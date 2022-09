Przed 5. kolejką La Liga: typy, kursy, zapowiedzi

Pressfocus Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Po rywalizacji w Lidze Mistrzów wracamy do walki na krajowym podwórku. Real Madryt pozostaje jedyną drużyną w Hiszpanii, która w obecnym sezonie ligowym nie straciła jeszcze punktów. W najbliższy weekend zmierzy się na własnym terenie z Mallorcą, zaś FC Barcelonę czeka mecz z Cadizem. Kto po weekendzie będzie zasiadał na fotelu lidera La Ligi? Zapraszamy do przeczytania zapowiedzi najważniejszych spotkań.

Cadiz – FC Barcelona. Typy, kursy, zapowiedź

Z każdym meczem FC Barcelona znajduje się w coraz lepszej dyspozycji i udowadnia, że letnie transfery mogą szybko się spłacić. W środowej rywalizacji z Viktorią Pilzno po raz kolejny zachwycił Robert Lewandowski, który zaliczył na Camp Nou hattricka. Już w sobotę “Duma Katalonii” wróci do walki na krajowym podwórku i zmierzy się na wyjeździe z Cadizem. Biorąc pod uwagę, że ekipa z Kadyksu spisywała się dotychczas fatalnie i poniosła same porażki, w starciu z pretendentem do tytułu nie powinna mieć większych szans. Nasz typ – FC Barcelona wygra więcej niż jedną bramką.

Atletico Madryt – Celta Vigo. Typy, kursy, zapowiedź

Atletico Madryt ma za sobą niezwykle emocjonującą i dramatyczną końcówkę meczu z FC Porto, gdzie w doliczonym czasie gry padły trzy bramki, a “Los Rojiblancos” finalnie mogli cieszyć się ze zdobycia trzech punktów. Wygrana w takich okolicznościach może tchnąć nowego ducha w podopiecznych Diego Simeone, co powinno okazać się zbawienne w obliczu sobotniego starcia w La Lidze. Zespół z Madrytu czeka trudne zadanie, bowiem zmierzy się z dobrze dysponowaną Celtą Vigo, która w czterech meczach uzbierała tyle samo punktów. Przewaga Atletico w postaci własnego boiska, większej jakości i doświadczenia powinna natomiast wystarczyć do uzyskania zwycięstwa. Nasz typ – wygrana Atletico.

Real Madryt – Mallorca. Typy, kursy, zapowiedź

Real Madryt to jedyna drużyna w Hiszpanii, która na tym etapie może pochwalić się kompletem zwycięstw. Obecna dyspozycja Królewskich jest kluczowa w obliczu rywalizacji o krajowe mistrzostwo, które powinno się rozegrać między nimi a FC Barceloną. Podopieczni trenera Carlo Ancelottiego wygrywają zarówno w lidze, jak i na arenie międzynarodowej i niewiele wskazuje na to, aby w tym momencie ktokolwiek mógł im zaszkodzić. W niedzielę zagrają oni u siebie z Mallorcą, w związku z czym powinni dopisać do swojego dorobku spokojne trzy punkty. Nasz typ – wygrana Realu i +2,5 gola.

Terminarz 5. kolejki La Liga

Piątek (9 września)

21:00 Girona – Real Valladolid (X)

Sobota (10 września)

14:00 Rayo Vallecano – Valencia (2)

16:15 Espanyol – Sevilla (1X)

18:30 Cadiz – FC Barcelona (2)

21:00 Atletico Madryt – Celta Vigo (1)

Niedziela (11 września)

14:00 Real Madryt – RCD Mallorca (1)

16:15 Elche – Athletic Bilbao (2)

18:30 Getafe – Real Sociedad (2)

21:00 Real Betis – Villarreal (2)

Poniedziałek (12 września)

21:00 Almeria – Osasuna (X)

W nawiasach podajemy nasze propozycje typów bukmacherskich.