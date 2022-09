PSG – Brest: typy, kursy, zapowiedź (10.09.2022)

PressFocus Na zdjęciu: Kylian Mbappe

W Ligue 1 o kolejne zwycięstwo zagrają mistrzowie Francji. Potyczka PSG – Brest wydaje się być mocno przewidywalna. Czy goście będą w stanie sprawić tutaj niespodziankę? Zapraszamy do przeczytania naszej zapowiedzi, w której można znaleźć typy, kursy bukmacherskie, czy przewidywane składy.

Parc des Princes Ligue 1 Paris Saint-Germain Brest 1.10 13.0 30.0 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 9 września 2022 17:01 .

PSG – Brest: typy i przewidywania

Stawiamy na to, że gospodarze pewnie pokonają swoich sobotnich rywali. Gracze ze stolicy Francji rywalizowali w tym sezonie już sześć razy na krajowym podwórku. Gospodarze w sumie zanotowali pięć zwycięstw. Tylko jeden raz stracili punkty. Goście są w strefie spadkowej. Brest w trzech poprzednich meczach zdobył tylko jedno oczko. Bardzo mało wskazuje zatem na to, aby przyjezdni mogli tutaj zdobyć choćby jeden punkt na stadionie mistrzów Francji.

Fortuna 1.08 wygrana PSG Zagraj!

PSG – Brest: sytuacja kadrowa

W ekipie z Paryża jest dwóch kontuzjowanych. To Mauro Icardi i Timothee Pembele. Nieco większy ból głowy ma szkoleniowiec gości. Nie będzie on mógł wystawić takich zawodników, jak Romain Del Castillo, Noah Fadiga, Jeremy Le Douaron i Steve Mounie.

PSG – Brest: ostatnie wyniki

Piłkarze PSG kroczą od zwycięstwa do zwycięstwa. Jeśli chodzi o rozgrywki ligowe, to gospodarze są na pierwszym miejscu. Po sześciu kolejkach mają 16 punktów. Kilka dni temu pewnie wygrali na wyjeździe z Nantes 3:0. Natomiast w premierowej kolejce tej edycji Ligi Mistrzów PSG rywalizowało u siebie z Juventusem. Mistrzowie Francji pokonali rywali z Turynu 2:1. Na przeciwległym biegunie są goście. W tym momencie gracze Brestu zajmują 17. miejsce. Zdobyli do tej pory jedynie pięć oczek. W poprzedniej kolejce zremisowali zaś u siebie ze Strasbourgiem 1:1. Goście czekają na kolejne zwycięstwo od 21 sierpnia.

Zakład bez ryzyka do 600zł + freebety 30zł Jeden z liderów rynku Przejdź na stronę bukmachera +18 | Obowiązuje regulamin | Graj odpowiedzialnie Pełen reg

PSG – Brest: historia

PSG ostatnio regularnie pokonuje tych rywali. W poprzednim sezonie paryżanie zwyciężyli w delegacji 4:2. W połowie stycznia tego roku mistrzowie Francji triumfowali natomiast na swoim boisku 2:0. Goście nie zanotowali nawet remisu przeciwko tym rywalom… od 24 kwietnia 2011 roku.

PSG – Brest: kursy bukmacherskie

Bukmacherzy online uważają, że w sobotę nie będzie niespodzianki, a zawodnicy PSG pewnie wygrają.

PSG – Brest: przewidywane składy

PSG: Donnarumma – Ramos, Marquinhos, Kimpembe – Hakimi, Verratti, Vitinha, Mendes – Messi, Mbappe, Neymar

Brest: Bizot – Duverne, Dari, Chardonnet, Herelle, Brassier – Magnetti, Belkebla, Lees-Melou – Honorat, Slimani

PSG – Brest: transmisja

Mecz Ligue 1 pomiędzy PSG i Brestem będzie dostępny na CANAL+ Family, CANAL+ Sport 2 oraz Eleven Sports 2. Początek potyczki o 17:00.