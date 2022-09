Przed 8. kolejką Serie A. Typy, kursy, zapowiedź

PressFocus Na zdjęciu: Udinese Calcio - Inter Mediolan

Przed dwoma tygodniami w ramach 7. kolejki Serie A swoje spotkania przegrał Juventus, Roma, Inter i Milan, co można uznać za sporą niespodziankę. Nieczęsto zdarza się, by te cztery drużyny w jednej serii gier schodziły z placu gry pokonane. W 8. kolejce dojdzie do hitowego starcia Interu Mediolan z Romą, co jest zdecydowanie najciekawszym widowiskiem tego weekendu. Na uwagę zasługują także mecze Napoli z Torino, Atalanty z Fiorentiną czy Hellasu Werona z rewelacją tego sezonu Udinese Calcio.

Inter – Roma. Typy, kursy, zapowiedź

Mecz Interu z Romą to zdecydowanie najciekawsze widowisko zbliżającego się weekendu. Obie drużyny mają coś do udowodnienia po nieudanej poprzedniej kolejce. Sąsiedzi w ligowej tabeli nieco zawodzą w obecnych rozgrywkach zajmując dopiero szóstą i siódmą lokatę. Faworytem są nerazzurri, którzy obecnie notują serię czterech zwycięstw z rzędu w bezpośrednich starciach z zespołem ze stolicy. Roma nie potrafi wygrać z Interem od 2017 roku, a ponadto pod znakiem zapytania jest forma Paulo Dybali, który w ostatnim czasie zmagał się z urazem mięśniowym. Argentyńczyk jest w trwającej kampanii kluczową postacią w drużynie prowadzonej przez Mourinho. Na papierze więcej przemawia za gospodarzami z Mediolanu, jednak giallorossi z pewnością są w stanie powalczyć przynajmniej o remis w tym pojedynku.

Atalanta – Fiorentina. Typy, kursy, zapowiedź

Atalanta jest obecnie wiceliderem tabeli Serie A. La Dea ma jednak taką samą ilość zdobytych punktów, co prowadzące Napoli. Fiorentina jest dopiero dziesiąta i gra w tym sezonie w kratkę, co pokazuje pięć ostatnich spotkań: zwycięstwo, dwa remisy i dwie porażki. Co ciekawe, Atalanta notuje serię trzech porażek z rzędu z ekipą z Florencji. Niedzielne spotkanie, mając na uwadze formę obu zespołów, wydaje się jednak doskonałą okazją do przełamania tej kiepskiej passy. La Dea wygrała cztery z ostatnich pięciu pojedynków, wiele wskazuje na to, że w starciu z Fiorentiną dopisze na swoje konto kolejne trzy oczka.

Hellas Werona – Udinese Calcio. Typy, kursy, zapowiedź

Mecz Hellasu z Udinese to ostatnie spotkanie tej serii gier. Na pozór kiepsko zapowiadające się widowisko może okazać się niezłym spektaklem. Nikt przed sezonem nie spodziewał się, że bianconeri po siedmiu meczach uzbierają szesnaście punktów i będą na trzeciej pozycji w tabeli notując serię pięciu zwycięstw z rzędu w tym z Interem i Romą. Hellas jest tuż nad strefą spadkową, ale to nie znaczy, że poniedziałkowy mecz odda bez walki. Zespół z Werony szczególnie przed własną publicznością będzie chciał pokazać się z dobre strony i powalczyć o punkty, które dadzą nieco spokoju w ligowej tabeli na przyszłe tygodnie. Spodziewamy się otwartego widowiska i z kilkoma bramkami.

Program 8. kolejki Serie A

Sobota (1 października)

15:00 Napoli – Torino (1)

18:00 Inter – Roma (X)

20:45 Empoli – Milan (2)

Niedziela (2 października)

12:30 Lazio – Spezia (1)

15:00 Lecce – Cremonese (X)

15:00 Sampdoria – Monza (1)

15:00 Sassuolo – Salernitana (1)

18:00 Atalanta – Fiorentina (1)

20:45 Juventus – Bolonia (1)

Poniedziałek (3 października)

20:45 Hellas Werona – Udinese (2)

W nawiasie publikujemy nasz typ na mecz.

8. kolejka Serie A: kursy bukmacherskie, zakład AKO

