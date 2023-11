Real Betis – Aris Limassol: typy, kursy, zapowiedź (09.11.2023)

Real Betis - Aris Limassol: typy i kursy na mecz Ligi Europy. Sprawdź zapowiedź spotkania czwartej kolejki w grupie C.

IMAGO Na zdjęciu: Rui Silva

Real Betis Aris Limassol Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 8 listopada 2023 21:03 .

Real Betis – Aris Limassol, typy i przewidywania

Gracze Realu i Arisu zasługują na pochwały za swoją postawę w ostatnich meczach. Tym bardziej hiszpańsko-cypryjsko batalia zapowiada się na interesującą. Zwycięzca może być jednak tylko jeden. Zespół z Limassolu zdążył już ulec Andaluzyjczykom na własnym obiekcie. Granie w delegacjach nie jest mocną stroną Arisu, co potwierdza wyjazdowa porażka w Lidze Europy ze Spartą. Tymczasem Real zwyciężył w czterech z pięciu ostatnich meczów na własnym obiekcie. Mój typ: wygrana Betisu.

Real Betis – Aris Limassol, ostatnie wyniki

Piłkarze z Andaluzji w ostatnich tygodniach prezentują formę, która raduje ich kibiców. Real Betis w Pucharze Króla strzelił aż 12 goli zespołowi z niższej klasy rozgrywkowej. W La Lidze Andaluzyjczycy ograli Mallorkę i Osasunę.

Zawodnicy Arisu są najlepsi na Cyprze. Tak wynika z tabeli tamtejszej ligi. Ekipa z Limassolu ma na swoim koncie 23 oczka, a jej bilans to siedem zwycięstw, dwa remisy i tylko jedna porażka.

Real Betis – Aris Limassol, historia

Kluby te rywalizowały ze sobą tylko raz – w bieżącej edycji Ligi Europy. Wówczas Real Betis wywiózł z Cypru trzy punkty po pokonaniu Arisu 1:0.

Real Betis – Aris Limassol, kursy bukmacherskie

Faworytem czwartkowego meczu jest Real Betis. Kursy na wygraną Hiszpanów wahają się między 1.31 a 1.33. W przypadku ewentualnego zwycięstwa Arisu jest to nawet aż 9.45 Przy okazji tego starcia zachęcamy do skorzystania z oferty bukmachera Fortuna. Wpisując podczas rejestracji kod GOAL można otrzymać bonus powitalny w formie zakładu bez ryzyka do 600 zł oraz freebetów na start 30 zł.

Real Betis – Aris Limassol, przewidywane składy

Real Betis Manuel Pellegrini 4-3-3 Przewidywany skład 4-2-3-1 Przewidywany skład Aris Limassol Aleksey Shpilevsky Real Betis Manuel Pellegrini 4-3-3 Przewidywany skład 4-2-3-1 Przewidywany skład Aris Limassol Aleksey Shpilevsky Rezerwowi ▼ 1 Claudio Bravo 2 Hector Bellerin 3 Juan Miranda 8 Nabil Fekir 9 Borja Iglesias 16 Juan Cruz 17 Rodrigo Sanchez 18 Andres Guardado 22 Isco 23 Youssouf Sabaly 27 Sergi Altimira 28 Chadi Riad 30 Fran Vieites 38 Assane Diao 40 Quique Fernández 3 Caju 8 Morgan Brown 10 Matija Spoljaric 11 Mariusz Stepinski 12 Andreas Dimitriou 31 Franz Brorsson 66 Jaden Montnor 78 Konstantinos Chrysostomou 90 Ellinas Sofroniou Real Betis Manuel Pellegrini 4-3-3 Przewidywany skład 4-2-3-1 Przewidywany skład Aris Limassol Aleksey Shpilevsky Real Betis Manuel Pellegrini 4-3-3 Przewidywany skład 4-2-3-1 Przewidywany skład Aris Limassol Aleksey Shpilevsky Rezerwowi ▼ 1 Claudio Bravo 2 Hector Bellerin 3 Juan Miranda 8 Nabil Fekir 9 Borja Iglesias 16 Juan Cruz 17 Rodrigo Sanchez 18 Andres Guardado 22 Isco 23 Youssouf Sabaly 27 Sergi Altimira 28 Chadi Riad 30 Fran Vieites 38 Assane Diao 40 Quique Fernández 3 Caju 8 Morgan Brown 10 Matija Spoljaric 11 Mariusz Stepinski 12 Andreas Dimitriou 31 Franz Brorsson 66 Jaden Montnor 78 Konstantinos Chrysostomou 90 Ellinas Sofroniou

Real Betis – Aris Limassol, kto wygra?

Jak zakończy się mecz?

Remis

Wygrana Arisu

Real Betis – Aris Limassol, transmisja meczu

Czwartkowy mecz Ligi Europy pomiędzy Betisem a Arisem rozpocznie się o godzinie 21:00. Transmisja z tego spotkania będzie dostępna na platformie streamingowej Viaplay.

