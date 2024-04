Aflo Co. Ltd. / Alamy Na zdjęciu: Jude Bellingham

Mallorca – Real Madryt, typy i przewidywania

Real Madryt jest faworytem meczu z Mallorką. Jednak Królewscy mając dość komfortową sytuację w La Liga z pewnością bardziej skupiają się na meczach ćwierćfinałowych Ligi Mistrzów z Manchesterem City. To sprawia, że potknięcie Los Blancos nie będzie aż tak dużą niespodzianką. Dodatkowo Carlo Ancelotti może nieco namieszać w składzie. Dwa ostatnie mecze Realu z Mallorką kończyły się wynikami 1:0 i tym razem również nie należy spodziewać się wielu goli. Mój typ: bramki poniżej 2,5 – TAK.

Mallorca – Real Madryt, ostatnie wyniki

Mallorca ma za sobą porażkę w finale Pucharu Króla z Athletic Bilbao. Natomiast, jeśli chodzi o mecze ligowe to ekipa z Balearów notuje bilans dwóch zwycięstw, dwóch remisów i jednej porażki w ostatnich pięciu pojedynkach. Obecnie zajmuje 15. lokatę w lidze. Real jest liderem rozgrywek. Los Blancos we wtorek zremisowali mecz ćwierćfinałowy Ligi Mistrzów z Manchesterem City, z kolei w La Liga notują serię trzech wygranych z rzędu.

Mallorca – Real Madryt, historia

Ostatni bezpośredni mecz tych zespołów zakończył się zwycięstwem Realu Madryt 1:0. Królewscy wygrali w sumie aż cztery z ostatnich pięciu pojedynków, z kolei Mallorca jeden. Wyniku remisowego nie było od 2010 roku.

Mallorca – Real Madryt, kursy bukmacherskie

Zdecydowanym faworytem tego spotkania jest Real Madryt. Jednak kursy na zwycięstwo Królewskich są dość wysokie, co z pewnością ma związek z meczami Ligi Mistrzów. Dlatego zachęcam do skorzystania z Superbet kod GOAL, dzięki czemu będziesz mógł postawić zakład bez ryzyka.

Mallorca – Real Madryt, kto wygra

Mallorca – Real Madryt, przewidywane składy

Mallorca Javier Aguirre 5-3-2 Przewidywany skład 4-3-1-2 Przewidywany skład Real Madryt Carlo Ancelotti Mallorca Javier Aguirre 5-3-2 Przewidywany skład 4-3-1-2 Przewidywany skład Real Madryt Carlo Ancelotti Rezerwowi ▼ 5 Omar Mascarell 9 Abdon Prats Bastidas 10 Sergi Darder 11 Jaume Costa 13 Dominik Greif 19 Javi Llabrés 22 Nacho Vidal 23 Nemanja Radonjic 24 Martin Valjent 25 Ivan Cuellar 3 Éder Militão 10 Luka Modric 12 Eduardo Camavinga 14 Joselu 17 Lucas Vázquez 19 Daniel Ceballos 20 Fran García 21 Brahim Díaz 24 Arda Güler 25 Kepa Arrizabalaga 30 Fran González

Mallorca – Real Madryt, transmisja meczu

Mecz Mallorca – Real będzie dostępny na żywo na antenie CANAL+ Sport. Spotkanie obejrzysz również w usłudze CANAL+ Online. Zachęcam do skorzystania z promocji, którą przygotował CANAL+, dzięki której możesz oszczędzić 240 zł. Jeśli zdecydujesz się wykupić roczny abonament z góry to za dostęp do kanałów CANAL+, Eleven Sports oraz Polsat Sport Premium łącznie zapłacisz 648 zł. Miesięczny koszt w takim przypadku wynosi 54 zł, natomiast w standardowej ofercie 74 zł.

