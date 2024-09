AS Roma – Athletic Bilbao: typy, kursy, zapowiedź (26.09.2024)

AS Roma - Athletic Bilbao: typy i kursy na mecz w rozgrywkach Ligi Europy. W czwartkowy wieczór dojdzie do niezwykle interesującego starcia w europejskich pucharach. Zachęcam do zapoznania się z zapowiedzią. Początek rywalizacji na Stadio Olimpico już w czwartek (26 września) o godzinie 21:00.

ZUMA Press Inc / Alamy Na zdjęciu: Mile Svilar

AS Roma Athletic Club Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 25 września 2024 15:15 .

Roma – Athletic, typy bukmacherskie

W czwartkowy wieczór dojdzie do niezwykle interesującego starcia w ramach 1. kolejki fazy ligowej Ligi Europy. A w nim AS Roma przed własną publicznością podejmie Athletic Bilbao. Gospodarze mieli ostatnio swoje problemy, przez co dokonali zmiany na stanowisku trenera. Nowym szkoleniowcem został Ivan Jurić. Hiszpański zespół natomiast notuje bardzo dobrą serię wyników. Nadchodząca rywalizacja na Stadio Olimpico zatem zapowiada się niezwykle ciekawie. Ja uważam, że ostatecznie triumf wpadnie do rąk "Giallorossich".

Roma – Athletic, ostatnie wyniki

AS Roma od początku sezonu spisuje się poniżej oczekiwań. “Giallorossi” w pięciu ostatnich meczach tylko raz zwyciężyli (3:0 z Udinese Calcio), trzykrotnie zremisowali (0:0 z Cagliari, 0:0 z Juventusem i 1:1 z Genoą), a także raz przegrali (1:2 z Empoli).

Athletic Bilbao natomiast prezentuje się wyśmienicie. Pięć ostatnich spotkań hiszpańskiego zespołu zakończyło się aż czterema zwycięstwami (1:0 z Valencią, 3:2 z Las Palmas, 2:0 z Leganes i 3:1 z Celtą Vigo), a także tylko jedną porażką (0:1 z Atletico Madryt).

Roma – Athletic, historia

Czwartkowa rywalizacja tych drużyn będzie dopiero drugim meczem w historii. Pierwsze spotkanie, które było towarzyskie, zakończyło się remisem 2:2.

Roma – Athletic, kursy bukmacherskie

Według bukmacherów, faworytem czwartkowej potyczki jest AS Roma. Jeśli rozważasz typ na wygraną włoskiego zespołu, to kurs na takie zdarzenie oscyluje w granicach 2.00 – 2.06. W przypadku zwycięstwo Athletiku Bilbao sięga nawet 3.80.

Roma – Athletic, kto wygra?

Roma – Athletic, przewidywane składy

sa

AS Roma Ivan Jurić Athletic Club Ernesto Valverde AS Roma Ivan Jurić 3-4-2-1 Przewidywany skład 11 Benjamin Šeško 7.4 Portugal 9.52 x Euro 2024 stats GOALS 5 ASSISTS 13 MINUTES PLAYED 1490′ 3-4-2-1 Przewidywany skład Przewidywany skład 4-2-3-1 4-2-3-1 Przewidywany skład Athletic Club Ernesto Valverde Rezerwowi 12 Saud Abdulhamid 14 Eldor Shomurodov 15 Mats Hummels 16 Leandro Paredes 17 Manu Koné 18 Matias Soule 22 Mario Hermoso 26 Samuel Dahl 35 Tommaso Baldanzi 59 Nicola Zalewski 66 Mattia Mannini 89 Renato Bellucci Marin 98 Mathew Ryan 2 Andoni Gorosabel 6 Mikel Vesga 11 Álvaro Djaló 14 Unai Núñez 15 Iñigo Lekue 16 Inigo Ruiz de Galarreta 17 Yuri Berchiche 19 Javier Martón 20 Unai Gómez 21 Ander Herrera 26 Álex Padilla 34 Oier Gastesi

Roma – Athletic, transmisja

Spotkanie AS Roma – Athletic Bilbao będzie można obejrzeć w telewizji. Mecz będzie transmitowany na kanale Polsat Sport Premium 2. Początek rywalizacji na Stadio Olimpico już w czwartek, 26 września, o godzinie 21:00.

