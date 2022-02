PSG – Stade Rennes: typy, kursy, zapowiedź (11.02.2022)

PressFocus Na zdjęciu: Lionel Messi

PSG – Rennes: typy i kursy na mecz Ligue 1. Rywalizacja w 24. kolejce Ligue 1 rozpocznie się od niezwykle ciekawie zapowiadającego się spotkania w stolicy Francji. Zmierzających po mistrzowski tytuł gospodarzy starać się będą zatrzymać goście z Rennes.

PSG – Rennes, typy i przewidywania

W roli faworyta do piątkowego spotkania przystąpią oczywiście gospodarze, którzy będą chcieli zrewanżować się Rennes za pierwszy ich pojedynek w tym sezonie, w którym doznali jedynej porażki.

PSG w ostatnich spotkaniach pokazało, że jest w wysokiej formie i będzie chciało to potwierdzić również w konfrontacji z Rennes. Nie mamy w tym wypadku wątpliwości i stawiamy na wygraną paryżan, a dodatkowo dorzucamy zakład na powyżej 1,5 bramki. Nasz typ: wygrana PSG i powyżej 1,5 bramki

Typy na mecz PSG – Rennes

PSG – Rennes, ostatnie wyniki

Paris Saint-Germain na początku 2022 roku zaliczyło dwa potknięcia, jakim były wyjazdowe remisy z Lorient i Olympique Lyon, ale w ostatnich tygodniach wróciło w lidze na zwycięską ścieżkę. Podopieczni Mauricio Pochettino wygrali trzy ostatnie ligowe spotkania, nie dając swoim rywalom większych szans. W pokonanym polu pozostawione zostały kolejno Stade Brest (2:0), Stade Reims (4:0) i Lille OSC (5:1).

Plasujące się na piątym miejscu w tabeli Ligue 1 Stade Rennes nie prezentuje obecnie tak wysokiej formy. W pięciu ostatnich kolejkach doznało trzech porażek i odniosło dwa zwycięstwa. Na koncie ma również trzy wyjazdowe porażki z rzędu. Przed wyjazdem do stolicy Francji nie może się tym samym pochwalić zbyt wieloma argumentami przemawiającymi za tym, że może sprawić niespodziankę.

PSG – ostatnie 5 meczów 06.02.2022 Lille – PSG 1:5 (Ligue 1)

1:5 (Ligue 1) 31.01.2022 PSG – Nice 0:0 k. 5:6 (Puchar Francji)

0:0 k. 5:6 (Puchar Francji) 23.01.2202 PSG – Reims 4:0 (Ligue 1)

– Reims 4:0 (Ligue 1) 15.01.2022 PSG – Brest 2:0 (Ligue 1)

– Brest 2:0 (Ligue 1) 09.01.2022 Lyon – PSG 1:1 (Ligue 1) Rennes – ostatnie 5 meczów 06.02.2022 Rennes – Brest 2:0 (Ligue 1)

– Brest 2:0 (Ligue 1) 23.01.2022 Clermont – Rennes 2:1 (Ligue 1)

– Rennes 2:1 (Ligue 1) 16.01.2022 Rennes – Bordeaux 6:0 (Ligue 1)

– Bordeaux 6:0 (Ligue 1) 08.01.2022 Lens – Rennes 1:0 (Ligue 1)

– Rennes 1:0 (Ligue 1) 02.01.2022 Nancy – Rennes 1:1 k. 4:3 (Puchar Francji)

PSG – Rennes, historia

Paris Saint-Germain w obecnym sezonie doznało tylko jednej porażki, a drużyną, która znalazła sposób ogranie paryskiego giganta było Stade Rennes. Październikowe spotkanie zakończyło się niespodziewaną wygraną 2:0 gospodarzy. Był to już trzeci z rzędu ligowy mecz na Roazhon Park, w którym PSG nie odniosło zwycięstwa.

Paryżanie zdecydowanie lepiej radzą sobie w meczach z Rennes na Parc des Princes, gdzie wygrali dwa ostatnie mecze w Ligue 1, a w sześciu ostatnich odnieśli pięć zwycięstw.

PSG – Rennes, spotkania bezpośrednie (H2H)

03.10.2021 Ligue 1 Rennes 2:0 PSG 09.05.2021 Ligue 1 Rennes 1:1 PSG 07.11.2020 Ligue 1 PSG 3:0 Rennes 18.08.2019 Ligue 1 Rennes 2:1 PSG 03.08.2019 Superpuchar PSG 2:1 Rennes

PSG – Rennes, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy w roli faworyta piątkowego meczu stawiają oczywiście PSG. Kursy na wygraną gospodarzy kształtują się w okolicy 1.60. Taki kurs znajdziecie między innymi w ofercie STS, a rejestrując teraz konto i wykorzystując STS kod promocyjny, można uzyskać zakład bez ryzyka 234 zł.

PSG – Rennes, przewidywane składy

PSG do piątkowego spotkania przystąpi poważnie osłabione. Już wcześniej wyłączeni z gry byli Neymar, Sergio Ramos, Mauro Icardi i Georginio Wijnaldum, a po ostatnim meczu z Lille do grona kontuzjowanych dołączył Angel Di Maria. Do dyspozycji szkoleniowca powinni być natomiast Idrissa Gueye i Abdou Diallo, którzy wrócili już do Paryża po występach w Pucharze Narodów Afryki.

PSG: Donnarumma – Hakimi, Marquinhos, Kimpembe, Mendes – Danilo, Paredes, Verratti – Messi, Mbappe, Simons

Rennes: Gomis – Traore, Omari, Aguerd, Meling – Majer, Martin, Santamaria – Bourigeaud, Laborde, Terrier

PSG – Rennes, transmisja meczu

Piątkowe spotkanie będzie oczywiście można obejrzeć w polskiej telewizji. Mecz, który rozpocznie się o godzinie 21:00, będzie transmitowany na kanałach Canal+ Sport 2 i Eleven Sports 2. Spotkanie będzie można obejrzeć również zupełnie za darmo na internetowej stronie bukmachera STS. Wystarczy spełnić dwa proste warunki.

