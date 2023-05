PressFocus Na zdjęciu: Widzew Łódź

Stadion MOSiR Ekstraklasa Radomiak Widzew Łódź 2.13 3.60 3.55

Radomiak Radom – Widzew Łódź, typy i przewidywania

Forma Radomiaka mocno poszybowała w ostatnich kolejkach, a gospodarze niedzielnego starcia ograli w ostatnim czasie Wartę i Śląsk. Jednak w tych meczach nie padało zbyt wiele goli i trzy z ostatnich pięciu spotkań z udziałem Radomiaka kończyło się zdobyciem maksymalnie dwóch goli. Podobna sytuacja miała miejsce w trzech z ostatnich pięciu spotkań z udziałem Widzewa. Nasz typ: bramki poniżej 2,5 – TAK.

Bramki poniżej 2,5 – TAK

Widzew przed tygodniem przegrał z Górnikiem 2:3, jednak w tym spotkaniu zaprezentował się z bardzo dobrej strony. Wcześniej łodzianie ograli Miedź Legnica i z pewnością mają duże szanse potrzymać tą niezłą dyspozycję w meczu z Radomiakiem, który nie musi już przejmować się walką o utrzymanie. Typ Jakuba Olkiewicza: zwycięstwo Widzewa – TAK.

Zwycięstwo Widzewa – TAK

Radomiak Radom – Widzew Łódź, sytuacja kadrowa

W zespole Radomiaka z powodu zawieszenia za cztery żółte kartki nie może wystąpić Damian Jakubik. Marek Hanousek i Serafin Szota z tego samego powodu nie pomogą w niedzielnym starciu Widzewowi.

Radomiak Radom – Widzew Łódź, ostatnie wyniki

Radomiak przed tygodniem pokonał Wartę Poznań 2:1, a w ostatnich czterech meczach przegrał jedynie ze znakomicie spisującym się Piastem Gliwice. Ponadto drużyna z Radomia pokonała Śląsk oraz zremisowała z Lechem. Natomiast Widzew poległ aż pięć z ostatnich sześciu spotkań. W tym czasie drużyna prowadzona przez Janusza Niedźwiedzia pokonała jedynie Miedź Legnica, a przegrała z Górnikiem, Zagłębiem, Piastem, Rakowem oraz Stalą.

Radomiak Radom – Widzew Łódź, historia

Pierwszy mecz obu drużyn w tym sezonie zakończył się wysoką wygraną Radomiaka 3:1. Wcześniej obie ekipy mierzyły się na poziomie pierwszej i drugiej ligi. Łącznie ostatnie pięć bezpośrednich rywalizacji tych zespołów to dwie wygrane ekipy z Radomia, dwa remisy i jedno zwycięstwo Widzewa.

Radomiak Radom – Widzew Łódź, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy w roli faworyta upatrują zespół Radomiaka, a kursy na wygraną gospodarzy wynoszą około 2,10. Korzystając z okazji serdecznie zachęcamy do odebrania bonusu powitalnego Superbet, który przysługuje wszystkim nowym użytkownikom dzięki zarejestrowaniu się z kodem GOAL. Łączna kwota bonusu może wynieść blisko 4000 zł, na co składa się między innymi darmowy zakład czy bonus od depozytu.

Radomiak Radom – Widzew Łódź, kto wygra

Jak zakończy się spotkanie? Wygraną Radomiaka Remisem Wygraną Widzewa

Remisem

Wygraną Widzewa

Radomiak Radom – Widzew Łódź, przewidywane składy

Radomiak: Kobylak, Luizao, Cichocki, Rossi, Abramowicz, Alves, Donis, Semedo, Castaneda, Machado, Sarmiento.

Widzew: Ravas, Stępiński, Żyro, Kreuzriegler, Zieliński, Kun, Shehu, Milos, Terpiłowski, Sanchez, Pawłowski

Radomiak Radom – Widzew Łódź, transmisja meczu

Starcie Radomiaka z Widzewem będzie transmitowane na antenie CANAL+ Sport oraz CANAL+ Sport 3. Ten pojedynek będzie można obejrzeć również w Internecie w usłudze CANAL+ Online. Przy tej okazji zachęcamy do skorzystania ze specjalnej oferty CANAL+, dzięki której możecie oszczędzić 30 zł. Przez pierwsze trzy miesiące za abonament zapłacicie jedynie 39 zł, a w kolejnych 49 zł miesięcznie. Co ważne, subskrypcja jest odnawiana co miesiąc.

