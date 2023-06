Real Madryt – Athletic Bilbao: typy, kursy, zapowiedź (04.06.2023)

Imago/Antonio Pozo Na zdjęciu: Rodrygo

Real Madryt – Athletic Bilbao, typy i przewidywania

Nie może być ostatnio zadowolony ze swoich podopiecznych Ernesto Valverde. Athletic Bilbao wygrał tylko jedno z ostatnich pięciu spotkań, a na domiar złego poległ nawet w rywalizacji z najgorszą drużyną obecnych rozgrywek – Elche. Z tego też względu bukmacherzy spodziewają się, że Real Madryt stosunkowo łatwo rozprawi się z rywalem. Stawką jest wicemistrzostwo Hiszpanii, dlatego Carlo Ancelotti na pewno nie pokpi sprawy i odpowiednio zmotywuje swoich graczy. Nasz typ: Real Madryt Powyżej 1.5 gola.

Real Madryt – Athletic Bilbao, ostatnie wyniki

Po fatalnych meczach z Manchesterem City i Valencią Real Madryt stanął nieco na nogi i zanotował dwa zwycięstwa. Najpierw Królewscy uporali się z Rayo Vallecano i wygrali w derbach 2:1. Później okazali się lepsi w takim samym stosunku od Sevilli.

Tylko z Celtą Vigo udało się wygrać ostatnio Athletikowi Bilbao. Podopieczni Ernesto Valverde wyglądają bardzo słabo i polegli w starciach z Realem Betis, Villarrealem, Osasuną i Elche. Trudno wytłumaczyć porażkę na własnym stadionie z najsłabszą drużyną La Liga

Real Madryt – Athletic Bilbao, sytuacja kadrowa

Real Madryt jest w dość komfortowej sytuacji przed meczem z Athletikiem Bilbao. Carlo Ancelotti ma do dyspozycji wszystkich zawodników. Tego samego powiedzieć nie może Ernesto Valverde. Kontuzje wykluczyły z gry Yeraya Alvareza, Daniego Garcię, Inigo Martineza i Jona Morcillo.

Real Madryt – Athletic Bilbao, historia

Bilans bezpośrednich meczów jest dużo korzystniejszy dla Realu Madryt. Królewscy wygrali cztery z ostatnich pięciu spotkań przeciwko Athletikowi Bilbao. W obecnym sezonie na San Mames Los Blancos gładko pokonali ekipę z Kraju Basków 2:0. Gole strzelali wówczas Karim Benzema i Toni Kroos.

Real Madryt – Athletic Bilbao, kursy bukmacherskie

Dużo niższe kursy bukmacherzy oferują na zwycięstwo Realu Madryt. Typ na Królewskich to około 1.90, podczas gdy wygrana Athletiku Bilbao wyceniana jest na 4.00. Niemal identyczny jest kurs na remis. Wynosi on w przedziale między 3.85, a 4.00.

Real Madryt – Athletic Bilbao, kto wygra

Real Madryt – Athletic Bilbao, przewidywane składy

Real Madryt – Athletic Bilbao, transmisja

Transmisję meczu Realu Madryt z Athletikiem Bilbao znajdziecie na antenie CANAL+Sport. Początek rywalizacji już w niedzielę 4 czerwca o godzinie 18:30. Sędzią spotkania będzie Isidro Diaz de Mera Escuderos.

