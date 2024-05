fot. Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Joselu

Real Madryt – Betis, typy na mecz i przewidywania

Real Madryt w La Liga był w sezonie 2023/2024 praktycznie bezbłędny. Zaliczył zaledwie jedną porażkę w całych rozgrywkach, co zasługuje na słowa uznania. W ostatnim spotkaniu ligowym w roli gospodarza Królewscy zmierzą się z Realem Betis. Spotkanie będzie tak naprawdę pozbawione ciężaru gatunkowego. Drużyna Carlo Ancelottiego wystąpi najpewniej w eksperymentalnym składzie, będąc już od jakiegoś czasu pewna mistrzostwa Hiszpanii. Ponadto zespół myślami jest już najpewniej przy finale Ligi Mistrzów z Borussią Dortmund. Ekipa z Sewilli też jest już pewna gry w europejskich pucharach w kolejnej kampanii. Można się tym spodziewać meczu bez presji, a co za tym idzie goli z obu stron. Przemawiać może za tym fakt, że w 12 z ostatnich 15 spotkań, w których grał Betis, to obie ekipy zdobywały bramki. Mój typ: wygrana Realu.

Real Madryt – Betis, sytuacja kadrowa

Obie ekipy przystąpią do potyczki osłabione. W szeregach gospodarzy zabraknie Davida Alaby oraz Aureliena Tchoaumeniego. Z kolei u gości nie będą mogli wystąpić: Marc Bartra, German Pezzella, Isco, Guido Rodriguez czy Cedric Bakumbu.

Real Madryt – Betis, ostatnie wyniki

Zespół Carlo Ancelottiego przystąpi do sobotniej potyczki, chcąc wrócić na zwycięski szlak po remisie z Villarreal (4:4). Real wcześniej rozbił natomiast Deportivo Alaves (5:0) i Granadę (4:0). Ogólnie stołeczna ekipa jest bez porażki od 18 stycznia tego roku, gdy przegrała w derbach z Atletico Madryt w Copa del Rey.

Andaluzyjczycy z kolei w poprzedniej kolejce ulegli Realowi Sociedad (0:2). Tym samym zakończyła się passa sześciu spotkań bez porażki Betis. W tym czasie ekipa z Sewilli pokonywała między innymi Almerię (3:2) czy Osasunę (2:0).

Real Madryt – Betis, historia

Po raz ostatni oba zespoły mierzyły się ze sobą w grudniu minionego roku. Wówczas miał miejsce remis (1:1). Ogólnie w pięciu ostatnich meczach pomiędzy Realem Madryt a Betisem ekipa z Madrytu wygrała dwa razy i trzykrotnie miał miejsce remis.

Real Madryt – Betis, kursy

Analitycy bukmacherscy nie mają wątpliwości, kto jest faworytem sobotniego starcia. Wariant na zwycięstwo Realu oszacowano na 1.36-1.40. Opcję na remis wyceniono na 5.50-5.70. Tymczasem najmniej realny jest scenariusz z ewentualną wygraną Betisu, kształtujący się na poziomie 6.75-7.00. Przy okazji tego starcia można zwrócić uwagę na ofertę bukmachera Superbet. Nasz kod bonusowy do Superbet to bonusy o łącznej wartości 3755 zł.

Real Madryt – Betis, przewidywane składy

Real Madryt: Łunin – Garcia, Rudiger, Militao, Vazquez Modrić, Ceballos, Valverde, Diaz, Guler, Joselu

Betis: Rui Silva – Miranda, Riad, Sokratis, Sabaly, Carvalho, Cardoso, Perez, Fekir, Fornals, Willian Jose.

Real Madryt – Betis, typ kibiców

Real Madryt – Betis, transmisja meczu

Sobotnie spotkanie w ramach 38. kolejki ligi hiszpańskiej będzie można obejrzeć w tradycyjnej telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenie Eleven Sports 2. Można go również śledzić w internecie, dzięki usłudze CANAL+ online. Warto założyć konto za pośrednictwem naszego portalu i następnie wykupić pakiet z wszystkimi stacjami CANAL+, Eleven Sports oraz Polsat Sport Premium za 74 zł/mies. Spotkanie z udziałem Realu Madryt i Betisu zacznie się w sobotę 25 maja o godzinie 21:00.

