Real Valladolid – Barcelona: typy, kursy, zapowiedź (03.05.2025)

Real Valladolid – Barcelona: przewidywania

Jednym z sobotnich spotkań hiszpańskiej La Liga będzie rywalizacja pomiędzy Realem Valladolid a Barceloną. Piłkarze gospodarzy w tym sezonie nie grają już o nic, bowiem na finiszu sezonu wiedzą, że ich los jest już przesądzony. Jest to bowiem pierwsza ekipa w obecnej kampanii, która pewna jest już spadku. Jeśli jednak chodzi o Barcelonę, to ekipa Hansiego Flicka walczy o mistrzostwo kraju i jest na dobrej drodze do osiągnięcia tego celu. Wydaje się więc, że ten mecz to tylko formalność przed Dumą Katalonii.

Real Valladolid – Barcelona: ostatnie wyniki

Ostanie mecze Realu Valladolid do seria samych porażek. Piłkarze ostatniego zespołu hiszpańskiej La Liga mają na koncie aż siedem porażek z rzędu. Tylko w poprzednim tygodniu przegrali oni aż 5:1 z Realem Betis. Wcześniej porażką zakończyło się starcie z Ossasuną oraz Atletico Madryt. Nie ma więc co się dziwić, że są oni już relegowani do La Liga 2.

Barcelona z kolei w środowy wieczór zagrała w prawdziwym hicie i prawdopodobnie jednym z najlepszych spotkań tego sezonu. Piłkarze Hansiego Flicka zremisowali przed własną publicznością z Interem Mediolan 3:3 w hicie Ligi Mistrzów i przed rewanżowym półfinałem sprawa awansu do finału jest otwarta. Jeśli chodzi z kolei o rozgrywki ligowe, to Duma Katalonii wygrała dwa ostatnie mecze w La Liga oraz pokonała także Królewskich w finale Pucharu Króla.

Real Valladolid – Barcelona: historia spotkań

W pierwszym meczu FC Barcelony z Realem Valladolid w tym sezonie wygrali oczywiście ci pierwsi, ale skala zwycięstwa może imponować. Duma Katalonii pokonała bowiem rywali przed własną publicznością aż 7:0. W poprzednich sezonach piłkarze ze stolicy Katalonii byli równie skuteczni, choć trzeba odnotować wpadkę z poprzedniej kampanii, gdy na terenie Realu Valladolid było 3:1 dla gospodarzy. Poza tym jednak w ostatnich latach to Barcelona zdecydowanie częściej wygrywała i to zazwyczaj znacząco.

Real Valladolid – Barcelona: kto wygra?

Real Valladolid – Barcelona: przewidywane składy

Real Valladolid – Barcelona: kursy bukmacherskie

Według bukmacherów zdecydowanym faworytem tego meczu jest zespół FC Barcelony. Kurs na zwycięstwo piłkarzy Hansiego Flicka wynosi mniej więcej 1.17. Z kolei remis można postawić za około 8.60. Jeśli chcemy zaś zagrać na trzy punkty gospodarzy, to musimy liczyć się ze stawką nawet w wysokości 14.00.

Real Valladolid FC Barcelona 14.5 8.50 1.18 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 2 maja 2025 21:19 .

Real Valladolid – Barcelona: transmisja

Mecz ten będzie można oglądać na kanale Eleven Sports 1 oraz w internecie za pomocą strony elevensports.pl. Początek rywalizacji w sobotę 3 maja 2025 roku o godzinie 21:00.

