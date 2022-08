Przed 7. kolejką PKO BP Ekstraklasy: typy, kursy, zapowiedź

PressFocus Na zdjęciu: Michał Skóraś

W piątek startuje siódma kolejka PKO BP Ekstraklasy. Czy Wisła Płock znowu zanotuje zwycięstwo? Tym razem Nafciarze zmierzą się w delegacji z Widzewem Łódź. Jak zaś zaprezentują się Lech Poznań oraz Raków Częstochowa? Przeczytaj opisy kilku najbardziej istotnych potyczek. Sprawdź też typy na wszystkie mecze tej siódmej serii gier.

Widzew – Wisła Płock. Typy, kursy, zapowiedź

Zawodnicy beniaminka do tej pory spisują się w kratkę. W sześciu rozegranych spotkaniach łodzianie zdobyli łącznie siedem punktów. To pozwala zajmować im dopiero jedenaste miejsce. W poprzedniej kolejce piłkarze beniaminka rywalizowali w delegacji z Wartą Poznań. Jedynego gola w samej końcówce zdobył Patryk Lipski. Dzięki temu Widzew Łódź zanotował drugie zwycięstwo w tym sezonie. Zdecydowanie lepiej spisują się piłkarze Wisły Płock. Nafciarze są wyraźnymi liderami. W tym momencie gracze z Płocka mają 16 punktów. Do tej pory Wisła zanotowała pięć zwycięstw oraz jeden remis. Kilka dni temu Nafciarze pokonali na swoim terenie Koronę Kielce 21. Wydaje się, że płocczanie mogą pokusić się o zwycięstwo także w Łodzi.

Śląsk – Raków. Typy, kursy, zapowiedź

Zawodnicy Śląska po raz drugi z kolei zagrają na swoim stadionie. Kilka dni temu piłkarze z Wrocławia tylko zremisowali u siebie z Cracovią 1:1. Śląsk jest na siódmej pozycji. W tym sezonie wrocławianie zdobyli dziewięć punktów. Strzelili oraz stracili dokładnie po pięć bramek. Tylko cztery spotkania mają na swoim koncie zawodnicy Rakowa Częstochowa. Wszystko przez obowiązki pucharowe. Niestety, wczoraj podopieczni Marka Papszuna odpadli z eliminacji do Ligi Konferencji Europy. Ekipa z Częstochowy przegrała po dogrywce ze Slavią Praga 0:2 (w pierwszej konfrontacji było 2:1 dla Rakowa). Jeśli chodzi o rozgrywki ligowe, to goście grali czterokrotnie i zainkasowali siedem punktów.

Lech – Piast. Typy, kursy zapowiedź

Gracze Lecha Poznań cały czas nie zachwycają. Wczoraj ekipa z Wielkopolski w kiepskim stylu wywalczyła awans do fazy grupowej Ligi Konferencji Europy. Poznaniacy tylko zremisowali z Dudelange 1:1 (w pierwszym spotkaniu Kolejorz triumfował zaś 2:0). W PKO BP Ekstraklasie gospodarze grają fatalnie! Do tej pory rozegrali cztery spotkania i zdobyli tylko jeden punkt. Piast Gliwice jest natomiast na fali i może pokusić się o zanotowanie remisu na stadionie przy ulicy Bułgarskiej. Podopieczni Waldemara Fornalika zanotowali dwa zwycięstwa z rzędu. W tym momencie są na 14. pozycji – sześć punktów. Ostatnio zespół z Gliwic pewnie pokonał u siebie Stal Mielec 4:0.

Program 7. kolejki PKO BP Ekstraklasy

Piątek (26 sierpnia)

18:00 Górnik – Jagiellonia (1)

20:30 Stal – Legia (2)

Sobota (27 sierpnia)

12:30 Radomiak – Korona (x)

15:00 Miedź – Lechia (1)

17:30 Pogoń – Zagłębie (1)

20:00 Widzew – Płock (2)

Niedziela (28 sierpnia)

12:30 Cracovia – Warta (1)

15:00 Śląsk – Raków (x)

17:30 Lech – Piast (x)

W nawiasie publikujemy nasz typ na mecz.

1 x 2 16:00 26 August 2022 Gornik Zabrze Jagiellonia Bialystok 2.05 3.45 3.65 2.05 3.60 3.60 2.11 3.45 3.55 2.09 3.60 3.65 18:30 26 August 2022 Stal Mielec Legia Warszawa 3.80 3.65 1.95 3.90 3.70 1.95 3.55 3.60 2.05 3.95 3.75 1.96 10:30 27 August 2022 Radomiak Radom Korona Kielce 1.65 3.90 5.35 1.67 3.90 5.25 1.68 3.90 5.10 1.67 3.90 5.20 Pokaż 7 więcej spotkań 13:00 27 August 2022 Miedz Legnica Lechia Gdansk 2.60 3.60 2.60 2.60 3.50 2.70 2.65 3.45 2.65 2.60 3.45 2.65 15:30 27 August 2022 Pogon Szczecin Zaglebie Lubin 1.65 4.00 5.15 1.67 4.00 5.00 1.67 3.90 5.20 1.67 3.95 5.00 18:00 27 August 2022 Widzew Lodz Wisla Plock 2.80 3.55 2.45 2.80 3.50 2.50 2.82 3.42 2.50 2.80 3.45 2.50 10:30 28 August 2022 Cracovia Warta Poznan 1.95 3.50 4.00 2.00 3.40 4.20 1.96 3.40 4.10 1.96 3.40 4.10 13:00 28 August 2022 Slask Wroclaw Rakow Czestochowa 3.10 3.30 2.35 3.10 3.40 2.35 3.05 3.30 2.40 3.10 3.30 2.36 15:30 28 August 2022 Lech Poznan Piast Gliwice 1.85 3.60 4.60 1.78 3.65 4.75 1.83 3.55 4.50 16:00 31 August 2022 Rakow Czestochowa Pogon Szczecin 2.00 3.60 3.75 2.00 3.55 3.70 Pokaż 7 mniej spotkań Wybrane zakłady: 0 Najwyższy kurs: 0.00 Nie wszystkie kursy są dostępne u tego bukmachera Stawka PLN Wygrana PLN 10 PLN 10 PLN 10 PLN 10 ▼ POSTAW W STS Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 26 sierpnia 2022 07:19 .

