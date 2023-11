fot. Imago/AFLOSPORT Na zdjęciu: Carlo Ancelotti

Real – Braga, typy i przewidywania

Dla Realu Madryt nadrzędnym celem na każdy sezon jest wygranie Ligi Mistrzów. W fazie grupowej na pewno nie dojdzie do niespodzianki, gdyż po zaledwie trzech kolejkach Królewscy są niemal pewni awansu. Mogą go przypieczętować już w środę, kiedy to podejmą na Santiago Bernabeu SC Bragę. Dwa tygodnie temu w Portugalii gospodarze postawili się hiszpańskiemu gigantowi, natomiast nie byli w stanie zdobyć choćby punktu. Na wyjeździe ta sztuka będzie jeszcze trudniejsza, choć Braga może upatrywać swojej szansy w potencjalnej absencji Jude Bellinghama, czyli absolutnego lidera Królewskich w tej części sezonu. Mając na uwadze, że defensywa Realu pozostawia wiele do życzenia, Portugalczycy mogą pokusić się o zdobycz bramkową. Mój typ – Braga strzeli gola.

Real – Braga, ostatnie wyniki

Kilka dni temu Real Madryt bezbramkowo zremisował w lidze z Rayo Vallecano. Do tego meczu przystąpił naładowany zwycięstwem nad FC Barceloną w El Clasico. Po trzech kolejkach fazy grupowej Ligi Mistrzów Królewscy mają na swoim koncie komplet punktów, ogrywając Union Berlin, Napoli i właśnie Bragę.

Braga do spotkania z hiszpańskim gigantem przystąpi po rozgromieniu Portimonense aż 6-1. W Lidze Mistrzów Portugalczycy zgromadzili trzy punkty. Przegrali z Królewskimi i Napoli, zaś na wyjeździe ograli Union Berlin (3-2).

Real – Braga, historia

Obie drużyny mierzyły się ze sobą raptem dwa tygodnie temu. W Portugalii zwycięski okazał się Real Madryt, który wygrał 2-1 po bramkach Rodrygo i Jude Bellinghama. Dla gospodarzy trafił natomiast Alvaro Djalo. Co ciekawe, Braga nie była w tym meczu wyraźnie gorsza i mogła nawet pokusić się o zdobycz punktową.

Real – Braga, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy nie dają większych szans Bradze na jakąkolwiek zdobycz punktową. Kurs na zwycięstwo Realu Madryt wynosi najczęściej 1.25. W przypadku ewentualnej wygranej Portugalczyków jest to nawet aż 10.50. Przy okazji tego spotkania zachęcamy do skorzystania z tygodnia gry bez ryzyka do 3500 zł, który znajdziesz w Superbet. Aby go uzyskać wystarczy podać podczas rejestracji w Superbet kod promocyjny GOAL.

Real – Braga, przewidywane składy

Real Madryt przystąpi do tego meczu bez kontuzjowanych Ferlanda Mendy’ego, Aureliona Tchouameniego, Thibauta Courtoisa, Edera Militao i Daniego Ceballosa. Pod znakiem zapytania stoi także występ Jude’a Bellinghama. Znalazł się on w kadrze meczowej, natomiast Carlo Ancelotti może nie ryzykować pogłębieniem urazu młodego gwiazdora.

Real Madryt Carlo Ancelotti 4-3-1-2 Przewidywany skład 4-2-3-1 Przewidywany skład Braga Artur Jorge Rezerwowi ▼ 4 David Alaba 5 Jude Bellingham 13 Andriy Lunin 14 Joselu 17 Lucas Vázquez 21 Brahim Díaz 23 Ferland Mendy 24 Arda Güler 26 Diego Piñeiro 32 Nico Paz 2 Víctor Gómez 6 Jose Fonte 7 Bruma 10 André Horta 15 Paulo Oliveira 18 Vitor Carvalho 19 Adrian Marin 20 Rony Lopes 22 Pizzi 28 Joao Moutinho 47 Diogo Fonseca 91 Lukas Hornicek

Real – Braga, kto wygra?

Real – Braga, transmisja meczu

Środowy mecz 4. kolejki fazy grupowej Ligi Mistrzów pomiędzy Realem Madryt a SC Bragą rozpocznie się o godzinie 21:00. Transmisja z tego spotkania będzie dostępna w polskiej telewizji na Polsat Sport Premium 4. Istnieje również możliwość śledzenia wydarzenia w usłudze CANAL+ online. Zachęcam do założenia konta za pośrednictwem naszego portalu i następnie wykupienia pakietu ze wszystkimi kanałami CANAL+, Polsat Sport Premium oraz Eleven Sports na cały rok z góry za 648 zł (54 zł/mies. w ofercie rocznej) zamiast płacić 74 zł/mies. (cena regularna), dzięki czemu w tym okresie zaoszczędzisz aż 240 zł.