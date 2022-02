Pressfocus Na zdjęciu: Piłkarze RB Lipsk

Nadszedł czas na Ligę Europy. W jednym ze starć 1/16 finału zmierzą się RB Lipsk – Real Sociedad. To całkiem ciekawa para, która powinna dostarczyć wiele emocji. Kto będzie lepszy w meczu na niemieckiej ziemi? Sprawdź nasz typ i kursy bukmacherskie na ten pojedynek.

RB Lipsk – Real Sociedad, typy i przewidywania

RB Lipsk pod dowództwem Tadesco wrócił na właściwe tory. Zmagania w Lidze Mistrzów udało się zakończyć triumfem nad Man City. Do tego Byki wróciły do czołówki Bundesligi, wygrywając cztery z pięciu ostatnich spotkań ligowych. Real Sociedad to ekipa, która lubi grać na “zero” z tyłu. Od połowy stycznia tylko Betis potrafił wpakować piłkę do siatki piłkarzy z San Sebastian.

Patrząc na obecną formę RB Lipsk na własnym terenie, Real Sociedad czeka trudne zadanie. Nasza redakcja spodziewa się, że w tym spotkaniu nie padnie dużo goli, a zwycięstwo odniosą gospodarze.

Fortuna 2.98 wygrana RB Lipsk i poniżej 3,5 bramki – TAK Przejdź na stronę Fortuny

RB Lipsk – Real Sociedad, ostatnie wyniki

RB Lipsk miewał w tym sezonie trudne momenty. Red Bull Arenę opuścił Julian Nagelsmann, a Jesse Marsch kompletnie nie poradził sobie z niemiecką rzeczywistością. Odkąd zespół przejął Tadesco, stopniowo zaczęły wracać dobre wyniki. Teraz Byki są na właściwych torach, co potwierdzają ich najnowsze statystyki. Po triumfie nad Wolfsburgiem (2:0) trzeba było zawalczyć z Bayernem (2:3). Pojedynek z Bawarczykami mógł zakończyć się na korzyść gospodarzy, jednak szczęście dopisało innej drużynie. Porażka nie miała negatywnego wpływu, bo kilka dni temu RB Lipsk nie dał szans FC Koeln (3:1).

Tymczasem Real Sociedad jest niepokonany w La Liga od 2022 r. Zespołu z San Sebastian nie ma już w Pucharze Króla, ale do czwartego miejsca w lidze brakuje jedynie punktu. Stąd to kolejna kampania, kiedy plan minimum jest wypełniany przez Niebiesko-białych. Goście średnio radzą sobie na wyjazdach poza Hiszpanią. W fazie grupowej Ligi Europy Txuri-Urdin wygrali tylko ze Strum Graz, ale do czwartkowej rywalizacji przystąpią po ważnym zwycięstwie przeciwko Granadzie (2:0).

RB Lipsk – Real Sociedad, historia

Co ciekawe, czwartkowy pojedynek dopiero zapoczątkuje rywalizację tych drużyn. Jak dotąd RB Lipsk i Real Sociedad nie miały szczęścia się ze sobą zmierzyć.

RB Lipsk – Real Sociedad, kursy bukmacherskie

RB Lipsk – Real Sociedad, transmisja meczu

Od sezonu 2021/22 wszystkie spotkania Ligi Europy i Ligi Konferencji transmituje internetowa platforma Viaplay. Ten mecz obejrzycie również w Fortunie. O szczegółach oferty dowiecie się na stronie bukmachera.

Zakład bez ryzyka do 600zł + freebet 20zł Jeden z liderów rynku Zarejestruj się w Fortunie +18 | Obowiązuje regulamin | Graj odpowiedzialnie Pełen reg

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.