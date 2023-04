Real Madryt – Real Valladolid: typy, kursy, zapowiedź (02.04.2023)

Real Madryt – Real Valladolid: typy i kursy na mecz La Liga. Carlo Ancelotti nie stracił jeszcze wiary w to, że stratę do FC Barcelony uda się odrobić. Realia są jednak takie, że przewaga 12 punktów na 12 kolejek przed końcem zapewnia prawdopodobnie już Dumie Katalonii mistrzostwo Hiszpanii.

Real Madryt – Real Valladolid, typy i przewidywania

Xavi znalazł patent na Real Madryt. Ostatnie trzy pojedynki Królewskich z Barcą zakończyły się porażkami. To jedyny zespół, któremu udało się pokonać Los Blancos w ostatnim czasie. W najbliższej kolejce w teorii Real czeka zadanie dość proste. Real Valladolid walczy jedynie o utrzymanie, a piłkarze z Madrytu wygrali cztery ostatnie pojedynki bezpośrednie. Kibice nie wyobrażają sobie, żeby mieli nie dołożyć piątego zwycięstwa.

Tylko dwa punkty przewagi nad strefą spadkową ma Real Valladolid. Terminarz jest dość wymagający, dlatego podopieczni Pachety prawdopodobnie do ostatniej kolejki będą walczyć o utrzymanie. Zespół w ostatnim czasie wygrał tylko z Espanyolem. To za mało, żeby myśleć spokojnie o najbliższej przyszłości. Real Madryt to dla nich wyjątkowo niewygodny rywal, z którym trudno nawiązać rywalizację. Nasz typ: Poniżej 3.5 gola.

Real Madryt – Real Valladolid, ostatnie wyniki

Piłkarze Realu Madryt w ostatnich spotkaniach stanowczo zbyt często notowali potknięcia. Przegrali dwukrotnie z Barcą, a oprócz tego zremisowali z Realem Betis 0:0, a także 1:1 z Atletico Madryt. Jedyne zwycięstwa zanotowali z Espanyolem i Liverpoolem w Lidze Mistrzów.

Drużyna Realu Valladolid ma obecnie słaby bilans w La Liga, po ostatnich porażkach z Athletic Bilbao, Celtą Vigo i Realem Betis spadła z 13. na 16. pozycję. Mają tylko dwupunktową przewagę nad strefą spadkową, ale spodziewa się, że Valencia zdoła uniknąć spadku. Z tego powodu każdy zdobyty punkt jest dla Realu Valladolid bardzo ważny.

Real Madryt – Real Valladolid, sytuacja kadrowa

Kolejną kontuzję zanotował Ferland Mendy, który na pewno nie zagra w najbliższym spotkaniu z Realem Valladolid. Z powodu nadmiaru żółtych kartek nie zagra natomiast Nacho Fernandez.

Problemy kadrowe dotknęły Real Valladolid. Urazy wykluczyły z gry Anuara, Escudero i Machisa. Za kartki pauzuje natomiast Sanchez, który był kluczowym elementem defensywy.

Real Madryt – Real Valladolid, historia

Królewscy regularnie wygrywali ostatnio z Realem Valladolid. W tym sezonie Los Blancos pokonali rywala na wyjeździe 2:0. Poprzednie trzy starcia również zwyciężyli zawodnicy z Estadio Santiago Bernabeu. Ostatni raz Real Valladolid odniósł zwycięstwo nad Realem Madryt w 2008 roku.

Real Madryt – Real Valladolid, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy widzą w Realu Madryt wyraźnego faworyta. Kurs na zwycięstwo gospodarzy wynosi zaledwie 1.22. Typ na wygraną gości to już nawet 12.00. Remis wyceniany jest natomiast na 7.50. Spotkanie to warto obstawiać na STS. Skorzystajcie z kodu promocyjnego oferowanego przez bukmachera. Dzięki niemu możecie liczyć na bonus bez depozytu w wysokości 30 zł. Aby uzyskać do niego dostęp, użyjcie naszego kodu promocyjnego STS GOAL.

Real Madryt – Real Valladolid, kto wygra

Real Madryt – Real Valladolid, przewidywane składy

Real Madryt – Real Valladolid, transmisja

Spotkanie 27. kolejki La Liga między Realem Madryt i Realem Valladolid transmitowane będzie na antenie Eleven Sports 1. Początek starcia w niedzielę 2 kwietnia o godzinie 16:15.

