Ruch – Kotwica, typy bukmacherskie

Ruch Chorzów i Kotwica Kołobrzeg to drużyny, które są sąsiadami w ligowej tabeli. Niebiescy legitymują się bilansem 13 punktów. Oczko więcej ma beniaminek rozgrywek. Drużyna z Chorzowa przystąpi do rywalizacji po dwóch z rzędu porażkach. Tymczasem zespół Ryszarda Tarasiewicza ma za sobą dwa z rzędu remisy. Przed piątkowym starciem ciekawe jest to, że chorzowski zespół wziął udział w dziewięciu z ostatnich 15 spotkań, gdy tylko jedna z ekip zdobyła bramkę lub po prostu miał miejsce bezbramkowy remis. Można zatem przemyśleć opcję, że w spotkaniu zabraknie trafień z obu stron. Mój typ: obie drużyny strzelą – NIE.

Ruch – Kotwica, ostatnie wyniki

Ekipa Dawida Szulczka zaserwowała w ostatnim czasie kibicom sinusoidę emocji. Ruch przegrał kolejno z Miedzią Legnica (0:3) i Stalą Stalowa Wola (0:2). Między tymi starciami chorzowianie pokonali Podhale Nowy Targ (2:0) w Pucharze Polski. Ogólnie w roli gospodarza Ruch nie przegrał od pięciu meczów, notując w nich trzy zwycięstwa i dwa remisy.

Tymczasem beniaminek rozgrywek do piątkowej konfrontacji podejdzie po remisie z Miedzią Legnica (1:1). Kotwica wcześniej pokonała z kolei ŁKS II (3:2) w krajowym pucharze. W roli gościa drużyna Tarasiewicza w tej kampanii rozegrała siedem meczów, notując w nich między innymi wysokie porażki, kolejno ze Zniczem Pruszków (0:4) i Arką Gdynia (0:5).

Ruch – Kotwica, kursy bukmacherskie

Eksperci bukmacherscy przekonują, że większe szanse na wywalczenie trzech punktów w piątkowej batalii mają gospodarze. Typ na zwycięstwo Ruchu kształtuje się w wysokości 1.60. Remis wyceniono na 3.85. Z kolei opcję na ewentualną wygrana Kotwicy oszacowano na 4.90. Przy okazji rywalizacji drużyn Ireneusza Dawida Szulczka i Ryszarda Tarasiewicz można zwrócić uwagę na ofertę bukmachera Betclic. Z naszym kodem bonusowym odbierzesz najwyższy cashback od Betclic na rynku. Teraz skorzystasz też z promocji “Gra bez podatku!” na wszystkie sporty.

Ruch – Kotwica, typ kibiców

Ruch – Kotwica, sytuacja kadrowa

Wszystko wskazuje na to, że oba zespoły przystąpią do rywalizacji bez dużych osłabień. U gospodarzy do dyspozycji szkoleniowca będzie także Maciej Sadlok, pauzujący ostatnio za kartki. W drużynie z Kołobrzegu nie będzie mógł wystąpić z powodu kontuzji tylko Olaf Nowak.

Ruch – Kotwica, transmisja meczu

Piątkowe spotkanie będzie emitowane w tradycyjnej telewizji i w internecie. Transmisja z meczu Ruch Chorzów – Kotwica Kołobrzeg zacznie się o godzinie 20:30 i będzie emitowana na antenie TVP Sport, a także w internecie na stronie internetowej TVPSport.pl oraz w aplikacji TVP Sport. Rywalizację skomentują Mrcin Feddek i Dariusz Dudek. Online spotkanie można obejrzeć także dzięki usłudze Betclic TV. Uzyskanie do niej dostępu jest proste, bo wystarczy zarejestrować konto w Betclic z kodem promocyjnym GOALPL oraz posiadać na koncie dowolne środki.

