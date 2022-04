PSG – Lorient: typy, kursy, zapowiedź (03.04.2022)

Pressfocus Na zdjęciu: Leandro Paredes i Lionel Messi

Zmagania w ramach 30. kolejki Ligue 1 zakończą się w Paryżu. Niedzielnym wieczorem na Parc des Princes dojdzie do meczu PSG – FC Lorient. Sprawdź naszą zapowiedź.

Parc des Princes Ligue 1 Paris Saint-Germain Lorient 1.20 8.00 17.0 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 2 kwietnia 2022 21:54 .

PSG – FC Lorient, typy i przewidywania

Dopiero zakończyła się przerwa reprezentacyjna. Dotychczas nie wpływała ona dobrze na część piłkarzy PSG. Tym razem do szeregów paryżan wkradła się sportowa złość. Sporo wpadek na przestrzeni ostatnich tygodni źle wpłynęło na morale zespołu, jednak każda gorsza seria dobiega kiedyś końca.

Lorient zapewne zamuruje dostęp do własnej bramki, szukając szans w kontrach czy stałych fragmentach gry. Z racji, że rozgrywki piłkarskie były an chwile wstrzymane, spodziewamy się nie więcej niż trzech goli do ostatniego gwizdka sędziego.

PSG – FC Lorient, sytuacja kadrowa

Do dyspozycji Mauricio Pochettino wrócił Sergio Ramos. Natomiast ekipa gości zjawi się bez Innocenta.

PSG – FC Lorient, ostatnie wyniki

Nad Paryżem zawisły czarne chmury. Po odpadnięciu z Ligi Mistrzów w szatni zrobiła się grobowa atmosfera. Podobno część piłkarzy jest już głowami, gdzie indziej, szukając na boku nowego pracodawcy. Słabe zaangażowanie widać było przed przerwą reprezentacyjną, kiedy PSG nie dało rady AS Monaco (0:3). Na pięć ostatnich spotkań ligowych, podopieczni Pochettino wygrali tylko dwa, przegrywając trzy pozostałe.

Tymczasem FC Lorient toczy bój o utrzymanie. Na ten moment Morszczuki wykonują plan minimum, bo dalej znajdują się nad strefą spadkową. Ekipa gości przystąpi do niedzielnej potyczki po zwycięstwie nad Clermont (2:0) i bezbramkowym remisie ze Strasbourgiem.

PSG – FC Lorient, historia

Pierwszy mecz tych drużyn zakończył się niespodziewanym remisem (1:1). Co ciekawe, w rundzie rewanżowej sezonu 2020/21, FC Lorient też pokonał PSG, tym razem po niezwykle zaciętej walce (3:2). Stąd też paryżanie nie mają w ostatnim czasie szczęścia do rywalizowania z Morszczukami.

PSG – FC Lorient, kursy bukmacherskie

PSG – FC Lorient, przewidywane składy

PSG: Donnarumma – Mendes, Kimpembe, Marquinhos, Hakimi – Veratti, Pereiera, Gueye – Messi, Mbappe, Neymar

FC Lorient: Dreyer – Goff, Petrot, Laporte, Mendes – Lemoine, Abergel, Boisgard, Monoconduit, Lauriente – Moffi

PSG – FC Lorient, transmisja meczu

Transmisję meczu “na żywo” przeprowadzi Eleven Sports 2, Elevens Sports 4 i nSport +.

