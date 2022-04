Real Madryt – Espanyol: typy, kursy, zapowiedź (30.04.2022)

Pressfocus Na zdjęciu: Vinicius Jr.

Real Madryt – Espanyol: typy i kursy na mecz La Liga. Królewscy w przypadku zwycięstwa będą mogli koronować się już na mistrza Hiszpanii. W perspektywie mają jednak rewanżowy mecz półfinału Ligi Mistrzów z Manchesterem City, który jest absolutnie priorytetowy. Z tego względu w sobotę Carlo Ancelotti może zdecydować się na danie odrobiny odpoczynku kluczowym zawodnikom.

Real Madryt – Espanyol, typy i przewidywania

W lidze Real Madryt nie ma sobie praktycznie nic do zarzucenia. Drużyna regularnie wygrywa mecze i wygląda jakby w niektórych z nich nie grali nawet na 100%. Inna sprawa, że rywale z jakimi przychodzi im się mierzyć to nie klasa Manchesteru City, czy Chelsea Londyn, z którymi Los Blancos przegrywali ostatnio w Lidze Mistrzów. Nawet w rezerwowym składzie gospodarze są wyraźnym faworytem starcia z 13 drużyną tabeli La Liga. Nawet jeśli w pierwszej połowie nie powiodłoby się zmiennikom, ma drugie 45 minut wystarczy, że na boisku zamelduje się Karim Benzema i w przeciągu chwili odwróci on losy meczu.

Cel minimum, jakim było utrzymanie się, Espanyol w tym sezonie już wykonał. Beniaminek zajmuje bezpieczne 13 miejsce i nie musi się martwić o ewentualny spadek. Ogromna w tym zasługa Diego Lopeza, który mimo 40 lat na karku jest w tym sezonie jednym z najlepszych bramkarzy w Hiszpanii. Poza nim na lidera drużyny wyrósł Raul de Tomas. Napastnik Espanyolu zajmuje drugie miejsce w klasyfikacji najlepszych strzelców La Liga z 15 trafieniami na koncie. W tym sezonie jedną bramkę Realowi już strzelił, a w sobotę będzie miał ku temu kolejną okazję. A ma wiele do udowodnienia klubowi, którego jest wychowankiem. Nasz typ: 2. drużyna strzeli gola/Tak

Real Madryt – Espanyol, sytuacja kadrowa

W składzie Realu Madryt zabraknie w sobotę kilku ważnych zawodników. Z powodu kontuzji w kadrze nie znajdą się: Eden Hazard, Luka Jovic i David Alaba. Zabraknie także zawieszonych za kartki Edera Militao i Nacho Fernandeza. Z do końca niewyjaśnionych przyczyn powołania na mecz nie dostał także Gareth Bale. Walijczyk zgodnie z doniesieniami hiszpańskich mediów zgłosił sztabowi medycznemu ból pleców. Mniej braków po stronie Espanyolu. Nie zagrają jedynie kontuzjowani: Keidi Bare, Oscar Gil i Adria Pedrosa.

Real Madryt – Espanyol, ostatnie wyniki

Biorąc pod uwagę tylko mecze ligowe, Real Madryt może pochwalić się bardzo dobrym bilansem. Królewscy wygrali cztery z pięciu meczów, przegrywając w tym czasie w La Lidze tylko z FC Barceloną. Biorąc pod uwagę wszystkie rozgrywki, statystyki te psują porażki w Lidze Mistrzów z Chelsea i Manchesterem City.

Nieco gorzej wygląda to po stronie Espanyolu. Papużki wygrały tylko dwa z pięciu ostatnich meczów z RCD Mallorcą i Celtą Vigo. Poza tym przegrali starcia z Realem Sociedad, Atletico Madryt i Rayo Vallecano.

Real Madryt – Espanyol, historia

Espanyolowi udało się w tym sezonie już raz wygrać z Realem Madryt. Papużki na własnym stadionie pokonały Królewskich 2:1. Było to jedyne ich zwycięstwo w ostatnim czasie z tym rywalem. Pozostałe cztery z pięciu poprzednich spotkań wygrywali piłkarze Los Blancos.

Real Madryt – Espanyol, kursy bukmacherskie

Real Madryt – Espanyol, przewidywane składy

Real Madryt: Courtois – Lucas Vazquez, Casemiro, Jesus Vallejo, Marcelo – Camavinga, Valverde, Ceballos – Asensio, Rodrygo, Vinicius Jr.

Espanyol: Diego Lopez – Vidal, Fernando Calero, Cabrera, Didac Villa –Darder, Herrera, Manu Morlanes – Javi Puado, Raul de Tomas, Vilhena

Real Madryt – Espanyol, transmisja

Spotkanie będzie transmitowane na antenie Eleven Sports 1. Początek meczu o godzinie 16:15.

