Raków Częstochowa – Cracovia: typy, kursy, zapowiedź (18.03.2023)

Raków Częstochowa - Cracovia, typy na mecz 25. kolejki Ekstraklasy. Drużyna Marka Papszuna zmierza po mistrzostwo Polski, a w sobotę będzie chciała postawić kolejny krok do osiągnięcia tego sukcesu. Lider Ekstraklasy zagra przed własną publicznością z Cracovią. Początek spotkania o godzinie 20. Zapraszamy do przeczytania zapowiedzi oraz zapoznania się z aktualnymi kursami bukmacherskimi.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Raków Częstochowa

Stadion Rakow Ekstraklasa Raków Częstochowa Cracovia 1.45 4.50 8.00 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 17 marca 2023 20:03 .

Raków – Cracovia, typy i przewidywania

Z każdą kolejką Raków Częstochowa zbliża się do upragnionego sukcesu, jakim jest mistrzostwo Polski. Medaliki pewnie kroczą do swojego celu, mając w chwili obecnej aż dziewięć punktów przewagi nad drugą Legią Warszawa. Po przeciętnej grze na początku rundy wiosennej dyspozycja ekipy Marka Papszuna wyraźnie się poprawiła, a ich wygrane zaczęły być przekonujące. W sobotę Raków zagra przed własną publicznością z Cracovią. Jakub Olkiewicz uważa, że nie dojdzie do niespodzianki, a częstochowianie zyskają kolejny komplet punktów.

W ostatnich pięciu ligowych meczach Raków Częstochowa stracił tylko dwie bramki. Spodziewamy się, że lider Ekstraklasy podtrzyma trend i zachowa czyste konto również w nadchodzącym spotkaniu. Nasz typ – Cracovia nie strzeli gola.

Raków – Cracovia, sytuacja kadrowa

W ekipie Rakowa Częstochowa znów zabraknie kontuzjowanych Szymona Czyża i Fabiana Piaseckiego. Jeśli chodzi o Cracovię, swoich problemów zdrowotnych wciąż nie zażegnali Jakub Myszor, Kamil Pestka i Mathias Rasmussen.

Raków – Cracovia, ostatnie wyniki

Raków Częstochowa jest wiosną nie do zatrzymania. Lider Ekstraklasy notuje serię czterech kolejnych ligowych wygranych. Na rozkładzie podopiecznych Marka Papszuna jest Śląsk Wrocław (4-1), Pogoń Szczecin (2-0), Jagiellonia Białystok (2-1) i Górnik Zabrze (2-0). W międzyczasie częstochowianie ograli Motor Lublin 3-0 i zakwalifikowali się do półfinału Pucharu Polski. Przed 25. kolejką zajmują fotel lidera z dziewięcioma punktami przewagi nad drugą Legią Warszawa.

Cracovia w rundzie wiosennej nie może ustabilizować formy. Lepsze występy przeplata gorszymi, w związku z czym traci do ligowego podium już sześć punktów. Ekipa Jacka Zielińskiego ma za sobą remisy z Wartą Poznań (0-0) i Śląskiem Wrocław (1-1). Wcześniej Cracovia przegrała również z Piastem Gliwice (1-2) i ograła Stal Mielec (2-1).

Raków – Cracovia, historia

Cracovia jest dla Rakowa bardzo niewygodnym przeciwnikiem. W 8. kolejce tego sezonu gospodarze wygrali w Krakowie aż 3-0. Bramki dla Cracovii strzelali wówczas Michał Rakoczy i Jewgen Konoplanka. Z ostatnich pięciu bezpośrednich rywalizacji dwukrotnie zwyciężała Cracovia, raz Raków, a dwa razy padał remis.

Raków – Cracovia, kursy bukmacherskie

Zdecydowanym faworytem sobotniej rywalizacji jest Raków Częstochowa. Kurs na zwycięstwo gospodarzy wynosi około 1,44. W przypadku wygranej Cracovii jest to nawet aż 8,50. Taki kurs możemy znaleźć u bukmachera Fortuna.

Raków Częstochowa Remis Cracovia 1.45 4.50 8.00 1.44 4.50 7.80 1.45 4.50 8.00 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 17 marca 2023 20:03 .

Raków – Cracovia, przewidywane składy

Raków – Cracovia, transmisja meczu

Sobotni mecz 25. kolejki Ekstraklasy między Rakowem Częstochowa a Cracovią rozpocznie się o godzinie 20. Telewizyjną transmisję można śledzić na antenie CANAL+ Sport oraz CANAL+ Sport 3. Spotkanie można obejrzeć również w usłudze CANAL+ Online.