Przed 37. kolejką Serie A: typy, kursy, zapowiedź

37. kolejka Serie A to przede wszystkim dwa szlagiery. Już w najbliższą niedzielę dojdzie do starcia Milanu z Atalantą. Po tym starciu ciekawie zapowiada się batalia z udziałem Cagliari i Interu. Tymczasem na poniedziałek zaplanowana jest potyczka Juventusu z Lazio. Sprawdź kursy i nasze typy na mecze 37. kolejki Serie A w sezonie 2021/22.

AC Milan – Atalanta. Typy, kursy, zapowiedź

AC Milan w tym sezonie wciąż ma szanse na wywalczenie upragnionego Scudetto. Atalanta natomiast walczy o miejsce premiowane grą w europejskich pucharach. Tym samym starcie na San Siro zapowiada się niezwykle ciekawie.

Rossoneri przystąpią do niedzielnej batalii, chcąc odnieść piąte z rzędu ligowe zwycięstwo. Ekipa Stefano Pioliego ostatnio w pokonanym polu pozostawiała takie zespoły jak między innymi: Lazio (2:1), Fiorentinę (1:0), czy Genoę (2:0).

Drużyna z Bergamo ma natomiast za sobą wygrane starcie ze Spezią (3:1). Ogólnie Atalanta jest bez porażki od czterech spotkań. Aczkolwiek z Milanem sobie w ostatnim czasie podopieczni Gian Piero Gasperiniego nie radzili. Spodziewamy się zatem wygranej mediolańczyków. Nasz typ: wygrana Milanu.

Cagliari Calcio – Inter Mediolan. Typy, kursy, zapowiedź

Inter Mediolan do niedzielnego starcia z Cagliari Calcio przystąpi opromieniony triumfem w Coppa Italia. To pierwszy tego typu sukces Nerazzurrich od 2011 roku. Jednocześnie podopieczni Simone Inzaghiego wywalczyli już drugie trofeum w tym roku po zwycięstwie w Superpucharze Włoch. Ekipa z Mediolanu wciąż ma szansę na potrójną koronę, rywalizując z Milanem o Scudetto.

Inter wcale nie musi mieć łatwego zadania w niedzielny wieczór. Rossoblu bronią się przed spadkiem i walczą o ligowy byt z cały sił. Ostatnio rzutem na taśmę Cagliari zremisowało z Salernitaną (1:1). Inter to z kolei zespół, który w siedmiu ostatnich meczach wygrał sześć razy, przegrywając tylko raz. Biorąc pod uwage te obserwacje, stawiamy na wiktorię aktualnych mistrzów Serie A. Nasz typ: wygrana Interu.

Juventus FC – SS Lazio. Typy, kursy, zapowiedź

Juventus – Lazio to ostatni bój w ramach 37. kolejki ligi włoskiej. Stara Dama wciąż ma szanse na trzecie miejsce w tabeli na koniec sezonu. Lazio natomiast czuje na swoich plecach oddech Romy, więc nie może być pewne piątej lokaty na koniec rozgrywek.

Podopieczni Massimiliano Allegriego będą mieli zamiar podnieść się po przegranym finale w Pucharze Włoch. Drużyna z Turynu przegrała w nim z Interem (2:4). Z kolei w Serie A piłkarze Bianconerich ulegli ostatnio Genoi (1:2). Lazio jest natomiast na fali wznoszącej i może pochwalić się dwoma zwycięstwami z rzędu. W czterech ostatnich potyczkach między obiema ekipami trzykrotnie górą byli natomiast turyńczycy. Nasz typ: wygrana Juventusu.

Program 37. kolejki Serie A

Sobota (14.05.2022)

15:00 Empoli FC – US Salernitana (X)

18:00 Udinese Calcio Spezia Calcio (1)

18:00 Hellas Werona – Torino FC (obie drużyny strzelą – TAK)

20:45 AS Roma – Venezia Calcio (1)

Niedziela (15.05.2022)

12:30 Bologna FC – US Sassuolo obie drużyny strzelą – TAK)

15:00 SSC Napoli – Genoa CFC (1)

18:00 AC Milan – Atalanta BC (1)

20:45 Cagliari Calcio – Inter Mediolan (2)

Poniedziałek (16.05.2022)

18:30 Uc Sampdoria – ACF Fiorentina (2)

20:45 Juventus FC – SS Lazio (1)

W nawiasie publikujemy nasz typ na mecz.

37. kolejka Serie A: kursy bukmacherskie, zakład AKO

