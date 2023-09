Real Madryt – Real Sociedad: typy, kursy, zapowiedź (17.09.2023)

PressFocus Na zdjęciu: Rodrygo Goes

Real Madryt – Real Sociedad, typy i przewidywania

Real Madryt w 5. kolejce hiszpańskiej ekstraklasy na Santiago Bernabeu przyjmie Real Sociedad. Spotkania z baskijskim zespołem nigdy nie należą do łatwych i nie inaczej powinno być również tym razem. Los Blancos z kompletem punktów przewodzą w tabeli, natomiast podopieczni Imanola Alguacila to przed tą serią gier ósma drużyna w stawce. Na papierze faworytem są gospodarze, ale goście łatwą nie oddadzą zwycięstwa.

Liderem klasyfikacji strzelców La Liga z pięcioma golami na koncie jest Jude Bellingham. Anglik nie będzie jednak wiecznie ratował Królewskich, dlatego powinni go odciążyć inni zawodnicy z ofensywnej tercji. Nasz typ: bramka Rodrygo Goesa.

Real Madryt – Real Sociedad, sytuacja kadrowa

Carlo Ancelotti w niedzielę nie skorzysta z wciąż kontuzjowanych Adry Guelera oraz Viniciusa Juniora, natomiast Eder Militao i Thibaut Courtois wypadli praktycznie do końca kampanii 2023/2024. Do kadry meczowej mogą za to wrócić Dani Ceballos, a także Ferland Mendy. Po stronie gości najpewniej nie zobaczymy Martina Merquelanza, Andre Silvy oraz Umara Sadiq,

Real Madryt – absencje:

Zawodnik Przyczyna Oczekiwany powrót Arda Güler Uraz łąkotki Uraz łąkotki Powrót: Początek października 2023 Uraz łąkotki Początek października 2023 Thibaut Courtois Uraz więzadła krzyżowego Uraz więzadła krzyżowego Powrót: Połowa kwietnia 2024 Uraz więzadła krzyżowego Połowa kwietnia 2024 Éder Militão Uraz więzadła krzyżowego Uraz więzadła krzyżowego Powrót: Połowa kwietnia 2024 Uraz więzadła krzyżowego Połowa kwietnia 2024 Vinícius Júnior Uraz uda Uraz uda Powrót: Koniec września 2023 Uraz uda Koniec września 2023 Zawodnik Przyczyna Oczekiwany powrót Arda Güler Uraz łąkotki Uraz łąkotki Powrót: Początek października 2023 Uraz łąkotki Początek października 2023 Thibaut Courtois Uraz więzadła krzyżowego Uraz więzadła krzyżowego Powrót: Połowa kwietnia 2024 Uraz więzadła krzyżowego Połowa kwietnia 2024 Éder Militão Uraz więzadła krzyżowego Uraz więzadła krzyżowego Powrót: Połowa kwietnia 2024 Uraz więzadła krzyżowego Połowa kwietnia 2024 Vinícius Júnior Uraz uda Uraz uda Powrót: Koniec września 2023 Uraz uda Koniec września 2023

Real Sociedad - absencje:

Zawodnik Przyczyna Oczekiwany powrót Martín Merquelanz Kontuzja kolana Kontuzja kolana Powrót: Początek października 2023 Kontuzja kolana Początek października 2023 David Silva Uraz więzadła krzyżowego Uraz więzadła krzyżowego Powrót: Połowa marca 2024 Uraz więzadła krzyżowego Połowa marca 2024 Andre Silva Uraz biodra Uraz biodra Powrót: Koniec września 2023 Uraz biodra Koniec września 2023 Sadiq Umar Fizyczny dyskomfort Fizyczny dyskomfort Powrót: Niepewny Fizyczny dyskomfort Niepewny Zawodnik Przyczyna Oczekiwany powrót Martín Merquelanz Kontuzja kolana Kontuzja kolana Powrót: Początek października 2023 Kontuzja kolana Początek października 2023 David Silva Uraz więzadła krzyżowego Uraz więzadła krzyżowego Powrót: Połowa marca 2024 Uraz więzadła krzyżowego Połowa marca 2024 Andre Silva Uraz biodra Uraz biodra Powrót: Koniec września 2023 Uraz biodra Koniec września 2023 Sadiq Umar Fizyczny dyskomfort Fizyczny dyskomfort Powrót: Niepewny Fizyczny dyskomfort Niepewny

Real Madryt – Real Sociedad, ostatnie wyniki

Podopieczni Carlo Ancelottiego bezbłędnie weszli w nowy sezon La Liga inkasując komplet dwunastu punktów. Los Blancos ostatnio pokonali Getafe 2:1, a wcześniej wygrali 1:0 z Celtą Vigo. W obu przypadkach bohaterem Realu Madryt był nowy nabytek - Jude Bellingham. Real Sociedad w tym samym czasie w iście szalonym spotkaniu ograł Granadę 5:3 oraz bezbramkowo zremisował z beniaminkiem z Wysp Kanaryjskich - Las Palmas.

Real Madryt – Real Sociedad, historia

W bezpośredniej rywalizacji lepiej wypadają Królewscy, choć w ostatnim meczu obu drużyn musieli oni uznać wyższość klubu z Kraju Basków. Jeśli przeanalizujemy pięć poprzednich spotkań między tymi zespołami, to odnotujemy dwa zwycięstwa Realu Madryt, jedną wygraną Realu Sociedad i dwa remisy.

Real Madryt – Real Sociedad, kursy bukmacherskie

*Kursy z dnia 15.09.2023 godz. 16:08.

Real Madryt – Real Sociedad, przewidywane składy

Real Madryt (Przewidywany skład) 4-3-2-1 Real Sociedad (Przewidywany skład) 4-4-2 Real Madryt (Przewidywany skład) 4-3-2-1 Real Sociedad (Przewidywany skład) 4-4-2 Trenerzy ▼ Carlo Ancelotti Imanol Alguacil Rezerwowi ▼ 6 Nacho Fernandez

8 Toni Kroos

13 Andriy Lunin

15 Federico Valverde

17 Lucas Vázquez

19 Daniel Ceballos

21 Brahim Díaz

23 Ferland Mendy

30 Fran González

32 Nico Paz Aihen Muñoz 3

Aritz Elustondo 6

Carlos Fernández 9

Mohamed Ali Cho 11

Jon Ander Olasagasti 16

Jon Pacheco 20

Beñat Turrientes 22

Urko González de Zárate 26

Unai Marrero 32

Real Madryt – Real Sociedad, kto wygra?

Real Madryt – Real Sociedad, transmisja meczu

Spotkanie transmitowane będzie na kanale telewizyjnym Canal+ Sport oraz Canal+ 4K Ultra. To starcie można obejrzeć także przez Internet w usłudze CANAL+ online. Zachęcamy do założenia konta za pośrednictwem naszego portalu i następnie wykupienia pakietu ze wszystkimi kanałami CANAL+, Eleven Sports oraz Polsat Sport Premium na pół roku z góry za 40 zł/msc (240 zł łącznie) zamiast 74 zł/msc (444 zł łącznie), dzięki czemu zaoszczędzisz 204 zł. Początek meczu na Santiago Bernabeu pomiędzy Realem Madryt a Realem Sociedad już w najbliższą niedzielę, 17 września o godzinie 21:00.

