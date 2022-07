RB Lipsk – Bayern Monachium; typy, kursy, zapowiedź (30.07.2022)

fot. PressFocus Na zdjęciu: Bayern Monachium

W sobotę odbędzie się w Niemczech inauguracja sezonu 2022/2023. RB Lipsk, triumfator krajowego pucharu, zagra z Bayernem Monachium, czyli zdobywcą mistrzowskiego tytułu. Stawką jest Superpuchar Niemiec i dobre nastroje przed zbliżającą się ligową kampanią. Z ostatnich bezpośrednich starć górą wychodzili Bawarczycy, a jak będzie tym razem? Oczywiście jednym z głównych podtekstów meczu będzie obraz Bayernu Monachium bez Roberta Lewandowskiego. Początek prestiżowego starcia w sobotę o godzinie 20:30.

RB Lipsk Bayern Monachium 3.65 4.00 1.93 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 29 lipca 2022 19:30 .

RB Lipsk – Bayern Monachium, typy i przewidywania

W ostatnich latach starcia między Lipskiem a Bayernem Monachium urosły w Niemczech do rangi najciekawszych i najbardziej intrygujących. RB Lipsk stopniowo zajmował miejsce zawodzącej Borussii Dortmund i stał się największym rywalem Bawarczyków w walce o krajowy tytuł. Mistrzowie Niemiec chcą zmazać plamę po nieudanym poprzednim sezonie i pokazać prawdziwą dominację na własnym podwórku. Świadczy o tym przede wszystkim okienko transferowe, w trakcie którego władze klubu działały bardzo aktywnie. Bayern Monachium wygląda na drużynę silną i odpowiednio przygotowaną do sezonu, co będzie chciał za wszelką cenę udokumentować w sobotniej rywalizacji. Nasz typ: wygrana Bayernu

RB Lipsk – Bayern Monachium, sytuacja kadrowa

RB Lipsk nie będzie mógł w sobotę skorzystać z kontuzjowanego Yussufa Poulsena. Pod znakiem zapytania stoi również występ drugiego napastnika, czyli Alexandera Sorlotha. Norweg zmaga się z urazem stopy.

W ekipie Bayernu Monachium jedynym osłabieniem będzie brak kontuzjowanego Leona Goretzki. Reszta drużyny jest zdrowa i odpowiednio przygotowana do sobotniego starcia. Niewykluczone, że na boisku zobaczymy kilka nowych nabytków, na czele z byłym graczem Liverpoolu, Sadio Mane.

RB Lipsk – Bayern Monachium, ostatnie wyniki

Obie drużyny rozegrały dotychczas po dwa spotkania sparingowe. Najpierw RB Lipsk wygrał 3-1 z angielskim Southampton, a kilka dni temu uległ Liverpoolowi aż 0-5. Trudno przewidzieć, w jakiej dyspozycji znajdują się podopieczni trenera Domenico Tedesco.

Bayern Monachium zaprezentował swoją siłę ofensywną w starciu z DC United, któremu zaaplikował aż sześć bramek. Później doszło do starcia z Manchesterem City, przegranym przez Bawarczyków 0-1. Julian Nagelsmann nie zdecydował się w nim na wystawienie żadnego z zawodników pozyskanych tego lata.

RB Lipsk – Bayern Monachium, historia

W minionym sezonie oba zespoły miały przyjemność mierzyć się ze sobą tylko w ramach rozgrywek ligowych. Dwukrotnie zwyciężali Bawarczycy, którzy jesienią wygrali 4-1, a wiosną 3-2. Po raz ostatni RB Lipsk pokonał swoich sobotnich rywali w 2018 roku. Od tego czasu pięć razy wygrywali mistrzowie Niemiec, a czterokrotnie padał remis.

RB Lipsk – Bayern Monachium, typy bukmacherskie

Zdaniem bukmacherów, ewidentnym faworytem sobotniej rywalizacji jest Bayern Monachium, a kurs na jego zwycięstwo waha się w okolicach 1,90. W przypadku wygranej RB Lipsk wynosi on pomiędzy 3,40 a 3,60. Najwyższy kurs na remis oferuje natomiast Fortuna.

RB Lipsk – Bayern Monachium, przewidywane składy

RB Lipsk: Gulacsi, Halstenberg, Orban, Simakan, Angelino, Kampl, Laimer, Henricks, Olmo, Silva, Nkunku

Bayern Monachium: Neuer, Pavard, de Ligt, Hernandez, Davies, Gravenberch, Kimmich, Mane, Muller, Sane, Gnabry

RB Lipsk – Bayern Monachium, transmisja meczu

Sobotniego meczu o Superpuchar Niemiec nie będzie nam dane obejrzeć w telewizji. Spotkanie transmitowane zostanie na platformie Viaplay.pl, a także na internetowej stronie bukmachera STS.

