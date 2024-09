Real Madryt – VfB Stuttgart: typy, kursy, zapowiedź (17.09.2024)

Real Madryt - VfB Stuttgart: typy i kursy na mecz 1. kolejki rozgrywek Ligi Mistrzów. "Królewscy" w swoim pierwszym meczu zmierzą się z drużyną Sebastiana Hoenessa. Zachęcam do zapoznania się z zapowiedzią. Początek rywalizacji na Estadio Santiago Bernabeu już we wtorek (17 września) o godzinie 21:00.

Aflo Co. Ltd. / Alamy Na zdjęciu: Federico Valverde

Real Madryt VfB Stuttgart Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 16 września 2024 15:31 .

Real – Stuttgart, typy bukmacherskie

Już w najbliższy wtorek zainauguruje sezon ligowy Ligi Mistrzów. W jednym z wieczornych spotkań zobaczymy w akcji Real Madryt, który przed własną publicznością podejmie VfB Stuttgart. “Królewscy” przystąpią do tej rywalizacji jako obrońca trofeum, kiedy w ubiegłej edycji pokonali finał Borussię Dortmund (2:0). Piłkarze Sebastiana Hoenessa zakwalifikowali się do Champions League jako wicemistrzowie Niemiec. Nadchodząca rywalizacja zapowiada się zatem niezwykle ciekawie. Ja uważam, że ostatecznie przynajmniej jeden z golkiperów wróci do domu z zachowanym czystym kontem. Mój typ: obie drużyny strzelą gola – nie

Superbet 2.05 obie drużyny strzelą gola – nie Zagraj!

Real – Stuttgart, ostatnie wyniki

Real Madryt od początku sezonu prezentuje całkiem solidną formę. Podopieczni Carlo Ancelottiego w pięciu ostatnich spotkaniach odnieśli trzy zwycięstwa (3:0 z Realem Valladolid, 2:0 z Realem Betis i 2:0 z Realem Sociedad), a także zanotowali dwa remisy (1:1 z Mallorcą oraz 1:1 z Las Palmas).

VfB Stuttgart natomiast niespecjalnie imponują formą na początku kampanii. Pięć ostatnich spotkań z udziałem wicemistrzów Niemiec zakończyło się co prawda trzema zwycięstwami (6:0 z Munster w Pucharze Niemiec, 4:1 z Kaiserslautern i 3:1 z Borussią Monchengladbach), ale też jednym remisem (3:3 z FSV Mainz), a także jedną porażką (1:3 z Freiburgiem).

Real – Stuttgart, historia

Wtorkowa rywalizacja będzie pierwszym oficjalnym meczem w historii między tymi drużynami. Do tej pory Real Madryt i VfB Stuttgart nie mieli okazji stanąć naprzeciw siebie.

Real – Stuttgart, kursy bukmacherskie

Według bukmacherów, faworytem wtorkowej potyczki jest Real Madryt. Jeśli rozważasz typ na wygraną “Królewskich”, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 1.30. W przypadku zwycięstwo VfB Stuttgart sięga on nawet 8.75. Przy okazji tego meczu warto zapoznać się z ofertą bukmachera Superbet. Kod do Superbet na darmowy zakład 35 zł to GOAL.

Real – Stuttgart, kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie? wygraną Realu 0% remisem 0% wygraną Stuttgartu 0% 0 Głosy Oddaj swój głos: wygraną Realu

remisem

wygraną Stuttgartu

Real – Stuttgart, przewidywane składy

Real Madryt przystąpi do tego meczu bez swoich czterech kontuzjowanych graczy. Wtorkowy mecz opuszczą: David Alaba, Brahim Diaz, Danis Ceballos i Eduardo Camavinga. VfB Stuttgart natomiast zagra Ameena Al Dakhila, Justina Diehla, Fransa Kratziga oraz Nikolasa Narteya. Ponadto pod znakiem zapytania stoi występ Leonidasa Stergiou.

Real Madryt Carlo Ancelotti VfB Stuttgart Sebastian Hoeneß Real Madryt Carlo Ancelotti 4-1-2-3 Przewidywany skład 11 Benjamin Šeško 7.4 Portugal 9.52 x Euro 2024 stats GOALS 5 ASSISTS 13 GOALS SCORED/CONCEDED WHILE PLAYER IN ON THE FIELD 15-7 WIN RATIO 5 MINUTES PLAYED + PLAYER’S PERCENTAGE OF ALL MATCHES 1490′ (72%) 4-1-2-3 Przewidywany skład Przewidywany skład 4-2-3-1 4-2-3-1 Przewidywany skład VfB Stuttgart Sebastian Hoeneß Rezerwowi 10 Luka Modric 13 Andriy Lunin 15 Arda Güler 16 Endrick 17 Lucas Vázquez 18 Jesús Vallejo 20 Fran García 31 Fran González 1 Fabian Bredlow 3 Ramon Hendriks 5 Yannik Keitel 9 Ermedin Demirovic 10 El Bilal Touré 11 Nick Woltemade 15 Pascal Stenzel 19 Wahid Faghir 23 Dan-Axel Zagadou 29 Anthony Rouault 32 Fabian Rieder 40 Luca Raimund

Real – Stuttgart, transmisja

Spotkanie Realu Madryt z VfB Stuttgart w ramach pierwszej kolejki Ligi Mistrzów można zobaczyć w tradycyjnej telewizji oraz w internecie. Spotkanie będzie transmitowane już o godzinie 21:00 na antenie Canal+ Extra 1. Ponadto transmisję z rywalizacji zapewni platforma CANAL+ Online. Dostęp do drugiej z nich można wykupić za pośrednictwem naszej strony. Wariant Super Sport gwarantuje dostęp nie tylko do wybranych spotkań elitarnych rozgrywek, ale także do spotkań PKO BP Ekstraklasy, La Liga czy Premier League. Cena pakietu to 65 zł miesięcznie przy rozwiązaniu na rok.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.