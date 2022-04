PSG – Olympique Marsylia: typy, kursy, zapowiedź (17.04.2022)

Pressfocus Na zdjęciu: Piłkarze PSG

W tę niedzielę warto śledzić Ligue 1. Na Parc des Princes odbędzie się bowiem hit kolejki, czyli starcie PSG – Olympique Marsylia.

PSG – Olympique Marsylia, typy i przewidywania

Od niedzielnego meczu w Paryżu oczekujemy wiele. W końcu zagrają lider i wicelider tabeli. PSG i Olympique mają wielu świetnych ofensywnych graczy. Sądzimy zatem, że obie ekipy zdobędą bramkę. Taki scenariusz spełnił się w 10 z 15 ostatnich spotkań z udziałem marsylczyków.

PSG – Olympique Marsylia, ostatnie wyniki

Kibice PSG w wielu spotkaniach mieli uzasadnione powody do narzekania na występy swoich ulubieńców. Paryżanie dysponują ogromnym potencjałem ofensywny, ale przeważnie go nie wykorzystywali. Sytuacja zmieniła się w kwietniu. Zawodnicy Mauricio Pochettino w meczach z Clermont i Lorient strzelili aż 11 goli, a stracili tylko dwa.

Olympique od dłuższego czasu osiąga rewelacyjne wyniki. Jak inaczej nazwać bowiem to, że Jorge Sampaoli poprowadził drużynę do ośmiu zwycięstw z rzędu? Marsylczycy w tym czasie przeszli dwie rundy Ligi Konferencji Europy, gdzie dotarli już do półfinału. W Ligue 1 są zaś na drugim miejscu, które daje im upragniony powrót do Ligi Mistrzów.

PSG – Olympique Marsylia, prawdopodobieństwo wygranej

PSG – Olympique Marsylia, historia

Kluby te grały ze sobą 87 razy. Znacznie lepiej rywalizację tę wspominają sympatycy PSG. Drużyna ta na swoją korzyść rozstrzygnęła 43 mecze. 26-krotnie zwyciężył zaś Olympique. 18 razy doszło do remisu.

PSG – Olympique Marsylia, transmisja meczu

Starcie to odbędzie się w niedzielę 17 kwietnia. Jako arbiter główny zawody poprowadzi 32-letni Francois Letexier. Pierwszy gwizdek francuskiego sędziego przewidziany jest na godzinę 20:45. Transmisję ‘’na żywo’’ przeprowadzą Eleven Sports 1 oraz Canal+ Sport 2.

