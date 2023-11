Real Sociedad - RB Salzburg, typy na mecz 5. kolejki Ligi Mistrzów. Zespół z Kraju Basków zapewnił już sobie awans do fazy pucharowej. Austriacy walczą natomiast o to, aby wiosną grać przynajmniej w Lidze Europy. Zapraszamy do przeczytania zapowiedzi oraz zapoznania się z aktualnymi kursami bukmacherskimi.

fot. Imago/AFLOSPORT Na zdjęciu: Real Sociedad

Real Sociedad Red Bull Salzburg Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 28 listopada 2023 13:46 .

Real Sociedad – Salzburg, typy i przewidywania

Faza grupowa Ligi Mistrzów zbliża się do końca. W grupie D znamy już najważniejsze rozstrzygnięcia. Wiosną w Lidze Mistrzów będą grać Inter Mediolan oraz Real Sociedad. Aktualnie trwa natomiast rywalizacja o pierwsze miejsce po szóstej kolejce. W środę Baskowie zagrają u siebie z Salzburgiem, który ma nadzieję na zajęcie trzeciej lokaty i spadek do Ligi Europy. Obie drużyny mają o co grać, natomiast Real Sociedad wydaje się drużyną zwyczajnie lepszą. Mój typ – Real Sociedad wygra.

Real Sociedad – Salzburg, ostatnie wyniki

Real Sociedad ma na koncie trzy kolejne zwycięstwa. W minionej kolejce ograł Sevillę 2-1, a wcześniej rozprawił się także z Almerią (3-1) i Benficą w Lidze Mistrzów (3-1). Ekipa z Kraju Basków zgromadziła dziesięć punktów i jest pewna awansu do fazy pucharowej europejskich rozgrywek. Aktualnie walczy o pierwsze miejsce w grupie.

Na krajowym podwórku Salzburg spisuje się fantastycznie. Rozczarowuje natomiast w Lidze Mistrzów, gdzie był w stanie ograć jedynie Benficę. Austriacy nie mogą już awansować do fazy pucharowej, natomiast liczą się w rywalizacji o grę w Lidze Europy.

Real Sociedad – Salzburg, historia

Na początku października Salzburg podejmował u siebie Real Sociedad, z którym przegrał 0-2. Dla ekipy z La Ligi bramki strzelali Mikel Oyarzabal oraz Brais Mendez. Nie było to pierwsze starcie między tymi zespołami. W 2018 roku zmierzyły się one w ramach 1/16 finału rozgrywek Ligi Europy. Po zaciętym meczu do kolejnej rundy awansowali Austriacy.

Real Sociedad – Salzburg, kursy bukmacherskie

Real Sociedad Remis Red Bull Salzburg 1.50 4.50 6.50 1.50 4.50 6.50 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 28 listopada 2023 13:46 .

Real Sociedad – Salzburg, przewidywane składy

Real Sociedad Imanol Alguacil 4-3-3 Przewidywany skład 4-4-2 Przewidywany skład Red Bull Salzburg Gerhard Struber Real Sociedad Imanol Alguacil 4-3-3 Przewidywany skład 4-4-2 Przewidywany skład Red Bull Salzburg Gerhard Struber Rezerwowi ▼ 2 Álvaro Odriozola 11 Mohamed Ali Cho 12 Arsen Zakharyan 16 Jon Ander Olasagasti 17 Kieran Tierney 18 Hamari Traore 19 Sadiq Umar 20 Jon Pacheco 22 Beñat Turrientes 26 Urko González de Zárate 29 Pablo Marín 30 Gaizka Ayesa 32 Unai Marrero 34 Jon Magunazelaia 1 Nico Mantl 4 Kamil Piatkowski 7 Nicolás Capaldo 15 Mamady Diambou 23 Roko Simic 27 Lucas Gourna-Douath 45 Dorgeles Nene Real Sociedad Imanol Alguacil 4-3-3 Przewidywany skład 4-4-2 Przewidywany skład Red Bull Salzburg Gerhard Struber Real Sociedad Imanol Alguacil 4-3-3 Przewidywany skład 4-4-2 Przewidywany skład Red Bull Salzburg Gerhard Struber Rezerwowi ▼ 2 Álvaro Odriozola 11 Mohamed Ali Cho 12 Arsen Zakharyan 16 Jon Ander Olasagasti 17 Kieran Tierney 18 Hamari Traore 19 Sadiq Umar 20 Jon Pacheco 22 Beñat Turrientes 26 Urko González de Zárate 29 Pablo Marín 30 Gaizka Ayesa 32 Unai Marrero 34 Jon Magunazelaia 1 Nico Mantl 4 Kamil Piatkowski 7 Nicolás Capaldo 15 Mamady Diambou 23 Roko Simic 27 Lucas Gourna-Douath 45 Dorgeles Nene

Real Sociedad – Salzburg, kto wygra?

Real Sociedad – Salzburg, transmisja meczu

Środowy mecz pomiędzy Realem Sociedad a Salzburgiem rozpocznie się o godzinie 21:00. Transmisja będzie dostępna w telewizji na Polsat Sport Premium 4. Spotkanie można śledzić również w usłudze CANAL+ Online. Możesz założyć konto za pośrednictwem naszego portalu i skorzystać ze specjalnej promocji pod najbliższe mecze Ligi Mistrzów. Przez pierwsze dwa miesiące cena pakietu ze wszystkimi kanałami CANAL+, Polsat Premium Sport i Eleven Sports wynosi bowiem 39 zł miesięcznie. W standardowej ofercie cena wynosi 74 zł miesięcznie, co oznacza, że przez dwa miesiące możemy zaoszczędzić 35 zł miesięcznie (70 zł za cały okres promocji).

