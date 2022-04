Przed 34. kolejką Serie A: typy, kursy, zapowiedź

fot. PressFocus Na zdjęciu: Simone Inzaghi

34. kolejka Serie A zapowiada się niezwykle ciekawie. Potrwa od soboty do poniedziałku i każdego wieczoru odbędzie się bardzo ciekawe starcie. Najpierw oczy fanów calcio będą zwrócone na Mediolan, gdzie miejscowy Inter zmierzy się z AS Roma. Dzień później do rywalizacji staną drużyny Lazio i Milanu. Zamknięcie kolejki będzie miało miejsce na MAPEI Stadium, gdzie Sassuolo skonfrontuje się z Juventusem.

Inter Mediolan – AS Roma. Typy, kursy, zapowiedź

Inter Mediolan i AS Romę dzieli w ligowej tabeli różnica 11 punktów. Nerazzurri wciąż walczą o mistrzostwo Włoch. Z kolei rzymianie liczą na wywalczenie miejsce premiowanego grą w kolejnej edycji Ligi Mistrzów. Potyczka na Stadio Giuseppe Meazza zapowiada się zatem wybornie.

Gospodarze przystąpią do potyczki, chcą odnieść czwarte z rzędu zwycięstwo. W ostatni weekend mediolańczycy w pokonanym polu pozostawili Spezię Calcio (3:1). Tymczasem podopieczni Jose Mourinho zremisowali ostatnio z Napoli (1:1). W sobotnim boju trudno wskazać faworyta do zwycięstwa. Niemniej spodziewamy się goli z obu stron. Nasz typ: obie drużyny strzelą – TAK.

SS Lazio – AC Milan. Typy, kursy, zapowiedź

SS Lazio i AC Milan mają swoje cele na kończącą się kampanię. Rossoneri marzą o wygraniu mistrzostwa Serie A. Przed weekendowym graniem mediolańczycy z 71 punktami mogli spoglądać na resztę stawki z góry. Rzymianie są z kolei zespołem walczącym o miejsce premiowane grą w europejskich pucharach. Emocji w potyczce na Stadio Olimpico nie powinno w związku z tym zabraknąć.

Lazio podejdzie do ostatniego niedzielnego starcia w lidze włoskiej, chcąc wrócić na ścieżkę zwycięstw po remisie z Torino (1:1). Tymczasem Milan ma zamiar odnieść 22. zwycięstwo w sezonie. Nasza redakcja spodziewa się w tej batalii goli z obu stron. Nasz typ: obie drużyny strzelą – TAK.

US Sassuolo – Juventus FC. Typy, kursy, zapowiedź

Juventus ma zamiar zrobić wszystko, co w jego mocy, aby wrócić na ścieżkę zwycięstw po remisie z Bologną (1:1). Stara Dama ma zamiar tym samym wykonać kolejny krok w kierunku wywalczenia miejsca premiowanego gra w Lidze Mistrzów. Z kolei Sassuolo to drużyna, które nie grozi już ani spadek z ligi, a szans na występy w europejskich pucharach Czarno-zieloni też nie mają dużych.

Sassuolo w poprzedniej kolejce ligowe przegrał z Cagliari (0:1), ponosząc jedenastą porażkę w sezonie. W poniedziałkowy wieczór można jednak spodziewać się ciekawego boju, mając w pamięci starcie Sassuolo – Juventus z 15 lipca 2020 zakończonego wynikiem 3:3. Stara Dama ma nadzieję na czwarte z rzędu zwycięstwo na wyjeździe. Nasz typ: powyżej 2,5 bramki – TAK.

Program 34. kolejki Serie A:

Sobota (23.04.2022)

15:00 Torinp FC – Spezia Calcio (1)

15:00 Venezia Calcio – Atalanta BC (2)

18:00 Inter Mediolan – AS Roma (obie drużyny strzelą – TAK)

20:45 Hellas Werona – UC Sampdoria (obie drużyny strzelą – TAK)

Niedziela (24.04.2022)

12:30 US Salernitana – ACF Fiorentina (2)

15:00 Bologna FC – Udinese Calcio (1)

15:00 Empoli FC – SSC Napoli (2)

18:00 Genoa CFC – Cagliari Calcio (1)

20:45 SS Lazio -AC Milan (obie drużyny strzelą – TAK)

Poniedziałek (25.04.2022)

20:45 US Sassuolo – Juventus FC (powyżej 2,5 bramki – TAK)

W nawiasie publikujemy nasz typ na mecz.

34. kolejka Serie A: kursy bukmacherskie, zakład AKO

1 x 2 13:00 23 April 2022 Venezia Atalanta 6.75 4.25 1.50 5.90 4.50 1.52 6.10 4.55 1.52 6.00 4.60 1.50 13:00 23 April 2022 Torino Spezia 1.68 3.70 5.00 1.72 3.65 5.40 1.70 3.80 5.25 1.68 3.80 5.20 16:00 23 April 2022 Inter Roma 1.62 4.20 5.15 1.65 4.05 5.30 1.65 4.15 5.20 1.63 4.10 5.20 Pokaż 7 więcej spotkań 18:45 23 April 2022 Verona Sampdoria 1.74 3.75 4.45 1.78 3.80 4.65 1.77 3.85 4.60 1.75 3.85 4.50 10:30 24 April 2022 Salernitana Fiorentina 4.90 3.90 1.65 5.10 4.00 1.68 5.60 3.90 1.65 5.00 4.00 1.65 13:00 24 April 2022 Bologna Udinese 2.80 3.20 2.50 2.86 3.30 2.57 2.85 3.30 2.60 2.85 3.30 2.55 13:00 24 April 2022 Empoli SSC Napoli 5.20 4.15 1.62 5.30 4.25 1.62 5.25 4.20 1.63 5.00 4.20 1.62 16:00 24 April 2022 Genoa Cagliari 2.21 3.10 3.40 2.26 3.15 3.55 2.25 3.25 3.45 2.23 3.20 3.45 18:45 24 April 2022 Lazio AC Milan 2.85 3.25 2.41 2.81 3.40 2.42 2.90 3.45 2.47 2.90 3.40 2.43 18:45 25 April 2022 Sassuolo Juventus 4.05 3.75 1.80 4.20 3.70 1.80 4.25 3.85 1.83 4.20 3.90 1.81 Pokaż 7 mniej spotkań Wybrane zakłady: 0 Najwyższy kurs: 0.00 Nie wszystkie kursy są dostępne u tego bukmachera Stawka PLN Wygrana PLN 10 PLN 10 PLN 10 PLN 10 ▼ POSTAW W STS Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 21 kwietnia 2022 23:24 .

