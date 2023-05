Real Valladolid – FC Barcelona: typy, kursy, zapowiedź (23.05.2023)

Real Valladolid - FC Barcelona: typy i kursy na mecz La Liga. We wtorkowy wieczór Dumę Katalonii czeka spotkanie z fatalnie spisującym się ostatnio rywalem.

IMAGO/Felipe Mondino Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Estadio Jose Zorrilla LaLiga Real Valladolid FC Barcelona

Real Valladolid – FC Barcelona, typy bukmacherskie

FC Barcelona w ostatni weekend wspólnie z kibicami świętowała na Camp Nou zdobycie mistrzostwa Hiszpanii, ale na boisku sprawiła im mały zawód przegrywając 1:2 z Realem Sociedad. Kolejne spotkanie czeka ją już we wtorek i w tym wypadku trudno się spodziewać innego rozstrzygnięcia niż wygranej Dumy Katalonii. Nawet grając w rezerwowym składzie powinna poradzić sobie z notującym fatalne wyniki w ostatnich tygodniach Realem Valladolid. Jeżeli dodamy do tego atrakcyjne kursy na wygraną Barcelony to typ nasuwa się sam. Nasz typ: zwycięstwo Barcelony

Real Valladolid – FC Barcelona, ostatnie wyniki

Pewna mistrzowskiego tytułu FC Barcelona w ostatni weekend musiała uznać wyższość Realu Sociedad, z którym przed własną publicznością przegrała 1:2. W szeregach gospodarzy widoczne było rozluźnienie, co skrzętnie wykorzystali cały czas walczący o miejsce w pierwszej czwórce rywale. Teraz jednak Dumę Katalonii czeka pojedynek ze znacznie mniej wymagającym przeciwnikiem, dla którego ostatniego tygodnie są wręcz fatalne.

Real Valladolid przegrał pięć ostatnich ligowych meczów – 1:2 z Valencią, 2:5 z Atletico Madryt, 1:2 z Rayo Vallecano, 0:3 z Sevillą i 0:3 z Cadiz. W efekcie wylądował w strefie spadkowej, ale ma tyle samo punktów co plasujące się nad nią Getafe. Forma prezentowana przez drużynę nie napawała jednak optymizmem i trudno się spodziewać, aby we wtorkowy wieczór Real Valladolid był w stanie powstrzymać katalońską jedenastkę.

Real Valladolid – Barcelona, historia

Jesienna konfrontacja obu zespołów zakończyła się wysoką wygraną 4:0 Barcelony. Na listę strzelców wpisywali się Robert Lewandowski (dwukrotnie), Pedri i Sergi Roberto. Był to również siódmy z rzędu pojedynek tych zespołów, który zakończył się wygraną Dumy Katalonii.

Real Valladolid – Barcelona, kursy bukmacherskie

Według bukmacherów faworytem do wygranej jest oczywiście FC Barcelona, ale po kursach oferowanych na ten mecz widać, że biorą pod uwagę możliwość większego rozluźnienia w szeregach katalońskiej drużyny. Rozważając typ na ten mecz, warto zabezpieczyć swój kupon zakładem bez ryzyka 100 zł. Taki otrzymasz podając podczas rejestracji w STS kod promocyjny GOAL.

Real Valladolid – Barcelona, kto wygra?

Real Valladolid – Barcelona, przewidywane składy

Real Valladolid we wtorek wystąpi bez czterech zawodników. Z powodu kontuzji nie będą mogli zagrać Luis Perez, Selim Amallah i Anuar Tuhami, natomiast za czerwoną kartkę pauzuje Martin Hongla.

Szkoleniowiec Barcelony Xavi Hernandez prawdopodobnie będzie miał do swojej dyspozycji wszystkich zawodników. Po pauzie za żółte kartki do gry może wrócić Gavi. Gotowi do występu powinni być także Pedri i Ronald Araujo, którzy przeciwko Realowi Sociedad nie zagrali z powodu drobnych problemów zdrowotnych.

Real Valladolid – FC Barcelona, transmisja meczu

Pojedynek Realu Valladolid z Barceloną odbędzie się we wtorek (23 maja) o godzinie 22:00. Mecz będzie można obejrzeć na kanale Eleven Sports 1. Transmisja będzie dostępna także za pośrednictwem internetu. Wystarczy skorzystać z usługi CANAL+ online. Dostęp do pakietu ze wszystkimi kanałami CANAL+, Eleven Sports i Polsat Sport Premium można uzyskać teraz w promocyjnej cenie, oszczędzając 60 zł. Aby skorzystać z oferty należy zarejestrować konto za pośrednictwem naszej strony.

Mecz Real Valladolid – FC Barcelona obejrzeć można także za darmo korzystając z usługi STS TV. Uzyskanie do niej dostępu wymaga spełnienia dwóch prostych warunków – rejestracji konta w STS z kodem promocyjnym GOAL oraz zagrania dowolnego zakładu w ciągu ostatnich 24 godzin (lub live) przed meczem.

