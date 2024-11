Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Michael Ameyaw

Raków Częstochowa Stal Mielec Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 1 listopada 2024 08:18 .

Raków Częstochowa – Stal Mielec, typy bukmacherskie

Raków Częstochowa w 14. kolejce Ekstraklasy zagra u siebie ze Stalą Mielec. Drużyna Marka Papszuna jest naturalnym faworytem tego spotkania i każdy inny wynik niż wygrana Medalików trzeba będzie uznać za sporą niespodziankę.

Według mnie sensacji nie będzie, a Raków sięgnie po pewne zwycięstwo. Standardowy kurs na takie zdarzenie nie jest zbyt imponujący. Natomiast każdy, kto zdecyduje się zarejestrować u bukmachera STS z kodem promocyjnym GOALPROMO, może sięgnąć po 200 zł bonusu.

Jakub STS Bonus 200 zł Raków zwycięży ze Stalą Mielec Gram!

Jak skorzystać z ofert? Załóż konto na STS, używając kodu promocyjnego GOALPROMO ,następnie zaakceptuj wymagane zgody marketingowe i dokonaj pierwszego depozytu w wysokości co najmniej 50 zł. Następnie postaw kupon typu SOLO lub AKO na to spotkanie, typując wygraną Rakowa Częstochowa lub Stali Mielec. Minimalna stawka kuponu wynosi 2 zł, a spełnienie tych warunków pozwoli na pełne wykorzystanie oferty promocyjnej.

Raków Częstochowa – Stal Mielec, ostatnie wyniki

Raków Częstochowa ma za sobą serię czterech meczów bez porażki w oficjalnych rozgrywkach. Drużyna Marka Papszuna odnotowała zwycięstwa 2:0 z Puszczą Niepołomice, 2:0 z Radomiakiem Radom, 1:0 z Pogonią Szczecin, a oprócz tego remis 0:0 ze Śląskiem Wrocław.

Z kolei Stal Mielec na przestrzeni takiej samej liczby meczów zaliczyła tylko jedną wygraną – 2:1 z Lechią Gdańsk. Ponadto Mielczanie ponieśli dwie porażki – 1:2 ze Śląskiem oraz 1:3 z Górnikiem Zabrze. W ostatniej kolejce Stal zremisowała 2:2 z Zagłębiem Lubin.

Raków Częstochowa – Stal Mielec, historia

W pięciu poprzednich meczach częściej wygrywał Raków Częstochowa – trzykrotnie. Oprócz tego dwa razy padł remis.

Raków Częstochowa – Stal Mielec, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy wyraźnie wskazali faworyta. Kurs na Raków wynosi około 1.33. Natomiast współczynnik na Stal oscyluje w granicach 10.00. Mniej więcej po środku wyceniono remis, bo tutaj szacunek wynosi mniej więcej 4.90.

W tym miejscu warto dodać, że nasz STS kod bonusowy GOAL umożliwia również odebranie bonusów o wartości do 660 zł, zakładu bez ryzyka do 100 zł oraz skorzystanie z wysokich kursów na największe wydarzenia sportowe. Naturalnie można to wykorzystać w przypadku obstawiania Ekstraklasy.

Kto wygra mecz Raków – Stal? Raków 0% Stal 100% Będzie remis 0% 2 + Głosy Oddaj swój głos: Raków

Stal

Będzie remis

Raków Częstochowa – Stal Mielec, przewidywane składy

Raków Częstochowa Marek Papszun Stal Mielec Janusz Niedźwiedź Raków Częstochowa Marek Papszun 3-4-2-1 Przewidywany skład 11 Benjamin Šeško 7.4 Portugal 9.52 x Euro 2024 stats GOALS 5 ASSISTS 13 MINUTES PLAYED 1490′ 3-4-2-1 Przewidywany skład Przewidywany skład 3-4-3 3-4-3 Przewidywany skład Stal Mielec Janusz Niedźwiedź Rezerwowi 2 Ariel Mosor 9 Patryk Makuch 11 Jesus Diaz 12 Dusan Kuciak 18 Jonatan Braut Brunes 23 Péter Baráth 26 Erick Otieno 33 Kamil Pestka 88 Matej Rodin 97 Lazaros Lamprou 8 Koki Hinokio 9 Ravve Assayeg 11 Krzysztof Wolkowicz 13 Konrad Jalocha 17 Ilya Shkurin 20 Karol Knap 34 Alex Cetnar 40 Petros Bagalianis 96 Robert Dadok

Raków Częstochowa – Stal Mielec, transmisja

Mecz Raków – Stal odbędzie się w sobotę (2 listopada) o godzinie 14:45. Transmisja ze spotkania będzie dostępna w telewizji na kanale CANAL+ Sport 3. Naturalnie mecz można obejrzeć również za pośrednictwem Canal+ Online.

Abonament Canal+ Online można wykupić za pośrednictwem naszej strony, a cena pakietu to 65 zł miesięcznie przy umowie na rok. W pakiecie jest również pełny dostęp do wszystkich meczów Ligi Mistrzów.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.