2019 roku w Pucharze Polski. W tym boju górą okazali się Niebiescy, zwyciężają 2:1. Z kolei ostatnie spotkanie ligowe z udziałem obu teamów to zdecydowana wiktoria Ruchu, który w sierpniu 2018 roku pewnie pokonał częstochowian 4:0.

Ruch Chorzów – SKRA Częstochowa, kursy

Kurs na zwycięstwo zespołu Jakuba Dziółki w Superbet zakłady bukmacherskie wynosi 3,75. Rejestrując się z kodem promocyjnym GOAL u tego bukmachera, można skorzystać m.in. z tygodnia bez ryzyka do 1300 zł.

Ruch Chorzów – SKRA Częstochowa, przewidywane składy

Ruch Chorzów: Bieleski – Kasolik, Szur, Szywacz, Wójtowicz, Sikora, Swędrowski, Janoszka, Moneta, Szczepan, Pląskowski

SKRA Częstochowa: Bursztyn – Szymański, Mesjasz, Brusiło, Niedbała, Baranowicz, Sajdak, Hilbrycht, Sangowski, Lukoszek, Kozłowski.

Ruch Chorzów – SKRA Częstochowa, transmisja meczu

Mecz Ruch – SKRA będzie oczywiście transmitowany w polskiej telewizji. Spotkanie będzie dostępnie na antenie Polsat Sport. Potyczka zacznie się w piątek o godzinie 20:30.

