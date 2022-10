Przed 9. kolejką Serie A. Typy, kursy, zapowiedź

PressFocus Na zdjęciu: Juventus FC

Przed nami 9. kolejka Serie A, która potrwa od soboty do poniedziałku. Zdecydowanie największym hitem tej serii gier będzie rywalizacja Milanu z Juventusem. Rossoneri rozgrywają lepszy sezon, ale Stara Dama w po przerwie reprezentacyjnej zaliczyła dwa pewne zwycięstwa, dlatego zapowiada się bardzo interesujące widowisko. W innych ciekawszych spotkaniach Udinese zagra z Atalantą, a Inter zmierzy się z Sassuolo.

Sassuolo – Inter. Typy, kursy, zapowiedź

To mecz sąsiadów z tabeli. Oczko wyżej są gospodarze, którzy mogą pochwalić się dwoma zwycięstwami z rzędu w lidze. Neroverdi pokonali Torino oraz Salernitane nie tracąc nawet gola. Inter z kolei obok Juventusu jest największym rozczarowaniem tegorocznych rozgrywek. Nerazzurri przegrali dwa ostatnie mecze ligowe Romą i Udinese. Podopieczni Inzaghiego zagrali natomiast znakomite zawody przeciwko Barcelonie w Lidze Mistrzów, jednak w przyszłym tygodniu czeka ich kolejne ciężkie starcie na Camp Nou, które może zdecydować o awansie. Z tego powodu możemy spodziewać się kilku roszad w składzie gości, co może być dobrą okazją dla Sassuolo by urwać faworytom z Mediolanu punkty.

Milan – Juventus. Typy, kursy, zapowiedź

Największy hit tej kolejki Serie A. Trudno wskazać faworyta tego spotkania. Milan całkiem dobrze radzi sobie w tym sezonie, jednak w ostatnim czasie przegrał dwa kluczowe spotkania: z Napoli w lidze oraz z Chelsea w Lidze Mistrzów. To pokazuje, że rossoneri mają problemy w rywalizacjach z mocniejszym przeciwnikiem, a ponadto w zespole jest kilku kontuzjowanych zawodników, co także wpływa na siłę ekipy z San Siro. Juventus po przerwie na mecze reprezentacji złapał rytm i odniósł dwa pewne zwycięstwa. Co prawda ze słabszymi rywalami, jednak można było zauważyć postęp w grze bianconerich. Zapowiada się zatem ciekawe i prawdopodobnie wyrównane widowisko.

STS 1,92 Obie drużyny strzelą – TAK Odwiedź STS

Udinese – Atalanta. Typy, kursy, zapowiedź

Udinese to największa rewelacja obecnego sezonu. Bianconeri mają na swoim koncie sześć zwycięstw z rzędu, a do tego remis z Salernitaną i porażkę z Milanem w dwóch pierwszych kolejkach. Trzecie miejsce może zaskakiwać, ale gracze Udinese z pewnością zasłużyli sobie na tak wysoką lokatę. Atalanta również znakomicie się spisuje w tym sezonie. Ma punkt więcej niż ich niedzielny rywal. W meczach Udinese pada zdecydowanie więcej goli, jednak Atalanta regularnie trafiała do siatki rywala w każdym z dotychczasowych spotkań Serie A.

STS 1,82 Bramki powyżej 2,5 – TAK Odwiedź STS

Program 9. kolejki Serie A

Sobota (8 października)

15:00 Sassuolo – Inter (X)

18:00 Milan – Juventus (2)

20:45 Bologna – Sampdoria (X)

Niedziela (9 października)

12:30 Torino – Empoli (1)

15:00 Monza – Spezia (X)

15:00 Salernitana – Hellas (2)

15:00 Udinese – Atalanta (X)

18:00 Cremonese – Napoli (2)

20:45 Roma – Lecce (2)

Poniedziałek (10 października)

20:45 Fiorentina – Lazio (X)

W nawiasie publikujemy nasz typ na mecz.

9. kolejka Serie A: kursy bukmacherskie, zakład AKO

1 x 2 13:00 8 October 2022 Sassuolo Inter 4.20 4.00 1.73 4.40 4.20 1.75 4.30 4.20 1.75 4.30 1.74 16:00 8 October 2022 AC Milan Juventus 2.15 3.30 3.55 2.10 3.40 3.60 2.15 3.35 3.60 2.12 3.55 18:45 8 October 2022 Bologna Sampdoria 2.05 3.45 3.45 2.05 3.60 3.60 2.08 3.60 3.55 2.06 3.55 Pokaż 7 więcej spotkań 10:30 9 October 2022 Torino Empoli 1.75 3.55 4.60 1.80 3.75 4.75 1.76 3.65 5.00 1.76 4.70 13:00 9 October 2022 Monza Spezia 1.90 3.70 4.20 1.90 3.55 4.30 1.89 4.10 13:00 9 October 2022 Salernitana Verona 2.50 3.50 2.80 2.46 3.50 2.85 2.44 2.85 13:00 9 October 2022 Udinese Atalanta 2.60 3.40 2.75 2.60 3.40 2.80 2.55 2.75 16:00 9 October 2022 Cremonese SSC Napoli 6.50 4.75 1.47 6.80 4.80 1.46 6.60 1.45 18:45 9 October 2022 Roma Lecce 1.38 5.00 8.50 1.37 5.00 8.80 1.37 8.60 18:45 10 October 2022 Fiorentina Lazio 2.45 3.50 2.90 2.44 3.45 2.85 2.44 2.85 Pokaż 7 mniej spotkań Wybrane zakłady: 0 Najwyższy kurs: 0.00 Nie wszystkie kursy są dostępne u tego bukmachera Stawka PLN Wygrana PLN 10 PLN 10 PLN 10 PLN 10 ▼ POSTAW W STS Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 7 października 2022 12:36 .

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.