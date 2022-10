Real Madryt – Osasuna: typy, kursy, zapowiedź (02.10.2022)

PressFocus Na zdjęciu: Real Madryt

Real Madryt – Osasuna: typy i kursy na mecz La Liga. Nie znalazł się jeszcze w tym sezonie rywal w lidze hiszpańskiej, który byłby w stanie urwać punkty Realowi Madryt. Na papierze nie wydaje się, żeby miało się to udać Osasunie, która choć prezentuje się przyzwoicie, to nie należy do grona zespołów topowych.

Real Madryt – Osasuna, typy i przewidywania

Królewscy to w tym sezonie zespół zachwycający, który zdaje się nie mieć słabych punktów. Naturalnie można byłoby postarać się o zachowanie częściej czystych kont, jednak skoro Real wygrywa to jak na razie nie powinno stanowić to problemu. Carlo Ancelotti na to spotkanie odzyska już Karima Benzemę, więc w teorii powinno być jeszcze łatwiej. Większość piłkarzy znajduje się w dobrej formie, a na jednego z liderów wyrasta Fede Valverde. Urugwajczyk otrzymał ostatnio nagrodę dla zawodnika miesiąca w La Liga i na pewno rozpocznie on w wyjściowym składzie również mecz z Osasuną.

Drużynie z Pampeluny przed tym meczem nie daje się zbyt wielkich szans. Osasuna nie wygrała z Realem Madryt od 2011 roku i rzadko zdarza jej się urwać choćby punkt Los Blancos. Dodatkowo w najbliższym meczu będzie musiała poradzić sobie bez lidera – Chimiego Avili, który jest zawieszony za czerwoną kartkę. Utrudni to znacząco jakiekolwiek działania ofensywne w wyjazdowym meczu w Madrycie. Nasz typ: Real Madryt Powyżej 1.5 gola.

Real Madryt – Osasuna, ostatnie wyniki

Bilans ostatnich meczów Realu Madryt nie uległ zmianie. Królewscy wygrywają wszystko jak leci i mają w tym sezonie komplet zwycięstw. Łącznie w pięciu poprzednich meczach strzelili 13 bramek, tracąc przy tym tylko trzy.

Osasuna wygląda w tym sezonie naprawde przyzwoicie i broni się wynikami. W poprzedniej kolejce bez problemu wygrała na wyjeździe z Realem Valladolid, a oprócz tego w ostatnich tygodniach wygrywała też z Almerią i Rayo Vallecano. Przegrała natomiast z Realem Betis i Getafe.

Real Madryt – Osasuna, sytuacja kadrowa

Na mecz z Osasuną niedostępni dla sztabu szkoleniowego będą kontuzjowani Lucas Vazquez i Luka Modrić. Do kadry wraca natomiast Karim Benzema, który wyleczył już uraz i jest głodny gry. Po stronie gości jak już wspomnieliśmy nie zagra zawieszony za kartki Avilla, a także zmagający się z urazami Kike Saveiro i Aimar Oroz.

Real Madryt – Osasuna, historia

Osasuna na przestrzeni ostatnich meczów dwukrotnie urwała punkty Realowi Madryt. W 2021 roku dwukrotnie zremisowała w lidze z Los Blancos 0:0. Patrząc jednak szerzej, to Real wygrywa z nią dość regularnie. Ostatnie 10 meczów to osiem zwycięstw Królewskich i dwa wspomniane remisy. To dość brutalna dla drużyny z Pampeluny statystyka.

Real Madryt – Osasuna, kursy bukmacherskie

Gospodarze niedzielnego meczu są wyraźnym faworytem. Kursy na Real Madryt wynoszą zaledwie 1.37. Dużo wyższy już jest kurs na remis – ok. 5.60. Zwycięstwo Osasuny potraktowane by zostało w kategorii gigantycznej niespodzianki. Kurs na jej wygraną wynosi nawet 9.41. Przy okazji obstawiania tego meczu warto skorzystać z kodu promocyjnego oferowanego przez STS. Dzięki niemu możecie liczyć na bonus bez depozytu w wysokości 30 zł. Aby uzyskać do niego dostęp skorzystajcie z naszego kodu promocyjnego STS GOAL.

Real Madryt – Osasuna, przewidywane składy

Real: Courtois – Carvajal, Ruediger, Alaba, Mendy – Camavinga, Tchouameni, Kroos – Valverde, Benzema, Vinicius Jr.

Osasuna: Herrera – Nacho Vidal, David Garcia, Unai Garcia, Juan Cruz – Brasanac, Lucas Torro, Moncayola, Ruben Garcia, Moi Gomez – Budimir

Real Madryt – Osasuna, transmisja

Mecz Realu Madryt z Osasuną transmitowany będzie na antenie Elevens Sports 1 i CANAL+Sport 5. Obejrzycie go także w Internecie na stronach bukmacherów Betclic, STS i Fortuna.

